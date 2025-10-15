Γαλλία: «Ντρίμπλες» ο Λεκορνί, «σωσίβιο» οι Σοσιαλιστές

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκoρνί αναμένεται να ζήσει για να αγωνιστεί άλλη μια μέρα, γράφει το Politico, αφού συμφώνησε να παγώσει έναν αντιδημοφιλή νόμο που ψηφίστηκε πριν από δύο χρόνια και αύξησε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, του οποίου οι 69 βουλευτές κατέχουν την ισορροπία δυνάμεων στο κοινοβούλιο, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα επιδιώξει να απομακρύνει τον Λεκoρνί και την κυβέρνησή του από το αξίωμα, αφού ο πρωθυπουργός προσέφερε την παραχώρηση κατά την πρώτη του ομιλία προς τους βουλευτές την Τρίτη.

French PM Sébastien Lecornu said today in his first speech to parliament that he plans to freeze an unpopular law that raised the minimum retirement age until the next presidential election in 2027.https://t.co/zDdzey0wzl — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 14, 2025

«Πρέπει να αναλάβουμε το ρίσκο να δώσουμε στη χώρα έναν δίκαιο προϋπολογισμό», δήλωσε ο επικεφαλής του κοινοβουλίου των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό.

Ωστόσο, το κόμμα ξεκαθάρισε ότι αναμένει, σε αντάλλαγμα για το «ριψοκίνδυνο στοίχημά» του, η γαλλική κυβέρνηση να δείξει μια καθαρή ρήξη με τις προηγούμενες πολιτικές του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σε απάντηση στην «οργή» των ψηφοφόρων.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα δημοσίευσε στο X, αφού ο Βαλό τελείωσε την ομιλία του, ότι θα συνεχίσει να απειλεί με μομφή την κυβέρνηση.

«Θα είμαστε σε εγρήγορση για να διασφαλίσουμε ότι τα λόγια σας θα μεταφραστούν σε πράξεις», δήλωσε ο Βαλό.

Με τα περισσότερα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπόσχονται να προσπαθήσουν να ανατρέψουν τον Λεκορνί, η απόφαση των Σοσιαλιστών του δίνει λίγο χώρο να αναπνεύσει. Προς το παρόν, αυτό εμποδίζει τη Γαλλία να βυθιστεί βαθύτερα στη σπείρα του πολιτικού χάους που ξεκίνησε με την κατάρρευση της πρώτης κυβέρνησης του πρωθυπουργού, η οποία διήρκεσε μόλις 14 ώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επαναδιόρισε τον Λεκορνί την Παρασκευή και ο Λεκορνί έκανε μια δεύτερη προσπάθεια να διορίσει Υπουργικό Συμβούλιο την Κυριακή.

Η απόφαση του Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του 2023, η οποία αύξησε την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 έτη για τους περισσότερους εργαζόμενους εν μέσω ευρείας αντίθεσης, μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2027 αποτελεί σημαντική πολιτική απώλεια για τον Μακρόν, ο οποίος υποστήριξε ότι η νομοθεσία ήταν απαραίτητη για να διατηρηθεί η φερεγγυότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας.

Αν και η νομοθεσία έχει θεωρηθεί ως καθοριστική πολιτική της δεύτερης θητείας του Μακρόν, ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του προέδρου, δήλωσε ότι το πάγωμα παρουσίασε μια «ευκαιρία» για τη Γαλλία να επανεξετάσει το αμφιλεγόμενο ζήτημα.

«Η συζήτηση για το ζήτημα των συντάξεων δεν είναι απλώς μια οικονομική εξίσωση. Είναι ένα ουσιαστικό μέρος του κοινωνικού μας συμβολαίου. Και αυτό το συμβόλαιο, επίσης, χρειάζεται αναθεώρηση», είπε.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε επίσης ότι μια τέτοια αναστολή πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς εξοικονομήσεις για να περιοριστούν οι υπερβολικές δημόσιες δαπάνες και να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού που προβλέπεται να φτάσει το 5,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος.

Ο Λεκορνί εκτίμησε ότι το πάγωμα θα κοστίσει στα γαλλικά δημόσια οικονομικά 400 εκατομμύρια ευρώ το 2026. Η κυβέρνησή του νωρίτερα την Τρίτη πρότεινε έναν προϋπολογισμό που στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων 31 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων.

Η κρίση που ακολούθησε την 14ωρη κυβέρνηση του Λεκορνί έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης έχει γίνει τόσο ακυβέρνητη που δεν μπορεί πλέον να πληρώσει τους λογαριασμούς της.

Εάν η δεύτερη κυβέρνηση του Λεκορνί καταρρεύσει τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, θα είναι η τέταρτη που θα καταρρεύσει σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτό θα αύξανε δραματικά την πιθανότητα διάλυσης του κοινοβουλίου από τον Μακρόν για να σπάσει το αδιέξοδο.

Δύο προτάσεις μομφής — η μία κατατέθηκε από μια ομάδα ακροαριστερών, Πράσινων και αριστερών νομοθετών, και η άλλη από την ακροδεξιά — κατά της κυβέρνησης Λεκορνί θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη το πρωί πριν από την πολιτική ομιλία του Λεκορνί, ο Μακρόν δήλωσε στους υπουργούς ότι «οι ψήφοι μομφής είναι ψήφοι για τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», σύμφωνα με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης Μοντ Μπρεγκόν.

Ωστόσο, ένας σύμβουλος του Μακρόν, ο οποίος δεν κατονομάστηκε για λόγους πρωτοκόλλου, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η κατάρρευση της κυβέρνησης δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε νέες εκλογές, κάτι που ο Μακρόν «δεν θέλει». Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος αρνήθηκε να αποκλείσει την επιλογή.

Ο σύμβουλος είπε επίσης ότι ο Μακρόν δεν θα μιλήσει απαραίτητα δημόσια για την κρίση τις επόμενες ημέρες. Ο Μακρόν αναφέρθηκε στην κατάσταση για πρώτη φορά τη Δευτέρα, κατηγορώντας για την «αταξία» «τις πολιτικές δυνάμεις που έπαιξαν με την αποσταθεροποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί », ο οποίος υποστηρίζεται από έναν εύθραυστο συνασπισμό κεντρώων και συντηρητικών.

