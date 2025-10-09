Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Παρότι παρουσιάστηκε το 2019, το Daihatsu Rocky παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς εκπροσώπους της κατηγορίας των μικρών SUV. Για να διατηρήσει τη θέση του απέναντι σε νεότερους ανταγωνιστές, η ιαπωνική φίρμα προχώρησε σε διακριτική ανανέωση, με έμφαση στη σχεδίαση και τον εξοπλισμό, χωρίς μηχανικές αλλαγές. Οι βελτιώσεις αφορούν για την ώρα μόνο την ινδονησιακή αγορά, όπου το Rocky αποτελεί σταθερά μια από τις εμπορικές επιτυχίες της Daihatsu.

Ανανεωμένη πρόσοψη και πιο «σκληρό» ύφος

Η πιο εμφανής αλλαγή εντοπίζεται στο εμπρός τμήμα, όπου η μάσκα διατηρεί το σχήμα της αλλά υιοθετεί νέο σχεδιαστικό μοτίβο στις «γρίλιες», ενώ στη θέση του γνωστού εμβλήματος της εταιρείας πλέον εμφανίζεται ολογράφως το DAIHATSU. Ο προφυλακτήρας αποκτά νέα χαμηλότερη προέκταση που ενώνει τις εισαγωγές αέρα και πλαισιώνει τα κάθετα φώτα ημέρας (DRL), κάτω από τα φώτα ομίχλης, προσδίδοντας πιο «επιθετικό» ύφος στο αυτοκίνητο.

Στο πλάι, οι αλλαγές περιορίζονται σε διακοσμητικά και μαύρες γυαλιστερές ζάντες 16 ιντσών, σε συνδυασμό με μαύρα καπάκια καθρεφτών για έντονη αντίθεση.

Τέλος, στο πίσω μέρος, faux εισαγωγές στον προφυλακτήρα και προσθήκη διακοσμητικών στο τελείωμα της πίσω πόρτας, προσθέτουν μια νότα σπορ χαρακτήρα, χωρίς να αλλοιώνουν τη βασική σχεδιαστική γραμμή.

Εσωτερικό: γνωστό περιβάλλον με δυναμικές πινελιές

Στο εσωτερικό, το κόκκινο φινίρισμα δημιουργεί έντονη αντίθεση με το μαύρο ταμπλό, ενώ η οθόνη αφής 9 ιντσών συνδυάζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις υπάρχει ενσωματωμένο subwoofer 8 ιντσών για καλύτερη ηχητική απόδοση, καθώς και έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, όπως συρτάρι κάτω από το κάθισμα, ποτηροθήκη που βγαίνει κάτω από τον αεραγωγό και αποθηκευτικός χώρος κάτω από την κεντρική κονσόλα.

Μηχανικά σύνολα χωρίς αλλαγές

Το Rocky εξακολουθεί να βασίζεται στην πλατφόρμα DNGA του ομίλου Daihatsu–Toyota και διατίθεται με τις ίδιες επιλογές κινητήρων:

-1.2 λίτρων ατμοσφαιρικό με 87 ίππους

-1.0 λίτρων τούρμπο με 97 ίππους

-Υβριδική έκδοση με σύστημα range-extender

Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις αναρτήσεις ή τη μετάδοση, με το CVT να παραμένει διαθέσιμο στις ανώτερες εκδόσεις.

Εκδόσεις, τιμές και διαθεσιμότητα

Οι αλλαγές ισχύουν για τις εκδόσεις X και R, ενώ η βασική M διατηρεί την παλαιότερη σχεδίαση — το ίδιο και το υβριδικό μοντέλο, το οποίο εισάγεται απευθείας από την Ιαπωνία.

Οι τιμές στην Ινδονησία ξεκινούν από:

M – Rp 212,650,000 ~ €10,985

R (τούρμπο) – Rp 292,050,000 ~ €15,085

Υβριδικό – Rp 299,850,000 ~ €15,492

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η ιαπωνική έκδοση του Rocky ή τα «αδελφά» μοντέλα Toyota Raize, Subaru Rex και Perodua Ativa θα δεχθούν αντίστοιχες αναβαθμίσεις στο άμεσο μέλλον.

Τι κρατάμε

Το Daihatsu Rocky δέχεται αισθητική ανανέωση μετά από 6 χρόνια

Οι αλλαγές είναι περιορισμένες στην Ινδονησία προς το παρόν

Καμία μεταβολή στα μηχανικά μέρη ή στις επιδόσεις

Πιο μοντέρνο εσωτερικό με νέο infotainment και καλύτερο ήχο

Το μοντέλο παραμένει σημαντικός κρίκος στη συνεργασία Daihatsu–Toyota–Subaru–Perodua

(Πηγή: autotypos.gr)

