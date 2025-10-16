search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 14:08
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 12:31

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

16.10.2025 12:31
nea-odos-logo-new

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από την ανατολή του ηλίου μέχρι και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00, θα ισχύσει από το 117,3ο χλμ. έως και το 114,95ο χλμ. αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου και Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως τις 14:00.
Το χρονικό διάστημα 24/10 έως και 29/10 εξαιρείται των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koutsoubas_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

shutdown-1
ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η συγκλονιστική «Ράβδος» επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Τσαβούσοβλου: Θα «εξοντωθούν» οι Κούρδοι μαχητές που θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στη Συρία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα, δηλώνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας

trakter_bloko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κεραυνοί» από αγροτοσυνδικαλιστή – Μιλά για συγκάλυψη των παράνομων επιδοτήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 14:07
koutsoubas_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

shutdown-1
ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η συγκλονιστική «Ράβδος» επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

1 / 3