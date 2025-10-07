Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

Το ανανεωμένο Toyota Corolla Cross είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα πιο ώριμο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο SUV. Η Toyota βελτιώνει αισθητικά και μηχανικά το μεσαίο της υβριδικό, χωρίς να αλλοιώνει τον ισορροπημένο χαρακτήρα που το έκανε δημοφιλές σε όλη την Ευρώπη.

Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη σύγχρονη αισθητική γλώσσα της Toyota, με πιο κομψό εμπρός μέρος, επανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα LED και ανανεωμένους προφυλακτήρες. Η εικόνα είναι πιο εκλεπτυσμένη, αλλά παραμένει διακριτική — τυπικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο η Toyota εξελίσσει τα μοντέλα της χωρίς κραυγαλέες αλλαγές.

Με μήκος 4,46 μέτρα, το Corolla Cross παραμένει ιδανικό για οικογένειες που αναζητούν SUV με άνετους χώρους και ευκολία χρήσης στην πόλη. Το προφίλ διατηρεί τα γνώριμα δυναμικά στοιχεία, ενώ οι νέες ζάντες αλουμινίου και οι αποχρώσεις αμαξώματος προσθέτουν φρεσκάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

