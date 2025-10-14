search
14.10.2025 17:11

Διαγωνισμός Viasat World: H Nova και το Viasat World δίνουν δώρο ένα ταξίδι για 2 στο Λονδίνο!

14.10.2025 17:11
1147×604 (1) (1)

Η Nova, μέλος της United Group κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ο διεθνής τηλεοπτικός οργανισμός Viasat World, με αφορμή την προβολή των σειρών «Mπουκ» (κάθε Τετάρτη στις 22:00) & «Οικογένεια Φόρσαϊτ» (κάθε Τρίτη στις 22:00) στο Epic Drama και του ντοκιμαντέρ «Βασιλείς Δολοφόνοι» (κάθε Τρίτη στις 22:00) στο Viasat History που απολαμβάνουν οι συνδρομητές μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ της Nova, δίνουν τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές Nova τηλεόρασης να κερδίσουν ένα ταξίδι στο Λονδίνο για 2 άτομα και να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία.

O διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ο μεγάλος νικητής (μαζί με συνοδό της επιλογής του) θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, λαμβάνοντας ταξιδιωτικό κουπόνι αξίας 2.500€ με ισχύ για 1 χρόνο, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Το Λονδίνο που αποτελεί τον προορισμό του μεγάλου νικητή, είναι η πόλη όπου εξιστορούνται σειρές και ντοκιμαντέρ που καθηλώνουν τους συνδρομητές της Nova:

  • Η σειρά «The Forsytes» (Οικογένεια Φόρσαϊτ) που κάνει πρεμιέρα σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22:00 στο Epic Drama εξιστορεί τη ζωή, τους έρωτες, τις δοκιμασίες και τους θριάμβους μιας εύπορης οικογένειας της βικτωριανής εποχής που διχάστηκε από την παράδοση, την αυτοθυσία, την προσωπική ευτυχία και την αναζήτηση του έρωτα.
  • Η σειρά «Bookish» (Μπουκ), που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Epic Drama πηγαίνει στο Λονδίνο του 1950 όπου ο εκκεντρικός ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου και πρώην κατάσκοπος Μπουκ συνδράμει την αστυνομία στην εξιχνίαση δυσεπίλυτων υποθέσεων φόνων. Μυστικά αποκαλύπτονται, ενώ παρελθόν και παρόν συνδέονται στενότερα από όσο φαίνεται…
  • «Killer Kings» (Βασιλείς δολοφόνοι) είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ στον κόσμο, πλήρως δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη και προβάλλεται στο Viasat History (κάθε Τρίτη στις 22:00). Το ντοκιμαντέρ, που χαρακτηρίζεται ως «το μέλλον της τηλεόρασης ντοκιμαντέρ», είναι μια οπτικά εκθαμβωτική σειρά έξι επεισοδίων που δικάζει τους πιο διαβόητους ηγέτες της ιστορίας μέσα από μια επανάσταση στην αφήγηση: πλήρως βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη αναπαραστάσεις, πρωτότυπη έρευνα και μέθοδοι εγκληματολογικής έρευνας που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί στην τηλεόραση.

Μην χάνετε στιγμή! Εάν είστε νέοι ή υφιστάμενοι συνδρομητές υπηρεσίας τηλεόρασης Nova και απολαμβάνετε τις σειρές του Viasat World με έδρα το Λονδίνο, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα προκειμένου να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου και διεκδικήστε το ταξίδι στη βρετανική πρωτεύουσα!

