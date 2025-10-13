Public: Γιορτάζουν 20 Χρόνια Αξέχαστες Εμπειρίες – Με αγαπημένους Καλλιτέχνες, Συγγραφείς, Νέο Κατάστημα και Προσφορές

Τα Public γιορτάζουν 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και εγκαινιάζουν το νέο τους κατάστημα στο Smart Park, σηματοδοτώντας έναν διπλό εορτασμό. Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει σε μια εβδομάδα γεμάτη εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες, αγαπημένους συγγραφείς, προσφορές και δώρα Xiaomi άνω των 5.000 ευρώ, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Νέο κατάστημα στο Smart Park

Δύο δεκαετίες μετά το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, τα Public επεκτείνουν την παρουσία τους με το νέο Public Smart Park, στο μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της χώρας. Σε έναν χώρο 1.155 τ.μ., οι επισκέπτες θα βρουν προϊόντα τεχνολογίας, μικροσυσκευών, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον που προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.

Εκδηλώσεις με καλλιτέχνες και συγγραφείς

Στις 18 Οκτωβρίου, η γιορτή εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα Public σε Σύνταγμα, Ίλιον, Smart Park, Τσιμισκή και Λάρνακα μετατρέπονται σε σημεία συνάντησης με αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Η Κατερίνα Λιόλιου θα βρεθεί στο Smart Park, ο Apon στο Σύνταγμα, η Ρία Ελληνίδου στο Ίλιον, ο Πάνος Κιάμος στη Λάρνακα, ενώ ο Θοδωρής Βουτσικάκης θα υποδεχτεί το κοινό στο κατάστημα της Τσιμισκή. Οι καλλιτέχνες θα γνωρίσουν από κοντά το κοινό, θα υπογράψουν δίσκους και θα μοιραστούν στιγμές με τους επισκέπτες.

Την ίδια μέρα, σε επιλεγμένα καταστήματα Public (Σύνταγμα, Ιλιον, Smart Park, Τσιμισκή, Λάρνακα, Golden Hall, The Mall) θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι συγγραφείς από κορυφαίους εκδοτικούς οίκους, όπως Ψυχογιός, Πατάκης, Keybooks, Διόπτρα και Μεταίχμιο. Ανάμεσά τους οι Γίργκεν Μπανσέρους, Πάνος Δημάκης, Γρηγόρης Ξενάκης, Θεόδωρος Παπακώστας, Μικρή Ολλανδέζα και Γιάννης Αθανασόπουλος, οι οποίοι θα συναντήσουν το κοινό και θα μιλήσουν για το έργο τους.

Επετειακές προσφορές και δώρα

Συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις η Xiaomi, προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει το νέο flagship μοντέλo της Xiaomi 15T Pro, και μοιράζει μοναδικά δώρα. Παράλληλα, το διάστημα 13–19 Οκτωβρίου, οι φίλοι των Public θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ξεχωριστές επετειακές προσφορές, αποκτώντας αγαπημένα προϊόντα σε μοναδικές τιμές. Την ίδια περίοδο, τα μέλη Public + με κάθε αγορά τους μπαίνουν στη κλήρωση για 20 μοναδικά δώρα από το οικοσύστημα της Xiaomi αξίας πάνω από 5.000 ευρω.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προσφορών και των εμφανίσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

20 χρόνια εξέλιξης και εμπειριών Public

Από το πρώτο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης το 2005 έως σήμερα, τα Public έχουν διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, με 62 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και πάνω από 100 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Με 2.000 εργαζόμενους, χιλιάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα καθιερωμένα Public Book Awards, καινοτόμες υπηρεσίες, το νέο πρόγραμμα ανταμοιβής Public + και ευέλικτες επιλογές πληρωμής και παράδοσης, τα Public συνεχίζουν να καινοτομούν και να προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες σε κάθε πελάτη.

Φέτος, τα Public γιορτάζουν 20 χρόνια γεμάτα στιγμές, καινοτομία και εμπειρίες που μοιραστήκαμε μαζί. Είκοσι χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα στους πελάτες, σε κάθε αναζήτηση, καλύπτοντας κάθε τους ανάγκη μέσα από προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και οικιακών συσκευών — και μέσα από τις υπηρεσίες μας.

Γιατί τα Public δεν είναι απλώς ένα δίκτυο καταστημάτων. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός· μία ζωντανή κοινότητα που μαζί μεγαλώνουμε.

Το πρώτο Public; Θεσσαλονίκη, 2005 — στο Mediterranean Cosmos . 2025; τα Public είναι ένα love brand σε Ελλάδα & Κύπρο με 62 φυσικά καταστήματα και 3 eCommerce .

— . 2025; τα Public είναι ένα love brand σε Ελλάδα & Κύπρο με . Το 2007, ανοίξαμε στο Σύνταγμα — κι εκεί γράψαμε ιστορίες με κάθε ραντεβού έξω από το Public Συντάγματος

— κι εκεί γράψαμε ιστορίες με κάθε ραντεβού έξω από το Public Συντάγματος Κάθε Χριστούγεννα η βόλτα μας στο Σύνταγμα συμπεριλαμβάνει μια φωτογραφία του μοναδικά στολισμένου καταστήματος Public.

Μέσα από τη στρατηγική εξαγορά της MediaMarkt, γεννήθηκε το Public + home , δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό για κάθε ανάγκη της σύγχρονης ζωής, που αριθμεί πλέον 17 καταστήματα σε Ελλάδα & Κύπρο.

, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό για κάθε ανάγκη της σύγχρονης ζωής, που αριθμεί πλέον 17 καταστήματα σε Ελλάδα & Κύπρο. Διακριθήκαμε στα Παγκόσμια Βραβεία Retail για τα μοναδικό μας κατάστημα μας στο Nicosia Mall της Κύπρου

για τα μοναδικό μας κατάστημα μας στο Nicosia Mall της Κύπρου Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι σε Ελλάδα και Κύπρο με την πορτοκαλί μπλούζα δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για εξαιρετική εξυπηρέτηση.

σε Ελλάδα και Κύπρο με την πορτοκαλί μπλούζα δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για εξαιρετική εξυπηρέτηση. Πάνω από 100 εκατομμύρια επισκέπτες δέχονται κάθε χρόνο ένα χαμόγελο και μια «καλημέρα» από την ομάδα μας.

δέχονται κάθε χρόνο ένα χαμόγελο και μια «καλημέρα» από την ομάδα μας. Εξελιχθήκαμε με πάνω από 200.000 ώρες εκπαίδευσης για να γίνουμε καλύτεροι.

για να γίνουμε καλύτεροι. Το 2013 στα Public γεννήθηκαν τα Public Book Awards , ένας καθιερωμένος θεσμός 13 ετών, που ενισχύει το πολιτισμικό αποτύπωμά μας, ενθαρρύνει την φιλαναγνωσία και έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες αναγνώστες και όλοι οι εκδότες βιβλίων.

, ένας καθιερωμένος θεσμός 13 ετών, που ενισχύει το πολιτισμικό αποτύπωμά μας, ενθαρρύνει την φιλαναγνωσία και έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες αναγνώστες και όλοι οι εκδότες βιβλίων. Όλα αυτά τα χρόνια, πραγματοποιήσαμε πάνω από 2.500 χιλιάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις με συγγραφείς και καλλιτέχνες.

εκδηλώσεις με συγγραφείς και καλλιτέχνες. Εδώ, διαβάσαμε και θα διαβάζουμε εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία, περνάμε αμέτρητες ώρες με επιτραπέζια, ανακαλύπτουμε ήχους μέσα από αγαπημένα βινύλια — και συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε.

Κάθε χρόνο, τα Public μοιράζουν αγάπη με τη δράση Love Toys , μια πρωτοβουλία που δίνει δεύτερη ζωή στα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών, γιατί η χαρά του παιχνιδιού αξίζει να μοιράζεται.

, μια πρωτοβουλία που δίνει δεύτερη ζωή στα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών, γιατί η χαρά του παιχνιδιού αξίζει να μοιράζεται. Στα Public, πιστεύουμε ότι η πρόοδος δεν έχει αξία αν δεν είναι βιώσιμη. Γι’ αυτό, μέσα από τη δράση Love Earth , αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους και για το μέλλον.

, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους και για το μέλλον. Τον Ιούνιο του 2022, εισάγαμε πρώτοι μια πρωτοποριακή υπηρεσία που θα αγκαλιαζόταν γρήγορα από τους πελάτες – τη δυνατότητα πληρωμών online σε τρεις άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, μέσω της Klarna . Αυτή ήταν μια από τις πάνω από 10 καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης για τους πελάτες μας μέσα σε 3 χρόνια.

. Αυτή ήταν μια από τις πάνω από για τους πελάτες μας μέσα σε 3 χρόνια. Για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στους πελάτες μας δημιουργήσαμε το tech Hub “ Public Next ” , μέσω του οποίου σχεδιάζουμε νέες τεχνολογίες και ιδέες που διαμορφώνουν το μέλλον του retail και που απαρτίζεται από πάνω από 100 developers.

, μέσω του οποίου σχεδιάζουμε νέες τεχνολογίες και ιδέες που διαμορφώνουν το μέλλον του retail και που απαρτίζεται από πάνω από 100 developers. Τον ίδιο χρόνο είχε γίνει και η ανακοίνωση της συνεργασίας με την iRepair που σηματοδοτούσε ένα νέο format καταστημάτων, όπου συνδυάζονται τεχνολογία και ψυχαγωγία, με υποστήριξη υπηρεσιών after-sales και αργότερα με υπηρεσίες συνδεσιμότητας μέσω της Vodafone.

που σηματοδοτούσε ένα νέο format καταστημάτων, όπου συνδυάζονται τεχνολογία και ψυχαγωγία, με υποστήριξη υπηρεσιών after-sales και αργότερα με υπηρεσίες συνδεσιμότητας μέσω της Vodafone. Η μάθηση είναι δύναμη και στα Public, τη φέρνουμε πιο κοντά από ποτέ. Με τα Public Courses , δημιουργήσαμε μια πρωτοποριακή πλατφόρμα εκπαίδευσης που συνδέει ανθρώπους με ιδέες, ειδικούς και τεχνολογίες, με στόχο να προσφέρουμε σε όλους τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

, δημιουργήσαμε μια πρωτοποριακή πλατφόρμα εκπαίδευσης που συνδέει ανθρώπους με ιδέες, ειδικούς και τεχνολογίες, με στόχο να προσφέρουμε σε όλους τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο πάνω από 2εκ. φορές μαζί με τους πελάτες μας

με τους πελάτες μας Τον Ιούλιο ’24 λανσάραμε το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής Public+ όπου χιλιάδες μέλη απολαμβάνουν τα οφέλη του.

Αυτό το ταξίδι… δεν τελειώνει ποτέ.

Μαζί συνεχίζουμε να το ζούμε. Ευχαριστούμε που είσαι κομμάτι της ιστορίας μας.