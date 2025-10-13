Το Μαξίμου θέλει ρεβάνς από Δένδια μέσω Άγνωστου Στρατιώτη, τα… κουπόνια για το (μη) κόμμα Τσίπρα, ο κατευνασμός με Σκλαβενίτη και το μπλέξιμο Βορίδη

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

Να δούμε τανκς, λόχους και στρατιωτικά οδοφράγματα στο πάνω μέρος της πλατείας, εκεί που είναι το πιο ιερό σημείο του εξωτερικού χώρου της Βουλής – ναι της Βουλής – μας έχει μείνει τώρα!

Για να… προστατευτεί, λέει, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Από τι να προστατευτεί αλήθεια; Από τους τουρίστες και τους επισκέπτες;

Τι ακριβώς εννοούσε αυτός που συμβούλευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμπεριλάβει στο κυριακάτικο μήνυμα του την αποστροφή ότι η κυβέρνηση «αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας»;

Αργότερα διευκρίνισε ότι αυτή η «προστασία» αφορά στην συντήρηση και την καθαριότητα του μνημείου». Δηλαδή μέχρι τώρα δεν γινόταν «συντήρηση και καθαριότητα του μνημείου»; Δεν μεριμνούσε αρκούντως η Βουλή για το θέμα αυτό;

Άρα, το θέμα είναι άλλο και όχι το μνημείο.

Είναι ότι η κυβέρνηση άφησε (ου μην και τροφοδότησε ακουσίως με τη στάση της) μία διαμαρτυρία – την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – την οποία αντιστρατεύτηκε με όλες τις δυνάμεις της αρχικά, εξαιτίας λαθεμένων εκτιμήσεων και αντιλήψεων και τελικά υποχώρησε. Και η ίδια και η ηγεσία της δικαιοσύνης. Ενώ θα μπορούσε να υπάρξει λύση εξ’ αρχής, άφησε την υπόθεση να ξεφύγει και η ίδια να εκτεθεί.

Τώρα, για να καλύψει αυτή την αναδίπλωση (και ήττα) μεταφέρει τη συζήτηση στο θέμα του μνημείου. Κατά πρώτοις, αυτό μου μοιάζει σαν απελπισμένος λαϊκισμός.

Κατά δεύτερον, που είναι ίσως και το σημαντικότερο, το Μαξίμου θέλει να πάρει ρεβάνς από τον Νίκο Δένδια. Σου λέει, «μιλάς υποστηρικτικά για Ρούτσι και μας αδειάζεις, ενώ εκεί είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης; Ε, πάρε τώρα την αρμοδιότητα για την προστασία του μνημείου για να μην κάνεις δηλώσεις εκ του ασφαλούς»! Αρμοδιότητα όχι φύλαξης πάντως – αυτή παραμένει στην ΕΛΑΣ.

Πρακτικά και κάπως άμεσα αυτό σημαίνει το εξής, έτσι όπως το λένε κυβερνητικές πηγές: Ως υπουργός Άμυνας ο Δένδιας θα κληθεί – εφόσον η ευθύνη μεταφερθεί επίσημα στο Πεντάγωνο – να “αποκαταστήσει” το χώρο, να “φτιάξει” την εικόνα. Ήτοι, για παράδειγμα, να αφαιρέσει τα φαναράκια και ό,τι υπάρχει εκεί για να συμβολίζει την τραγωδία των Τεμπών και το αίτημα για Δικαιοσύνη. Αυτό άλλωστε ζητά η σκληρή δεξιά βάση και αυτή την πίεση θα κληθεί να διαχειριστεί ο Δένδιας. Ή οτιδήποτε άλλο προκύψει στο μέλλον. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό και αν είναι ορθό συνταγματικά είναι ένα θέμα, που θα συζητηθεί βέβαια.

Η ουσία δεν αφορά στο μνημείο αυτό καθαυτό, ας είμαστε ειλικρινείς. Αφορά στην εσωκομματική κόντρα στη ΝΔ. Ανάμεσα στην ηγεσία και τους αμφισβητίες. Είναι η εκκαθάριση των εσωτερικών λογαριασμών και όχι η προστασία του Άγνωστου Στρατιώτη, με άλλα λόγια.

