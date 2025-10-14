Διαγωνισμός Viasat World: H Nova και το Viasat World δίνουν δώρο ένα ταξίδι για 2 στο Λονδίνο!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Nova, μέλος της United Group κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ο διεθνής τηλεοπτικός οργανισμός Viasat World, με αφορμή την προβολή των σειρών «Mπουκ» (κάθε Τετάρτη στις 22:00) & «Οικογένεια Φόρσαϊτ» (κάθε Τρίτη στις 22:00) στο Epic Drama και του ντοκιμαντέρ «Βασιλείς Δολοφόνοι» (κάθε Τρίτη στις 22:00) στο Viasat History που απολαμβάνουν οι συνδρομητές μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ της Nova, δίνουν τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές Nova τηλεόρασης να κερδίσουν ένα ταξίδι στο Λονδίνο για 2 άτομα και να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία.
O διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ο μεγάλος νικητής (μαζί με συνοδό της επιλογής του) θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, λαμβάνοντας ταξιδιωτικό κουπόνι αξίας 2.500€ με ισχύ για 1 χρόνο, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τον εξυπηρετεί καλύτερα.
Το Λονδίνο που αποτελεί τον προορισμό του μεγάλου νικητή, είναι η πόλη όπου εξιστορούνται σειρές και ντοκιμαντέρ που καθηλώνουν τους συνδρομητές της Nova:
Μην χάνετε στιγμή! Εάν είστε νέοι ή υφιστάμενοι συνδρομητές υπηρεσίας τηλεόρασης Nova και απολαμβάνετε τις σειρές του Viasat World με έδρα το Λονδίνο, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα προκειμένου να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου και διεκδικήστε το ταξίδι στη βρετανική πρωτεύουσα!
