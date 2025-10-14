Bridgerton: Έρχεται στο Netflix η τέταρτη σεζόν (Trailer)

Το Bridgerton, η δημοφιλής σειρά εποχής του Netflix που έχει καθηλώσει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, επιστρέφει με την 4η σεζόν της το 2026. Όπως και στην προηγούμενη σεζόν, τα νέα επεισόδια θα κυκλοφορήσουν σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο στις 26 Φεβρουαρίου.

Αυτή τη φορά, το επίκεντρο της ιστορίας μετατοπίζεται στον Benedict Bridgerton (τον υποδύεται ο Luke Thompson), τον δεύτερο γιο της οικογένειας, και στην Sophie Beckett, μια μυστηριώδη και δυναμική νέα γυναίκα, την οποία υποδύεται η Yerin Ha. Η ιστορία τους είναι βασισμένη στο τρίτο βιβλίο της Julia Quinn, με τίτλο An Offer From a Gentleman, που θυμίζει παραλλαγή της Σταχτοπούτας.

Η Sophie είναι η νόθα κόρη ενός κόμη, που μετά τον θάνατό του μένει υπό την καταπίεση της θετής της μητέρας και δουλεύει ως υπηρέτρια στο ίδιο της το σπίτι. Όμως, μια νύχτα ξεγλιστρά σε έναν χορό μασκέ και γνωρίζει τον Benedict, με τον οποίο βιώνει μια έντονη αλλά σύντομη στιγμή μαγείας.

Το teaser trailer μάς δίνει ακριβώς αυτή τη σκηνή: οι δυο τους συναντιούνται στις σκάλες ενός εντυπωσιακού μπαλ μασκέ, και καθώς τα χέρια τους αγγίζονται, το μυστήριο και η ένταση ανάμεσά τους κορυφώνονται.

Η showrunner Jess Brownell τόνισε ότι η Sophie δεν είναι μια “κοπέλα σε ανάγκη”, αλλά μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, πείσμα και συνείδηση της θέσης της στον κόσμο. Η ιστορία της με τον Benedict θα εξερευνήσει θέματα όπως η ταξική ανισότητα, οι προσωπικές φιλοδοξίες και η επιλογή μεταξύ καθήκοντος και επιθυμίας.

Η νέα σεζόν αναμένεται να συνεχίσει την παράδοση της σειράς με εντυπωσιακά κοστούμια, πολυτελή σκηνικά και έντονα ρομαντικά πάθη. Παράλληλα, προσφέρει ένα νέο αφήγημα που ισορροπεί ανάμεσα στο παραμυθένιο και το ρεαλιστικό — κάτι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του Bridgerton.

