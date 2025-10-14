Τα Public γίνονται 20 χρόνων και το γιορτάζουν – Πώς έγιναν σημείο αναφοράς στην καθημερινότητα

Τα 20α τους γενέθλια κλείνουν φέτος τα Public και το γιορτάζουν με επετειακές προσφορές από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, ενώ στις 18 Οκτωβρίου, πέντε flagship καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο γίνονται σημεία συνάντησης με αγαπημένους καλλιτέχνες και συγγραφείς και μοναδικές εκπλήξεις. (Δείτε περισσότερα εδώ)

Κι αυτό καθώς στις δύο δεκαετίες που συμπληρώνονται φέτος από το 2005 που το πρώτο κατάστημα έκανε την εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη τα Public κατάφεραν να γίνουν ένα από τα πλέον αγαπημένα brand αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των καταναλωτών.

Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς από τη στιγμή που τα Public έχουν μετατραπεί εδώ και χρόνια σε έναν μοναδικό προορισμό όπου τεχνολογία, οικιακές συσκευές και ψυχαγωγία, συναντιούνται δημιουργικά χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές για όλους.

Με 62 καταστήματα, πρωτοποριακές υπηρεσίες και συνεργασίες, ευέλικτους τρόπους πληρωμής και κορυφαία επώνυμα brands, τα Public κατάφεραν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό και να διαμορφώσουν νέα πρότυπα για το σύγχρονο retail στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη: Από κατάστημα σε προορισμό και ένα βιβλιοπωλείο που δεν ήταν σαν τα άλλα

Στα πρώτα χρόνια, τα Public καθιερώθηκαν ως περισσότερο από ένα κατάστημα, έγιναν σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τον πολιτισμό, προσφέροντας ατελείωτες επιλογές βιβλίων, μουσικής και των πιο σύγχρονων gadgets. Έτσι, αποτέλεσαν γέφυρα μεταξύ των καταναλωτών και των τεχνολογικών εξελίξεων, διατηρώντας παράλληλα μια ζεστή και πολιτιστική ατμόσφαιρα. Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης οδήγησε σε γρήγορη επέκταση και εδραίωση μιας ισχυρής παρουσίας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ένα νέο concept με ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι και την καθημερινότητα

Η ικανότητα προσαρμογής του brand στις ραγδαίες αλλαγές της αγοράς αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της 20ετούς πορείας του. Η στρατηγική εξαγορά της Media Markt ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση των Public στην αγορά τεχνολογίας και οικιακού εξοπλισμού, διευρύνοντας ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και την εμβέλειά τους, μέσω της δημιουργίας των “Public + home”. Η ενσωμάτωση των τριών πυλώνων – Home, Tech και Entertainment – δεν ήταν τυχαία. Αντανακλούσε τον τρόπο που ζούμε: το πρωί ετοιμάζουμε τον καφέ μας με μια έξυπνη καφετιέρα, το μεσημέρι δουλεύουμε στο laptop μας, το βράδυ απολαμβάνουμε μια σειρά στη smart TV μας ή διαβάζουμε ένα βιβλίο. Η σύγχρονη ζωή δεν χωρίζεται σε κατηγορίες – είναι μια ενιαία εμπειρία.

Καινοτομία και υπηρεσίες που αλλάζουν την εμπειρία αγορών

Μέσα στα χρόνια, τα Public επένδυσαν ακόμη περισσότερο στην εμπειρία. Καθώς οι ανάγκες των καταναλωτών εξελίσσονταν, τα Public επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία, μεταμορφώθηκαν σε έναν omnichannel retailer, συνδυάζοντας τεχνολογία, εξυπηρέτηση και ευκολία.

Με υπηρεσίες όπως η Box Now για γρήγορη και ευέλικτη παραλαβή, η Klarna για ευκολίες πληρωμής, και η συνεργασία με την iRepair και τη Vodafone για after-sales υποστήριξη και συνδεσιμότητα, τα Public δημιούργησαν ένα μοναδικό οικοσύστημα που καλύπτει κάθε πτυχή της καθημερινότητας του πελάτη. Παράλληλα, εγκαινίασαν το Public + , το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής των Public, το οποίο μέσα σε μόλις έναν χρόνο βρήκε εντυπωσιακή απήχηση στους καταναλωτές που αναζητούσαν πρακτικά οφέλη από τις συναλλαγές τους. Ακόμα, σε συνέχεια της στρατηγικής τους για τον συνεχή εμπλουτισμό της εμπειρίας πελάτη, δημιούργησαν τα Public Courses – μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να εξελίσσονται, να μαθαίνουν και να ανακαλύπτουν νέες δεξιότητες μέσα από σεμινάρια και workshops που εμπνέουν.

Όταν κοιτάξει κανείς πίσω σε αυτά τα 20 χρόνια, θα δει περισσότερα από ένα brand στον χώρο του λιανεμπορίου. Βλέπει μια διαδρομή που καθορίστηκε από την κατανόηση των αναγκών των ανθρώπων, την πίστη στην καινοτομία και τη δέσμευση στη δημιουργία πραγματικής αξίας.