Υπό αυτή την έννοια θα έχει ενδιαφέρον τι θα περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση, που είπε ο Μητσοτάκης.

Με… κουπόνια στο κόμμα, που δεν θα είναι κόμμα, του Τσίπρα

Δεν έφερε δα και την μεγάλη ανατροπή στα συμβαίνοντα στο χώρο της κεντροαριστεράς η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα του φίλου μου, Δημήτρη Μελισσανίδη. Κάποιες ασάφειες για το πώς θα οργανωθεί από …«τα κάτω» κάτι καινούργιο στο χώρο, αλλά δεν θα’ ναι ο Τσίπρας ο ηγεμόνας, παρά μόνο συμμετέχων είπε, τα οποία δεν τα κατάλαβα.

Οι πολιτικοί σχηματισμοί που διεκδικούν την εξουσία, έχουν συγκεκριμένη μορφή και οργάνωση που μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά είναι κάτι το συγκροτημένο, με δομές, επεξεργασμένο πρόγραμμα και διαδικασίες. Εκτός αν ανακάλυψαν τον τροχό, ή μπορεί να βάλουν κουπόνια στην εφημερίδα των συντακτών και όποιος τα συμπληρώνει να γίνεται μέλος του «μεγάλου ψηφοδελτίου».

Αυτή βέβαια είναι μια τέλεια διεύρυνση προς… το κέντρο!

Τώρα, το πώς θα είναι κάτι τόσο νέο, αλλά όλοι οι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα έρχονται από το παρελθόν , είναι κάτι που θέλει να εξήγηση – η οποία φοβάμαι δεν υπάρχει.

Τώρα, το πώς θα είναι κάτι τόσο νέο, αλλά όλοι οι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα έρχονται από το παρελθόν, είναι κάτι που θέλει να εξήγηση – η οποία φοβάμαι δεν υπάρχει. Έβλεπα χθες τον Νίκο Μαραντζίδη να δηλώσει ότι τα λέει συχνά με τον πρώην πρωθυπουργό και να έχει άποψη για το βιβλίο του – σταθμό το χαρακτήρισε – και αναρωτήθηκα ποιος άλλος θα εμφανιστεί ως… ινστρούχτορας του νέου εγχειρήματος. Ο Λούλης μήπως;

Το λάθος μήνυμα Μαξίμου με Σκλαβενίτη

Ακόμα να λυθεί μία εύλογη απορία: Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε (φώναξε ή δέχθηκε δεν έχει σημασία) στο Μαξίμου την περασμένη εβδομάδα τον επιχειρηματία Σκλαβενίτη της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ; Ποια λογική και τι ανάγκη υπάρχει να εκπέμψει το Μαξίμου ένα σήμα κατευνασμού όταν στον όμιλο Σκλαβενίτη έχει επιβληθεί βαρύτατο πρόστιμο για τις πρακτικές του στα θέματα τιμών; Έτσι εύκολα περνούν την πόρτα του πρωθυπουργού επιχειρηματίες με τέτοιες εκκρεμότητας, οι οποίες προκαλούν το κοινό αίσθημα και τους καταναλωτές.

Αν ο Σκλαβενίτης έχει ένσταση για το πρόστιμο, μπορεί να πάει στα αρμόδια όργανα. Όταν ανταποκριθεί σε αυτό που θα τελεσιδικίσει, μπορεί να γίνει δεκτός κι από τον πρωθυπουργό και από τον Πάπα ίσως. Αλλά με τέτοια υπόθεση ανοιχτή – και ενώ διαφωνεί με το πρόστιμο – να εμφανίζεται ως συνομιλητής του πρωθυπουργού της χώρας, δεν είναι λάθος μήνυμα από το Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη;

Σε άλλα ενδιαφέροντα τώρα:

Ο Βορίδης έμπλεξε . Κι αν δεν έμπλεξε ο Βορίδης, έμπλεξε ο πρώην του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βάρρας ο οποίος είναι στέλεχος στο πρωθυπουργικό γραφείο. Άρα, από τη διαμάχη που έχει ξεφύγει – προφανώς υπάρχει σοβαρός λόγος που ξέφυγε – χαμένη θα βγει η κυβέρνηση.

