ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 17:25
08.10.2025 12:56

Dacia Bigster: Νέα υβριδική έκδοση με αυτονομία 1.450 km και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

08.10.2025 12:56
Dacia-Bigster-Hybrid-155-Journey-11

Η Dacia φέρνει στην ελληνική αγορά το Bigster mild hybrid G-140, μια νέα έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V. Συνδυάζει τη λογική value for money του brand με αυτονομία έως 1.450 km και τιμή εκκίνησης 24.800 €, τοποθετώντας το Bigster ως μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στα C-SUV.

Τι είναι το G-140 (διπλό καύσιμο + 48V)

Ο νέος τρικύλινδρος 1.2 turbo συνεργάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V που υποβοηθά στις εκκινήσεις και στις επιταχύνσεις, βελτιώνοντας την ελαστικότητα και περιορίζοντας την κατανάλωση. Το σύστημα λειτουργεί είτε με βενζίνη είτε με LPG, χωρίς διαφορά στη χρήση από τον οδηγό.

Δεξαμενές: 50 L βενζίνη + 50 L LPG

Συνολική αυτονομία: έως 1.450 km (συνδυαστικά)

Εναλλαγή καυσίμου: άμεση από διακόπτη στο ταμπλό

Εκπομπές με LPG: ~10% χαμηλότερες CO₂ σε σχέση με αντίστοιχο καθαρά βενζινοκίνητο χωρίς υβριδική υποβοήθηση

Το ρεζερβουάρ LPG βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, χωρίς απώλεια χωρητικότητας.

Διαθεσιμότητα & εγγύηση

Το Bigster G-140 είναι άμεσα διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο. Η υγραεριοκίνηση τοποθετείται εργοστασιακά (γραμμή παραγωγής Renault Group) και καλύπτεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών με τις υπόλοιπες εκδόσεις του μοντέλου.

Εκδόσεις & τιμές (Ελλάδα)

essential mild hybrid-G 140 — 24.800 €
expression mild hybrid-G 140 — 26.100 €
journey mild hybrid-G 140 — 29.400 €
extreme mild hybrid-G 140 — 29.900 €
Η έκδοση Essential ρίχνει το κατώφλι κάτω από τις 25.000 €, ενώ οι ανώτερες εκδόσεις προσθέτουν εξοπλισμό άνεσης/τεχνολογίας και αισθητικής.

Γιατί έχει ενδιαφέρον

Οικονομία χρήσης: το LPG μειώνει το κόστος ανά km και τις εκπομπές, ενώ το 48V βελτιώνει την απόκριση/κατανάλωση στην πόλη.
Πρακτικότητα C-SUV: χώρος/άνεση χωρίς «κόψιμο» πορτμπαγκάζ λόγω δεξαμενής LPG.
Απλότητα & αξιοπιστία: διπλό καύσιμο με εργοστασιακή ενσωμάτωση και πλήρη εγγύηση.

Τι κρατάμε;

Νέο Bigster mild hybrid G-140: διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG) + 48V.
Συνολική αυτονομία έως 1.450 km με 50 L + 50 L δεξαμενές.
Τιμή από 24.800 € (έκδοση Essential) — κάτω από 25.000 €.
~10% λιγότερο CO₂ σε λειτουργία LPG έναντι καθαρά βενζινοκίνητου.
Εργοστασιακή εγκατάσταση LPG και 5ετής εργοστασιακή κάλυψη.

(Πηγή: autotypos.gr)

