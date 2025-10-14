search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:38
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 09:20

Bridgerton: Έρχεται στο Netflix η τέταρτη σεζόν (Trailer)

14.10.2025 09:20
bridgerton

Το Bridgerton, η δημοφιλής σειρά εποχής του Netflix που έχει καθηλώσει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, επιστρέφει με την 4η σεζόν της το 2026. Όπως και στην προηγούμενη σεζόν, τα νέα επεισόδια θα κυκλοφορήσουν σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο στις 26 Φεβρουαρίου.

Αυτή τη φορά, το επίκεντρο της ιστορίας μετατοπίζεται στον Benedict Bridgerton (τον υποδύεται ο Luke Thompson), τον δεύτερο γιο της οικογένειας, και στην Sophie Beckett, μια μυστηριώδη και δυναμική νέα γυναίκα, την οποία υποδύεται η Yerin Ha. Η ιστορία τους είναι βασισμένη στο τρίτο βιβλίο της Julia Quinn, με τίτλο An Offer From a Gentleman, που θυμίζει παραλλαγή της Σταχτοπούτας.

Η Sophie είναι η νόθα κόρη ενός κόμη, που μετά τον θάνατό του μένει υπό την καταπίεση της θετής της μητέρας και δουλεύει ως υπηρέτρια στο ίδιο της το σπίτι. Όμως, μια νύχτα ξεγλιστρά σε έναν χορό μασκέ και γνωρίζει τον Benedict, με τον οποίο βιώνει μια έντονη αλλά σύντομη στιγμή μαγείας.

Το teaser trailer μάς δίνει ακριβώς αυτή τη σκηνή: οι δυο τους συναντιούνται στις σκάλες ενός εντυπωσιακού μπαλ μασκέ, και καθώς τα χέρια τους αγγίζονται, το μυστήριο και η ένταση ανάμεσά τους κορυφώνονται.

Η showrunner Jess Brownell τόνισε ότι η Sophie δεν είναι μια “κοπέλα σε ανάγκη”, αλλά μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, πείσμα και συνείδηση της θέσης της στον κόσμο. Η ιστορία της με τον Benedict θα εξερευνήσει θέματα όπως η ταξική ανισότητα, οι προσωπικές φιλοδοξίες και η επιλογή μεταξύ καθήκοντος και επιθυμίας.

Η νέα σεζόν αναμένεται να συνεχίσει την παράδοση της σειράς με εντυπωσιακά κοστούμια, πολυτελή σκηνικά και έντονα ρομαντικά πάθη. Παράλληλα, προσφέρει ένα νέο αφήγημα που ισορροπεί ανάμεσα στο παραμυθένιο και το ρεαλιστικό — κάτι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του Bridgerton.

Διαβάστε επίσης:

UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027–2031 με μία καινοτομία

Eurovision 2026: Ανοίγουν τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ – Οι διοργανωτές ματαίωσαν την ψηφοφορία

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Τετράωρη στάση εργασίας, 11:00 με 15:00, σε όλα τα ΜΜΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FOTO Air4HEALTH
ΥΓΕΙΑ

Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας

agnostos_sttratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η (μη) συνεννόηση Μαξίμου με υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

mamalakis-vefa-new
LIFESTYLE

Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί» (Video)

mia_nyxta_mono_mega_new
MEDIA

Mega: «Πινελιές» από το δράμα Δημήτρη Λάλου – Μαριλίτας Λαμπροπούλου «Μια νύχτα μόνο» (video)

christopoulos-new
LIFESTYLE

Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:37
FOTO Air4HEALTH
ΥΓΕΙΑ

Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας

agnostos_sttratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η (μη) συνεννόηση Μαξίμου με υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

mamalakis-vefa-new
LIFESTYLE

Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί» (Video)

1 / 3