PSValueTalks 2025 – Έρχεται το φόρουμ για τον πολιτισμό και την πολιτιστική οικονομία

Τα PSValueTalks (PSVT), από την PostScriptum, το κεντρικό φόρουμ στην Ελλάδα για τον πολιτισμό και την πολιτιστική οικονομία, επιστρέφουν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στην Εθνική Πινακοθήκη, 10:00-19:00. Η ευρεία αποδοχή των PSValueTalks 2024 -τα οποία εστίασαν στον πολιτισμό ως μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και στην πολιτιστική διπλωματία ως εργαλείο εθνικής στρατηγικής και τα οποία υποστηρίχθηκαν από τα υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήριο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο- κατέδειξε την ανάγκη για καθιέρωση του φόρουμ σε ετήσια βάση.

Τα PSValueTalks 2025 θα εστιάσουν στην οικονομία του πολιτιστικού τομέα στην Ελλάδα για δύο λόγους. Κατά πρώτον, διότι παρατηρείται ταυτόχρονα μια ισχνή σύνδεση του τομέα με την υπόλοιπη οικονομία και μια υποτονική επιχειρηματικότητα -σε αντιδιαστολή με την πολύ ενεργή και ενδιαφέρουσα παραγωγή περιεχομένου- που έρχεται να εντείνει το μόνιμο και διεθνές πρόβλημα της υποχρηματοδότησης. Κατά δεύτερον, διότι ζούμε σε μια εποχή όπου οι τρόποι δημιουργίας, διανομής και κατανάλωσης αλλάζουν ραγδαία, με κύριο οδηγό τις εξελίξεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, ένα πεδίο το οποίο είναι πλέον επιβεβλημέμενο να κατανοήσουν σε βάθος οι εγχώριοι δρώντες. Η δομή των PSVT 2025, τα οποία τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διαμορφώνεται ως εξής:

ENOTHTA 1: Νέα μοντέλα στην πολιτιστική οικονομία. Η ενότητα στοχεύει στη διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων, εργαλείων και στρατηγικών που διαμορφώνουν τον μετασχηματισμό της πολιτιστικής παραγωγής και κατανάλωσης στο νέο οικονομικό τοπίο. Αποτελείται από δύο πάνελ, τα οποία θα ξεκινήσουν με κεντρικές ομιλίες, που θα θέσουν το θεωρητικό και στρατηγικό πλαίσιο της συζήτησης, εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που γεννώνται από την αλληλεπίδραση πολιτισμού, τεχνολογίας, αγοράς και κοινωνίας. Στόχος της ενότητας είναι όχι μόνο να αναδείξει το τι και το πώς, αλλά και να θέσει τις βάσεις για έναν νέο τρόπο σκέψης γύρω από τον πολιτισμό ως αναπτυξιακό και επενδυτικό πεδίο, με απτά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Πάνελ 1: Ποια είναι τα νέα μοντέλα; Το πάνελ θα εξετάσει το ερώτημα «Ποια είναι τα νέα μοντέλα;» που αναδύονται στον χώρο της πολιτιστικής οικονομίας. Η συζήτηση θα αναδείξει επιτυχημένες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι διατομεακές συνεργασίες μεταξύ πολιτιστικών και τεχνολογικών φορέων, καθώς και τα υβριδικά σχήματα επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, θα εξεταστεί η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και η ανάδυση του δημιουργικού επιχειρείν ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

Πάνελ 2: Πώς χρηματοδοτούνται τα νέα μοντέλα; Το πάνελ θα εστιάσει στη χρηματοδότηση των νέων μοντέλων, καθώς η βιωσιμότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε ευέλικτες και ποικιλόμορφες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες, ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εναλλακτικές ή και μικτές. Θα διευρευνηθούν οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, όπως οι επενδύσεις κοινωνικού αντίκτυπου, καθώς και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που συνδέουν την πολιτιστική δημιουργία με τον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη καλλιέργειας κοινής γλώσσας και εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτιστικών φορέων και των χρηματοδοτικών οργανισμών, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που συχνά τους χωρίζει.

ENOTHTA 2: Πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης Η δεύτερη ενότητα θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργικές βιομηχανίες επαναπροσδιορίζονται υπό το πρίσμα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Η ΤΝ αποτελεί τη νέα πραγματικότητα, καθώς ανατρέπει παραδοσιακές πρακτικές δημιουργίας, θέτει πρωτοφανή ηθικά και νομικά ερωτήματα, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει νέους δρόμους για καινοτομία, πειραματισμό και προσβασιμότητα. Η ενότητα αυτή θα δομηθεί γύρω από δύο θεματικά πάνελ:

Πάνελ 3: Ποια είναι η θέση των δημιουργών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; Το πάνελ θα εξετάσει τον ρόλο και τη θέση των δημιουργών σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία παραγωγής πολιτιστικού περιεχομένου. Θεσμικοί εκπρόσωποι και δημιουργοί θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση και την αποζημίωση της ανθρώπινης δημιουργικότητας σε έργα που εμπλέκουν ΤΝ, την εργασιακή και ηθική διάσταση της δημιουργικής πρακτικής στην ψηφιακή εποχή, την έννοια της συνύπαρξης ανθρώπου και μηχανής στον χώρο της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η συζήτηση επιδιώκει να σκιαγραφήσει το νέο τοπίο ευθυνών αλλά και δυνατοτήτων για τους δημιουργούς, ενώ παράλληλα θα αναζητηθούν απαντήσεις στο ερώτημα πώς διασφαλίζεται η μοναδικότητα της ανθρώπινης φωνής στην εποχή των αλγόριθμων.

Πάνελ 4: Ποια εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους οι δημιουργοί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; Το τελευταίο πάνελ θα εστιάσει στα εργαλεία που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι δημιουργοί για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ΤΝ, με τρόπο που ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη βιωσιμότητά τους. Θα παρουσιαστούν πρακτικές που επιτρέπουν την παραγωγή μουσικής, εικαστικών και οπτικοακουστικών έργων με τη συνδρομή ΤΝ, την αυτοματοποίηση της καλλιτεχνικής διαδικασίας, την εξατομίκευση πολιτιστικού περιεχομένου, την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης. Παράλληλα, θα αναδειχθούν και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, όπως η αδιαφάνεια των αλγόριθμων, η δημιουργία deepfakes, η αντικατάσταση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και το ενδεχόμενο περιθωριοποίησης όσων δεν έχουν πρόσβαση στα νέα μέσα. Στόχος της ενότητας είναι να ενθαρρυνθεί ο διάλογος γύρω από το πώς μπορεί η ΤΝ να λειτουργήσει ως εργαλείο ενδυνάμωσης και όχι ως απειλή υποκατάστασης της δημιουργικότητας.

Είσοδος ελεύθερη, απαιτείται προεγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφή επισκεφθείτε τον ιστότοπο: psvaluetalks.gr.

Επιστημονικός Σύμβουλος PSVT: Χρήστος Καρράς, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ίδρυμα Ντίνου και Λίας Μαρτίνου

Καλλιτεχνικός Διευθυντής PSVT 2025: Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Ιδρυτής – Διευθυντής, Athens Digital Arts Festival (ADAF)

Επικοινωνία: Για την PostScriptum: Φιόνα Ανδρικοπούλου, Ε: [email protected]

Για τη We Will: Βάσω Σωτηρίου: [email protected]