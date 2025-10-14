search
14.10.2025 09:26

Mega: «Πινελιές» από το δράμα Δημήτρη Λάλου – Μαριλίτας Λαμπροπούλου «Μια νύχτα μόνο» (video)

14.10.2025 09:26
Μια σκηνή από εδώ, μια  σκηνή από εκεί. Μια, κάμερα σε εκείνον. Μία, κάμερα σε εκείνην. Μία και στους δυο μαζί. Ατάκες προσεκτικά επιλεγμένες. Κοφτές. Δημήτρης Λάλος. Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Ένα τρέιλερ διάρκειας μόλις 60 δευτερολέπτων με στιγμές από την επερχόμενη σειρά του «Μια νύχτα μόνο», ανέβασε αργά το βράδυ το Megα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο τρέιλερ «πρωταγωνιστεί» -προφανώς- το τραγούδι των τίτλων της σειράς, το ομότιτλο ερμηνευμένο από τη Δήμητρα Γαλάνη

Το «Μια νύχτα μόνο», σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή και σύνθεση Δήμητρα Γαλάνη, είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου «Το σ’ αγαπώ μπορεί» της ερμηνεύτριας το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2004.

Στη σειρά του Mega η πρωταγωνιστική ερμηνεία και μουσική ακούγεται σε επανεκτέλεση.

