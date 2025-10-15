«Σωτηρία» – Βασισμένο στη συλλογή διηγημάτων της Χαράς Ρόμβη

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσίαση της στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του κύκλου Η Σκηνή των Βιβλίων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η θεατρική παράσταση ΣΩΤΗΡΙΑ σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη ανεβαίνει στην Πάνω Σκηνή του Από Μηχανής Θεάτρου από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Η Μαρία Παρασύρη, μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της, καταθέτει μια σπάνιας ευαισθησίας ερμηνεία.

Με αφορμή μία γυναίκα που κλείνεται σε ένα σούπερ μάρκετ κατά λάθος, η συγγραφέας Χαρά Ρόμβη σκιαγραφεί με γλυκόπικρο χιούμορ και τρυφερότητα ένα πλήρως αναγνωρίσιμο πορτρέτο της Ελλάδας του ’80 και του ’90. Η ηρωίδα, χαμένη στον παράδεισο της αφθονίας, ανάμεσα σε ράφια και ψυγεία γεμάτα προϊόντα, περίεργους θορύβους και απροσδιόριστες σκιές, έρχεται σταδιακά αντιμέτωπη με τους προσωπικούς της δαίμονες, τα σκοτάδια, τους φόβους τους και, τελικά, με τον ίδιο της τον εαυτό.

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Δόβρης καταπιάνεται εδώ με τον κοινό καθημερινό άνθρωπο και με κάθε «καθώς πρέπει» Σωτηρία, αποκρυπτογραφώντας τον υπαρξιακό φόβο σαν θεατρική φάρσα και δημιουργώντας ένα (αυτό)σαρκαστικό σχόλιο για ένα τυχαίο συμβάν που γίνεται φορέας αποκάλυψης, για μία απροσδόκητη γκάφα που εγκυμονεί τη σωτηρία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία Θανάσης Δόβρης

Δραματουργία Θανάσης Δόβρης – Χαρά Ρόμβη

Συνεργάτης σκηνοθεσίας Ευάγγελος Βογιατζής

Σκηνικό – Κοστούμια Αλέγια Παπαγεωργίου

Καλλιτεχνικός συνεργάτης για το σκηνικό Βαγγέλης Ξενοδοχίδης

Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός Panú (Παναγιώτης Mανουηλίδης)

Φωτισμοί Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνοθέτη Νικόλας Λαμπάκης

Κομμώσεις Θωμάς Γαλαζούλας

Φωτογραφίες Χρήστος Συμεωνίδης

Επικοινωνία Ειρήνη Λαγουρού

Οργάνωση παραγωγής Σταμάτης Μουμουλίδης

ΠαραγωγήArs Aeterna





Ερμηνεύει η Μαρία Παρασύρη

Συμμετέχει ο Νικόλας Λαμπάκης



Η συλλογή διηγημάτων Σωτηρία της Χαράς Ρόμβη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες (2023).



Η παράσταση περιέχει χρήση καπνού και έντονη γλώσσα.

Πληροφορίες

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ | ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο | Τηλ. 210 5223097

Παραστάσεις: Σάββατο 18.30 | Κυριακή 20.15 | Από 15 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 75’

Τιμές εισιτηρίων: 18 € κανονικό

15 € φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑμεΑ, 65+

Early bird 10 € [για περιορισμένο αριθμό θέσεων μέχρι 5 Νοεμβρίου]

Προπώληση: more.com και στο ταμείο του θεάτρου