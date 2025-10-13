Η «Διαβολοβδομάδα» Νο2 της EuroLeague καθηλώνει στο παρκέ του Novasports!

H EuroLeague συνεχίζεται με την 4 η αγωνιστική (Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές & Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν) και την 5 η αγωνιστική (Μακάμπι Τελ Αβιβ – Ολυμπιακός & Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR )

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Το EuroCup παίζει με την 3η αγωνιστική και Τσεντεβίτα Ολίμπια-Άρης Betsson και Πανιώνιος – Μπουργκ

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη δεύτερη «Διαβολοβδομάδα» στο παρκέ του Novasports!

Ξεκίνημα την Τρίτη 14 Οκτωβρίου με την 4η αγωνιστική και την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές (21:15), ενώ την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν (21:15).

Για την 5η αγωνιστική οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας αποστολές, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβιβ (16/10, 22:00) και τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές (17/10, 20:30).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Το EuroCup συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρονκαι τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, και για την 3η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν Τσεντεβίτα Ολίμπια-Άρης Betsson (14/10, 19:30) και Πανιώνιος – Μπουργκ (15/10, 19:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

19:30 EuroCup – 3η αγωνιστική: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Άρης Betsson Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:45 EuroLeague – 4η αγωνιστική: Φενερμπαχτσέ-Ντουμπάι Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Ζάλγκιρις Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

19:30 EuroCup: Πανιώνιος-Μπουργκ Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Βιλερμπάν Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μονακό Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 EuroLeague: Παρί-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague – 5η αγωνιστική: Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ-Μπάγερν Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:30 EuroLeague: Μονακό-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Βίρτους Μπολόνια Novasports6 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 EuroLeague: Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:45 EuroLeague: Μπασκόνια-Παρτίζαν Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