Αυτή την πληροφορία περί προσπάθειας της κυβέρνησης για «επανεκκίνηση» των ελληνορωσικών σχέσεων θα ήθελα να δω αν επιβεβαιώνεται επισήμως. Συνάντησε, λέει, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου τον Ρώσο ομόλογό της Σεργκέι Ριαμπκόφ στη Νέα Υόρκη και τα είπαν ωραία. Αυτά πριν την «κανονιά» της Ζαχάροιβα κατά της Αθήνας. Ξέρουμε τι θέλουμε αυτή τη φορά ή πάλι θα πάμε με τη συνταγή «όπου βγει»;

Συνάντησε, λέει, η υφυπουργός Εξωτερικών τον Ρώσο ομόλογό της στη Νέα Υόρκη και τα είπαν ωραία. Αυτά πριν την «κανονιά» της κατά της Αθήνας. Ξέρουμε τι θέλουμε αυτή τη φορά ή πάλι θα πάμε με τη συνταγή «όπου βγει»; Και μιας και μιλάμε για διπλωματικά θέματα, διάβασα ότι ένας διεθνολόγος ονόματι Σέρμπος που ήταν προσωπικός σύμβουλος του Νίκου Ανδρουλάκη, πήγε σύμβουλος λέει στο Μαξίμου. Αυτά δεν τα πολυκαταλαβαίνω, αλλά μικρή σημασία έχει η δική μου άποψη. Σημασία έχει το πώς τα βλέπει η δεξιά πτέρυγα της ΝΔ – και ο Αντώνης Σαμαράς θα έλεγα.

Η αλλαγή στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ

Από σήμερα το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στον… αστερισμό του Τσίπρα.

Όχι, μην το παρεξηγείτε, δεν εννοώ ότι θα συμπλεύσει με τον πρόεδρο Αλέξη. Εννοώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει κινήσεις, εκτιμώντας τα νέα δεδομένα με τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, που μπορεί να επηρεάσουν την κεντροαριστερά.

Θα ανακοινώσει κάτι επιτροπές για το συνέδριο, για τη διεύρυνση για το διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων και άλλα τέτοια ωραία.

Και μάλλον άργησε. Ενδεχομένως άργησε πολύ.

Διότι η στρατηγική της αυτονομίας – λογική και επιβεβλημένη – δεν αναιρεί το κάλεσμα σε άλλες δυνάμεις και στελέχη του ευρύτερου χώρου.

Οι απουσίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες από το Μαξίμου

Αίσθηση προκάλεσε, η απουσία του Γιώργου Περιστέρη και του Ευάγγελου Μυτιληναίου από τη πρόσφατη συνάντηση στο Μαξίμου, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε καλέσει τους επικεφαλής των μεγάλων τεχνικών ομίλων για μια συζήτηση γύρω από την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής — και ειδικότερα για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), το έργο-σύμβολο για το νησί.

Αντί των ίδιων, παρέστησαν στενοί συνεργάτες τους, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις και ερωτήματα στους κυβερνητικούς διαδρόμους, καθώς το θέμα θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την πορεία των επενδύσεων και την τήρηση των συμφωνημένων δεσμεύσεων.

Αντιθέτως, ο Αλέξανδρος Εξάρχου (Aktor) και ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης (Άβαξ) έδωσαν κανονικά το «παρών» στη συνάντηση, συμμετέχοντας στη συζήτηση για την πρόοδο των έργων και την επίλυση τεχνικών ή διαδικαστικών ζητημάτων.

Η επιλογή ορισμένων κορυφαίων παραγόντων του κατασκευαστικού κλάδου να εκπροσωπηθούν και όχι να παραστούν αυτοπροσώπως, προκάλεσε ήπια απορία στους παροικούντες το κυβερνητικό στρατόπεδο. Κάποιοι τη συνέδεσαν με διαφορετικές εκτιμήσεις για το χρονοδιάγραμμα των έργων, άλλοι την είδαν ως ένδειξη εσωτερικών ισορροπιών στον επιχειρηματικό χώρο και άλλοι είπαν πως απλά δεν έκριναν απαραίτητη την παρουσία τους σε ένα τεχνικό ζήτημα.

