Σεισμός 4,2 Ρίχτερ δυτικά από Κεφαλονιά και Λευκάδα

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:40 το βράδυ στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, ο σεισμός έγινε ανοιχτά της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 11 χιλιόμετρα.

