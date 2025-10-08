Το πιο ελκυστικό οικογενειακό SUV στην Ελλάδα τώρα με όφελος έως 4.500 ευρώ

Εκτός από απαράμιλλο στυλ, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας και κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά, η Alfa Romeo Tonale, το πιο ελκυστικό οικογενειακό SUV της κατηγορίας, είναι ετοιμοπαράδοτο με πιο ανταγωνιστική τιμή από ποτέ. Οι νέες προωθητικές ενέργειες σημαίνουν όφελος έως και 4.500 ευρώ, ενώ η Alfa Romeo Tonale έχει και 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Autotypos.gr

Διαβάστε επίσης

Νέος ΚΟΚ: Πόσο διαρκεί η αφαίρεση διπλώματος για κάθε παράβαση

Σπάνια Lamborghini LM002 του 1987 πουλήθηκε 400.000 δολάρια σε δημοπρασία

Formula 1: Πρωταθλήτρια η McLaren στη Σιγκαπούρη – Η νίκη του Ράσελ και η οργή του Νόρις