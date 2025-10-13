search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 16:16
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 14:22

«Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου – Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία – Πρεμιέρα Σάββατο 18 Οκτωβρίου

13.10.2025 14:22
mounis_new

Ο Μουνής» μετά την καθολική αποδοχή πέρυσι από το κοινό, συνεχίζει για 2η χρονιά στο θέατρο OLVIO. Ένα έργο για τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής επαρχίας με την αλληγορική, διεισδυτική ματιά της Λένας Κιτσοπούλου, σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ.

Γλέντια, φωνές, τραγούδια, κλαρίνα και μαχαίρια, ανεκπλήρωτοι έρωτες και απραγματοποίητα όνειρα, παρελαύνουν σε ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία. Τα κουτσομπολιά πάνε κι έρχονται όπως τα ρόλεϊ στα κεφάλια των γυναικών που ανελέητα κρίνουν και κατακρίνουν τους πάντες και τα πάντα. Μια νεαρή κοπέλα -ξεφυλλίζοντας περιοδικά- ελπίζει να έρθει η μέρα που θα μπει και η ίδια σε μια σελίδα σ’ αυτό.

Στο καφενείο, άντρες με κομπολόγια στα χέρια διαδίδουν νέα κι ένα μικρό αγόρι ονειρεύεται…

Οι ζωές των άλλων μπαίνουν στο μικροσκόπιο για να ξορκίσουν αμαρτίες. Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες σε ρόλους κωμικοτραγικούς, τόσο βίαιους όσο και τρυφερούς. Το παραμύθι του έρωτα, του θανάτου αλλά και μια βίαια δομημένη κοινωνία, μέσα από τις ζωγραφιές πάνω σ’ ένα τραπεζομάντιλο καφενείου.

Και ο Μουνής, σα σκιάχτρο σε χωράφι, στέκει εκεί, σύμβολο της ύπαρξής του, σταθερό, αινιγματικό, σιωπηλός παρατηρητής μιας κοινωνίας που ξέρει τα πάντα, αλλά δε λέει τίποτα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Σκηνικά – Κοστούμια: Βαγγέλης Ζιλέλης

Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μακούρινα

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Καλλιόπη Καραμάνη, Ηλέκτρα Κομνηνίδου, Γιώργος Ντούσης, Γιάννης Οικονομίδης, Χαρά Τσιτομενέα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 19:00 | Από 18 Οκτωβρίου
Διάρκεια: 80 λεπτά χωρίς διάλειμμα
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

Early bird μέχρι 30/9 όλα τα εισιτήρια 12€!

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ στο more.com

Trailer: Ο “ΜΟΥΝΗΣ” – OLVIO

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ: 210 34 14 118

Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00 – 21:00

www.olviotheater.gr  |  Μ [email protected]  |  FB OLVIO.theater

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kneset
ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στην Κνεσέτ: Έβγαλαν σηκωτούς βουλευτές που σήκωσαν πανό για την Παλαιστίνη

oikodomi-2-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Πράσινο φως για το προεδρικό διάταγμα – Τι ξεμπλοκάρει στις οικοδομές

trump kneset 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους» – Το μήνυμα στο Ιράν (Video)

kairos_1310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται ουσιαστικές βροχές από τα μέσα της εβδομάδας – Η πρόγνωση του Κολυδά

adonis-georgiadis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν λέει κι όχι στις κυβερνήσεις συνεργασίας ο Γεωργιάδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στις 14 Οκτωβρίου - Πώς θα κινηθούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 16:13
kneset
ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στην Κνεσέτ: Έβγαλαν σηκωτούς βουλευτές που σήκωσαν πανό για την Παλαιστίνη

oikodomi-2-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ για ΝΟΚ: Πράσινο φως για το προεδρικό διάταγμα – Τι ξεμπλοκάρει στις οικοδομές

trump kneset 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους» – Το μήνυμα στο Ιράν (Video)

1 / 3