Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Καλαμάτα τον Νοέμβριο 2025

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζει τις περιοδείες της στην Ελλάδα με μια σειρά παραστάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Καλαμάτα. Για ολόκληρο τον Νοέμβριο 2025 η ΕΛΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Φάρις, παρουσιάζει στις σκηνές του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας το τρίπτυχο χορού Return of the Summer με το Μπαλέτο της ΕΛΣ, τις παραστάσεις της Εναλλακτικής Σκηνής Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος και Θέλω να δω τον Πάπα!, καθώς και μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης συμμετοχής του Μπαλέτου και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας διευρύνεται, στο πλαίσιο του διετούς μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2025 ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο. Το σύνολο των παραστάσεων και των δράσεων της ΕΛΣ στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Καλαμάτα θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, το Μπαμπά… χορεύουμε; και τις Μουσικές αφηγήσεις.

Στις 4 Νοεμβρίου, η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ παρουσιάζει δύο πρωινές παραστάσεις (στις 9.30 και στις 11.00) του μιούζικαλ για όλη την οικογένεια Σιωπή ο βασιλιάς ακούει του Νίκου Κυπουργού, σε λιμπρέτο Θωμά Μοσχόπουλου και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή, με τους Χάρη Ανδριανό, Βάσια Ζαχαροπούλου και Νίκο Στεφάνου στους βασικούς ρόλους και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Στις 6 Νοεμβρίου, η νέα όπερα σκιών της ΕΛΣ Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε μουσική προσαρμογή Λίνας Ζάχαρη και κείμενο Δημήτρη Δημόπουλου και Αλέξανδρου Μελισσηνού, παρουσιάζεται στις 9.30 και στις 11.00. Πρωταγωνιστούν οι μονωδοί Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα και ο καραγκιοζοπαίχτης Αλέξανδρος Μελισσηνός.

Το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου στις 18.30 και στις 21.00 θα παρουσιαστεί η οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη Θέλω να δω τον Πάπα!, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου, με τους Δημήτρη Σιγαλό, Βαγγέλη Μανιάτη, Τζούλια Σουγλάκου, Χρύσα Μαλιαμάνη, Νικόλα Μαραζιώτη, Μαρισία Παπαλεξίου, Αντώνη Κυριακάκη και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Στις 22 και 23 Νοεμβρίου το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει το τρίπτυχο χορού Return of the Summer, με τις χορογραφίες Μπολερό του Κωνσταντίνου Ρήγου, σε μουσική Μωρίς Ραβέλ, Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, και Les Nuits d’été του Κωνσταντίνου Ρήγου, πάνω στη μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ.

Στις 23 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί η όπερα τσέπης Ριγολέττος, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για βρέφη και νήπια από ενός έως τριών ετών.

Όλες οι παραστάσεις που θα δοθούν στην Καλαμάτα είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό με δελτία προτεραιότητας από την www.ticketservices.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Για τις εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται στο κοινό και για τις παραστάσεις που απευθύνονται στα σχολεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 23 έως και τις 31 Οκτωβρίου να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]και να ενημερώνονται για τη διαδικασία συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2721083086 & 2721180868 (10.00-13.00, Δευτέρα-Παρασκευή).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Μπαμπά… χορεύουμε;

Στις 11.00 για παιδιά 5-7 ετών

Στις 12.30 για παιδιά 8-11 ετών

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Γιάννης Σταυρόπουλος, Θένια Αντωνιάδη

Πιάνο θ.α.

Το εργαστήριο χορευτικού παιχνιδιού που αγαπήθηκε φανατικά από μπαμπάδες και παιδιά με τον τίτλοΜπαμπά… χορεύουμε; αποτελεί μια πρόσκληση σε έναν άκρως διασκεδαστικό χορό. Οι μπαμπάδες χορεύουν μαζί με τα παιδιά τους, ακροβατούν πάνω σε μπαλετικές φιγούρες, αναζητούν τα όρια της ισορροπίας τους και συνομιλούν με τους παρτενέρ τους μέσω της κίνησης και του χορού. Μέσα από κινητικές δραστηριότητες, αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια αποκαλύπτεται η διάσταση του ρυθμού και της κίνησης του σώματος ως φιλοσοφίας ζωής και αναγκαίου συστατικού της καθημερινότητας.

> Δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από 23 έως και 31 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2721083086 & 2721180868 (10.00-13.00, Δευτέρα-Παρασκευή).

Μουσικές αφηγήσεις

Στις 18.00 και στις 19.30 για παιδιά άνω των 7 ετών

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Οι Κατσίκες ξέρουν το Δρόμο (Έλλη Γιαννάκη, Δημήτρης Κούρτης, Νίκος Καρύδης)

Οι Μουσικές αφηγήσεις προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Πρόκειται για παραστάσεις μουσικής και αφήγησης ντυμένες με παραδοσιακά τραγούδια και μελωδίες από δεκάδες σημεία της γης, οι οποίες δανείζονται ιστορίες από τους παλιούς παραμυθάδες για να μας προσφέρουν άφθονο γέλιο και πολύτιμα διδάγματα της λαϊκής σοφίας. Απίθανα και φανταστικά γεγονότα, μπόλικη μαγεία, καλικάντζαροι, τρολ της νορβηγικής υπαίθρου, βασίλισσες, νεράιδες και αλλόκοτα φαινόμενα συναντιούνται σε μια απολαυστική διαδρομή γεμάτη χιούμορ και σοφία.

> Δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από 23 έως και 31 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2721083086 & 2721180868 (10.00-13.00, Δευτέρα-Παρασκευή).

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Νίκος Κυπουργός

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Πρωινές σχολικές παραστάσεις στις 9.30 και στις 11.00

Λιμπρέτο: Θωμάς Μοσχόπουλος (με τη συνεργασία του συνθέτη)

Μεταγραφή για μικρό σύνολο: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Συνεργάτιδα σκηνοθέτρια: Ελεάνα Τσίχλη

Ερμηνεύουν: Χάρης Ανδριανός (Βασιλιάς), Βάσια Ζαχαροπούλου (Μούσα), Νίκος Στεφάνου (Μουσικός)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του διακεκριμένου συνθέτη Νίκου Κυπουργού, μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προσφέρει μια μουσικοθεατρική εμπειρία, εισάγοντας το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του μουσικού θεάτρου. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του έργου Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, οι διασκεδαστικές ερμηνείες και η εξαιρετικά άμεση μουσική γραφή κάνουν τις βασικές έννοιες της μουσικής να μεταδίδονται απευθείας, σαν παιχνίδι, ακόμη και στο αμύητο κοινό.

Ο Βασιλιάς της μουσικής δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, όποιο μουσικό κομμάτι κι αν του παρουσιάζει ο Μουσικός της αυλής του. Τον Μουσικό από την απελπισία του έρχεται να βγάλει η Μούσα, που βρίσκει με τη σειρά της μια ευκαιρία να «ξαναμπεί στη δουλειά» από την οποία είχε αποκοπεί μετά τις ένδοξες εποχές του Σούμπερτ, του Μότσαρτ και του Μπαχ. Η Μούσα επιστρατεύει τις επτά νότες ως συμμάχους και εμπνέει στον Μουσικό ένα υπέροχο έργο. Ούτε κι αυτό, όμως, αφήνει ικανοποιημένο τον Βασιλιά! Είναι καιρός, λοιπόν, τη λύση να δώσει (όπως πάντα!) η φαντασία…

Το μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει αντλεί την έμπνευσή του από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά. Ακροβατώντας δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη λυρική παράδοση και τον παιγνιώδη μεταμοντερνισμό, το έργο αποτελεί μια ιδανική εισαγωγή τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων θεατών στις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία της μουσικής γραφής. «Το Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει δεν είναι ένα έργο που γράφτηκε για παιδιά. Μόνο αφού ολοκληρώθηκε κάποιοι είδαν σε αυτό ότι έχει επιπλέον έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που το κάνει κατάλληλο και για παιδιά. Φάνηκε, λοιπόν, με έναν τρόπο, αυτό που πάντοτε πίστευα: ότι, δηλαδή, ανάμεσα στα έργα για μεγάλους και στα έργα για παιδιά, τα όρια δεν είναι πάντοτε σαφή και ευδιάκριτα», σημειώνει ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός.

