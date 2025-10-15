search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:28
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 15:47

«Σωτηρία» – Βασισμένο στη συλλογή διηγημάτων της Χαράς Ρόμβη

15.10.2025 15:47
sotiria-POSTER

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσίαση της στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του κύκλου Η Σκηνή των Βιβλίων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η θεατρική παράσταση ΣΩΤΗΡΙΑ σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη ανεβαίνει στην Πάνω Σκηνή του Από Μηχανής Θεάτρου από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Η Μαρία Παρασύρη, μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της, καταθέτει μια σπάνιας ευαισθησίας ερμηνεία.

Με αφορμή μία γυναίκα που κλείνεται σε ένα σούπερ μάρκετ κατά λάθος, η συγγραφέας Χαρά Ρόμβη σκιαγραφεί με γλυκόπικρο χιούμορ και τρυφερότητα ένα πλήρως αναγνωρίσιμο πορτρέτο της Ελλάδας του ’80 και του ’90.  Η ηρωίδα, χαμένη στον παράδεισο της αφθονίας, ανάμεσα σε ράφια και ψυγεία γεμάτα προϊόντα, περίεργους θορύβους και απροσδιόριστες σκιές, έρχεται σταδιακά αντιμέτωπη με τους προσωπικούς της δαίμονες, τα σκοτάδια, τους φόβους τους και, τελικά, με τον ίδιο της τον εαυτό.

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Δόβρης καταπιάνεται εδώ με τον κοινό καθημερινό άνθρωπο και με κάθε «καθώς πρέπει» Σωτηρία, αποκρυπτογραφώντας τον υπαρξιακό φόβο σαν θεατρική φάρσα και  δημιουργώντας ένα (αυτό)σαρκαστικό σχόλιο για ένα τυχαίο συμβάν που γίνεται φορέας αποκάλυψης, για μία απροσδόκητη γκάφα που εγκυμονεί τη σωτηρία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία Θανάσης Δόβρης

Δραματουργία Θανάσης Δόβρης – Χαρά Ρόμβη

Συνεργάτης σκηνοθεσίας Ευάγγελος Βογιατζής

Σκηνικό – Κοστούμια Αλέγια Παπαγεωργίου

Καλλιτεχνικός συνεργάτης για το σκηνικό Βαγγέλης Ξενοδοχίδης

Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός Panú (Παναγιώτης Mανουηλίδης)

Φωτισμοί Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνοθέτη Νικόλας Λαμπάκης

Κομμώσεις Θωμάς Γαλαζούλας

Φωτογραφίες Χρήστος Συμεωνίδης

Επικοινωνία Ειρήνη Λαγουρού

Οργάνωση παραγωγής Σταμάτης Μουμουλίδης

ΠαραγωγήArs Aeterna

Ερμηνεύει η Μαρία Παρασύρη

Συμμετέχει ο Νικόλας Λαμπάκης


Η συλλογή διηγημάτων Σωτηρία της Χαράς Ρόμβη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες (2023).

Η παράσταση περιέχει χρήση καπνού και έντονη γλώσσα.

Πληροφορίες

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ |  ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο | Τηλ. 210 5223097

Παραστάσεις:         Σάββατο 18.30 | Κυριακή 20.15 | Από 15 Νοεμβρίου

Διάρκεια:                 75’

Τιμές εισιτηρίων:   18 €  κανονικό

15 € φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑμεΑ, 65+

Early bird 10 € [για περιορισμένο αριθμό θέσεων μέχρι 5 Νοεμβρίου]

Προπώληση: more.com και στο ταμείο του θεάτρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DSC08922-Enhanced-NR
ADVERTORIAL

Green Academy: Βιώσιμη αποκατάσταση σε πράσινα επαγγέλματα για νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη

diathikes 2
ΕΛΛΑΔΑ

Diathikes.gr: Μειώνεται ο χρόνος δημοσίευσης διαθήκης από 400 ημέρες σε 7 – Όσα αλλάζουν

voridis-varras-3455
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» Βάρρα κατά Βορίδη: «Αλλάζει διαρκώς το αφήγημά του» – Τι απαντά στο email του πρώην υπουργού

stournaras_1510_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης» (video)

spiti-soumaxer
ΚΟΣΜΟΣ

Νοσοκόμα καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού στην έπαυλη της οικογένειας Σουμάχερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:28
DSC08922-Enhanced-NR
ADVERTORIAL

Green Academy: Βιώσιμη αποκατάσταση σε πράσινα επαγγέλματα για νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη

diathikes 2
ΕΛΛΑΔΑ

Diathikes.gr: Μειώνεται ο χρόνος δημοσίευσης διαθήκης από 400 ημέρες σε 7 – Όσα αλλάζουν

voridis-varras-3455
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» Βάρρα κατά Βορίδη: «Αλλάζει διαρκώς το αφήγημά του» – Τι απαντά στο email του πρώην υπουργού

1 / 3