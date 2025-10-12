search
12.10.2025 23:19

Ιταλία: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί δήλωση της υπουργού Οικογένειας περί «εκδρομών στο Άουσβιτς»

12.10.2025 23:19
auschwitz

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει δήλωση της Ιταλίδας υπουργού αρμόδιας για την οικογένεια, Εουτζένια Ροτσέλα, με άμεση αναφορά στις «επισκέψεις μνήμης» μαθητών σχολείων στο ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς.

«Οι εκδρομές στο Άουσβιτς χρησίμευαν για να μας πούνε ότι ο αντισημιτισμός αφορούσε μια περίοδο η οποία εντασσόταν σε έναν ξεκάθαρο χώρο: τον φασισμό», δήλωσε η Ιταλίδα υπουργός. «Για τον λόγο αυτό, ενθαρρύνθηκαν και αξιοποιήθηκαν», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια παρέμβασής της σε συνέδριο της Ένωσης των Εβραϊκών Κοινοτήτων.

Η επικεφαλής της ιταλικής αντιπολίτευσης και γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν ζήτησε από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι «να λάβει σαφείς αποστάσεις από την αχαρακτήριστη αυτή δήλωση».

Η Ιταλίδα ισόβια γερουσιαστής Λιλιάνα Σέγκρε, η οποία κατάφερε να επιζήσει της ναζιστικής θηριωδίας στο Άουσβιτς, δήλωσε ότι «δυσκολεύεται να πιστέψει πως μια υπουργός της κυβέρνησης, αφού χαρακτήρισε “εκδρομές” τις σχολικές επισκέψεις μνήμης στο Άουσβιτς, μπόρεσε να πει ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός».

Ο δε ριζοσπάστης Ρικάρντο Μάτζι, γραμματέας του κόμματος «Περισσότερη Ευρώπη», δήλωσε ότι «χάρη και στη ζωντανή μνήμη του Ολοκαυτώματος (Σοά) και στην απόρριψη του φασισμού, χάρη σε πρωτοβουλίες όπως είναι οι επισκέψεις μνήμης από μαθητές σχολείων στο Άουσβιτς, ωρίμασε στις νέες γενιές και η σταθερή απόρριψη της σφαγής της Γάζας».

Απαντώντας στη σειρά επικριτικών δηλώσεων, η Ιταλίδα υπουργός αρμόδια για την οικογένεια υπογράμμισε: «κατανοώ ότι η Αριστερά, με τη θριαμβολογία για την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα Φραντσέσκα Αλμπανέζε, τα πανό που εξυμνούν την 7η Οκτωβρίου, τις πλατείες και τα πανεπιστήμια όπου οργανώνονται ταραχές και την κατάπαυση του πυρός που πέτυχε ο Τραμπ, δεν ξέρει πλέον τί να κάνει. Το μόνο που της μένει, είναι να προσποιηθεί ότι δεν καταλαβαίνει και να εργαλειοποιεί τα λόγια των άλλων».