> Για την παρακολούθηση της παράστασης τα Σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από 23 έως 31 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2721083086 & 2721180868 (10.00-13.00, Δευτέρα-Παρασκευή).

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Όπερα σκιών • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Πρωινές σχολικές παραστάσεις στις 9.30 και στις 11.00

Μουσική: Τζουζέππε Βέρντι

Πρωτότυπο λιμπρέτο: Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε

Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Κείμενο: Δημήτρης Δημόπουλος, Αλέξανδρος Μελισσηνός

Μετάφραση στίχων: Δημήτρης Δημόπουλος

Ερμηνεύουν: Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα

Καραγκιοζοπαίχτης: Αλέξανδρος Μελισσηνός

Φρίξος Μόρτζος (πιάνο)

Ο πιο διάσημος και αγαπημένος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο! Στη νέα παραγωγή όπερας σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε κείμενο του πολυπράγμονα κωμικού, σκηνοθέτη και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου και του έμπειρου καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρου Μελισσηνού, ο Καραγκιόζης βρίσκεται από το πουθενά να είναι πρωταγωνιστής του Ριγολέττου στο λυρικό θέατρο που ιδρύει η Βεζιροπούλα στο σαράι, μαθαίνοντας με χιούμορ και αφοπλιστική αθωότητα όλα όσα απαιτούνται για να ανέβει μια όπερα.

Η παράσταση συνδυάζει το παραδοσιακό θέατρο σκιών με αποσπάσματα από την αριστουργηματική όπερα Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι ερμηνευμένα στα ελληνικά από τρεις λυρικούς τραγουδιστές και με χιουμοριστικό τρόπο ξεδιπλώνει όλο το παρασκήνιο ενός λυρικού θεάτρου, σκορπίζοντας γνώση και άφθονο γέλιο… αλλιώς!

Ο ρόλος του Καραγκιόζη ενσαρκώνεται με ζωντάνια και πρωτοτυπία από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό, καθιστώντας την παράσταση μια φρέσκια και διαδραστική πρόταση στο θέατρο σκιών. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που υπόσχεται να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση και η λυρική τέχνη μπορούν να συνυπάρξουν με χιούμορ και δημιουργικότητα.

> Για την παρακολούθηση της παράστασης τα Σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από 23 έως 31 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2721083086 & 2721180868 (10.00-13.00, Δευτέρα-Παρασκευή).

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Οπερέτα • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Θεόφραστος Σακελλαρίδης

Θέλω να δω τον Πάπα!

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Διπλή παράσταση στις 18.30 και στις 21.00

Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη

Ενορχήστρωση για τετραμελές ενόργανο σύνολο: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική διδασκαλία: Νίκος Βασιλείου

Δραματουργική επεξεργασία, διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό, κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Κινησιολογία: Δήμητρα Μητροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Σιγαλός (Βαρονάς), Βαγγέλης Μανιάτης (Λατρούδης), Τζούλια Σουγλάκου (Κυρία Λατρούδη), Χρύσα Μαλιαμάνη (Άννα), Νικόλας Μαραζιώτης (Αδριανός), Μαρισία Παπαλεξίου (Ρίτα), Αντώνης Κυριακάκης (Δημοσθένης)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (μπαγιάν)

Όλοι θέλουν να δουν τον Πάπα! Μετά από έναν επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων στην Εναλλακτική Σκηνή, η θρυλική οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη ταξιδεύει στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ λυρικών ερμηνευτών και μουσικών.

