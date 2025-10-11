Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

Για το μίσος που νιώθει για όλους τους υπεύθυνους, για τον Πάνο Ρούτσι αλλά και για τη Μαρία Καρυστιανού μίλησε στο Mega ο Νίκος Πλακιάς.

«Η διαχείριση ήταν δύσκολη. Δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Σιγά σιγά όταν καταλάβαμε, βιώσαμε το απόλυτο κενό. Δεν είχαμε το κουράγιο να σηκωθούμε από τα κρεβάτια μας. Έψαχνα να δω αν τα παιδιά μας χρειάζονταν, αν φώναξαν “μπαμπά”, “μαμά” και δεν ήμουν εκεί να τα βοηθήσω. Αυτό με έτρωγε», εξήγησε ο άνθρωπος που έχασε στα Τέμπη τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του.

«Τα παιδιά μας άφησαν στοιχεία για να δικάσουμε»

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα. Τα παιδιά μας μας άφησαν στοιχεία για να δικάσουμε. Ο αριθμός τρία στην οικογένειά μας ακόμα με τρομάζει. Δεν σκέφτομαι τρία, σκέφτομαι ότι αυτά τα παιδιά ήταν ένα. Μαζί ήρθαν στη ζωή, αγκαλιά έφυγαν», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Πλακιάς αποκάλυψε πως νιώθει μίσος για όλους τους υπεύθυνους. «Έχω πολύ μίσος, δεν μπορώ να διανοηθώ τον τρόπο με τον οποίον χάσαμε τρία παιδιά. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει να υπάρχει στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά κακούργημα. Και από τον Καραμανλή, τον Τριαντοπουλο μέχρι τον σταθμάρχη. Και ο πρωθυπουργός πρέπει να λογοδοτήσει. Εδώ και 1,5 χρόνο κάνω ένα ερώτημα: εκείνο το βράδυ ο πρωθυπουργός ενημερωνόταν, ναι ή όχι; Γιατί δεν απαντάει;», εξήγησε.

«Ο Πάνος Ρούτσι κατάφερε να ταρακουνήσει το σύστημα»

Όσο για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, επισήμανε πως κατάφερε να ταρακουνήσει ένα ολόκληρο σύστημα και εξήγησε γιατί δεν πήγε στο Σύνταγμα. «Δεν πήγα στον Πάνο Ρούτσι, γιατί φοβόμουν ότι θα κάνω κακό αντί για καλό. Ήταν μία απόφαση του Πάνου, δεν μπορεί να την καπηλευτεί κανένας άλλος. Δυστυχώς, τα καπήλευσαν κάποιοι άλλοι, όχι εγώ. Είδα έναν άνθρωπο που μπόρεσε να ταρακουνήσει το σύστημα».

Ο Νίκος Πλακιάς είπε πως του προκαλεί θυμό το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναδημοσιεύει τις απόψεις του, ενώ αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού: «Πάντα θα κάνω μία αγκαλιά στη Μαρία Καρυστιανού. Είναι η μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορώ να ακυρώσω τη Μαρία, όταν ήταν η πρώτη που πήγε στο σημείο μηδέν και έδειξε με το δάχτυλο και ρώτησε ποιος το έκανε».

Σε βάρος της υπόθεσης των Τεμπών έχουν παιχτεί τεράστια πολιτικά παιχνίδια κατήγγειλε.

«Ορίστε θα σας δικάσουν τα παιδιά μου»

«Είχα δώσει μία υπόσχεση στα κορίτσια, ότι δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα. Δεν την κράτησα. Από μικρά τα αγκάλιαζα και έλεγα “δεν θα πάθετε τίποτα”. Δεν την κράτησα την υπόσχεση. Μου έφυγαν μέσα από τα χέρια, αυτό δεν θα το συγχωρήσω», πρόσθεσε.

«Εάν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και για πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω “ορίστε, θα σας δικάσουν τα παιδιά μου” και θα φύγω».

«Πώς να συνηθιστεί το άδειο δωμάτιο; Όταν μπαίνω στο σπίτι μέσα κοιτάω τα κρεβάτια τα άδεια. Πως να συνηθίσω αυτή την εικόνα; Τα παιδιά μου είναι κάπου μακριά, θα τα δω, ο χρόνος περνάει. Μία μέρα πιο κοντά σε αυτές. Να τις δω, να τις σφίξω 5-10 λεπτά στην αγκαλιά μου. Δεν πρόλαβα να τους πω πόσο τις αγαπούσαμε», είπε τέλος.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός από χειροβομβίδα στη Λιοσίων – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Τριτοκοσμικές συνθήκες για τα αδέσποτα ζώα: Κατώτεροι των περιστάσεων Δήμοι και Πολιτεία, εικόνες-ντροπής στο Μεσολόγγι

Δακτύλιος: Επιστρέφει τη Δευτέρα – Ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, οι εξαιρέσεις και το ειδικό σήμα