Στην οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! (1920), που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την εποχή της, ξεδιπλώνεται στο έπακρο η σύγχρονη αστική θεματολογία του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. O συνθέτης υπογράφει και το λιμπρέτο του έργου, το οποίο αποτελεί διασκευή στα καθ’ ημάς της φάρσας του Μωρίς Εννεκέν Οικιακές χαρές (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα!

Ύφος, γλώσσα, χαρακτήρες, μουσική και ρυθμός αποκαλύπτουν έναν σαγηνευτικό σκηνικό κόσμο όπου σατιρίζονται αξιοθαύμαστα η υποκρισία και η υπερβολή, η επιδειξιμανία αλλά και η άκριτη εξιδανίκευση κάποιων κοινωνικών θεσμών. Ένας γάμος, οι προσδοκίες των νεονύμφων και των συγγενών τους και ο Πάπας που… ποτέ δεν εμφανίζεται αλλά παραμένει αφανής πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, για να μας θυμίζει ότι συχνά η σύγχυση, το μπέρδεμα και οι παγίδες των κατεστημένων αξιών αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ανθρώπινης επιθυμίας.

> Για την παρακολούθηση της παράστασης θα διατεθούν δωρεάν δελτία προτεραιότητας από την www.ticketservices.gr. Η διάθεση των δελτίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 12.00. Κάθε θεατής μπορεί να προμηθευτεί έως δύο δελτία εισόδου ανά παράσταση.

22, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Χορός • Μπαλέτο ΕΛΣ

Return of the Summer

Τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου και Γιάννη Μανταφούνη

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Ώρα έναρξης: 22 Νοεμβρίου στις 21.00 & 23 Νοεμβρίου στις 20.00

Μπολερό – Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Μωρίς Ραβέλ

Συνεργάτρια ενδυματολόγος: Τότα Πρίτσα |Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Χορεύει ο Α΄ Χορευτής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Βαγγέλης Μπίκος

Point of No Return – Χορογραφία, επιμέλεια κοστουμιών: Γιάννης Μανταφούνης

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Συμμετέχουν οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Les Nuits d’été – Χορογραφία, σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Εκτόρ Μπερλιόζ | Στίχοι: Τεοφίλ Γκωτιέ

Κοστούμια: Deux Hommes | Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Συμμετέχουν οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ

Στο τρίπτυχο Return of the Summer, το Μπολερό του Ραβέλ σε χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου, συνομιλεί με τη χορογραφία Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη πάνω σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη καθώς και με τη χορογραφία Les Nuits d’été του διευθυντή Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου σε μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος χορογραφεί το διάσημο Μπολερό του Μωρίς Ραβέλ, προσκαλώντας μας να ανακαλύψουμε ξανά τις καλλιτεχνικές ρίζες του. Το «Μπολέρο» ήταν αρχικά ένας έντονος και τεχνικά απαιτητικός χορός της Ισπανίας του 18ου αιώνα, που συνοδευόταν από τον ρυθμό των καστανιετών. Αν και η αρχική δημιουργία ήταν για ένα σύνολο χορευτών, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σόλο, όπως παρουσιάζεται στη χορογραφία του Ρήγου. Με αυστηρή μινιμαλιστική αισθητική αλλά και έναν βαθύ ρομαντισμό, η χορογραφία αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής και του χορού.

Στο Point of No Return, o διεθνώς αναγνωρισμένος χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μανταφούνης συνθέτει ένα σύγχρονο χορευτικό έργο με κινησιολογικά στοιχεία βαθιά ριζωμένα στην παράδοση του κλασικού χορού. Στον τόνο της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη, οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ επικεντρώνουν την ερμηνεία τους στη διαφάνεια και την αυθεντικότητα της κίνησης μέσα από το πρίσμα του κλασικού βηματολογίου. Παρότι το ομαδικό βίωμα των σωμάτων τους αντικατοπτρίζει μια άκρως κλασική χορογραφική προσέγγιση, διακρίνεται στους ερμηνευτές ένα προσωπικό στίγμα και μια ιδιαίτερα σύγχρονη αντιμετώπιση της παρουσίας και ερμηνείας της κίνησης, εμφανή στοιχεία που σηματοδοτούν την υπογραφή του χορογράφου σε κάθε του νέο έργο.

O κύκλος Les Nuits d’été είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Εκτόρ Μπερλιόζ. Ο Γάλλος συνθέτης γράφει αυτά τα έξι τραγούδια για φωνή και πιάνο, πάνω σε ποίηση Τεοφίλ Γκωτιέ, επιδιώκοντας να αποδώσει μουσικά, μέσα από τις λεπτεπίλεπτες ερωτικές μελωδίες του, την αγάπη στην πιο εξιδανικευμένη μορφή της. Βασισμένος στον κύκλο αυτόν, ο Κωνσταντίνος Ρήγος δημιουργεί ένα έργο για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αναζήτηση, το ταξίδι. Χειρονομίες και σχήματα δημιουργούν ένα καλειδοσκόπιο για το εσωτερικό καλοκαίρι του καθενός μας. Το έργο ερμηνεύει ο καταξιωμένος βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, συνοδευόμενος στο πιάνο από τη Σοφία Ταμβακοπούλου.

> Για την παρακολούθηση της παράστασης θα διατεθούν δωρεάν δελτία προτεραιότητας από την www.ticketservices.gr. Η διάθεση των δελτίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 12.00. Κάθε θεατής μπορεί να προμηθευτεί έως δύο δελτία εισόδου ανά παράσταση.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Όπερα Τσέπης: Ριγολέττος

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Εναλλακτική Σκηνή

Στις 10.00, 11.30 και 13.00, για βρέφη και νήπια 1-3 ετών

Σχεδιασμός, υλοποίηση: Ομάδα Weave (Βασίλης Τζαβάρας, Μιχάλης Νιβολιανίτης, Ερατώ Τζαβάρα, Μιράντα Βατικιώτη, Ναταλία Μοσχάκου)

Το εργαστήριο Όπερα Τσέπης Ριγολέττος είναι μια πρωτότυπη πολυαισθητηριακή εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών και εμπνευσμένη από τον Ριγολέττο του Τζουζέππε Βέρντι. Η δράση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν πολυμεσικό κόσμο ήχου, εικόνας και κίνησης με στόχο την επαφή των παιδιών με τον κόσμο της όπερας, μέσω της αισθητηριακής εξερεύνησης και της ενεργητικής συμμετοχής. Ξεκινώντας από την άρια «La donna è mobile» και αντλώντας έμπνευση από φυσικά τοπία, κυρίως από τον θαυμαστό κόσμο των πουλιών, έννοιες όπως η αλλαγή, η μεταβολή και η κλιμάκωση προσεγγίζονται με τρόπο βιωματικό. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο εικαστικό χώρο, κινούμενες εικόνες και χρώματα εναλλάσσονται, συνοδευόμενα από φυσικά ηχοτοπία, ενώ παράλληλα ακούγονται διασκευασμένα μουσικά θέματα του Βέρντι σε ζωντανή εκτέλεση από τους μουσικούς της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, δομείται ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης, πλούσιο σε ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα, μέσα στο οποίο οι μικροί θεατές με τους συνοδούς τους ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ενεργά, να αλληλεπιδράσουν και να εκφραστούν ελεύθερα καθώς παρατηρούν τα εναλλασσόμενα τοπία και μοτίβα.

Η δράση δεν ακολουθεί τη συμβατική μορφή μιας θεατρικής παράστασης όπως τη γνωρίζουμε. Αντίθετα, στήνει έναν χώρο ανοιχτό στην ελεύθερη έκφραση, τη φαντασία και το παιχνίδι αποτελώντας πρόσκληση για μια διασκεδαστική διαδραστική συνομιλία με τον κόσμο της όπερας.

> Δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από 23 έως και 31 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2721083086 & 2721180868 (10.00-13.00, Δευτέρα-Παρασκευή).