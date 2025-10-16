Principia: Εγκαινιάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» 49MW, προωθώντας βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση Ελλάδας

Η Principia ολοκλήρωσε τη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» στη Χαλκιδική, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα. Η εταιρεία προχώρησε στην πρώτη της λειτουργική μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage System – BESS), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συνεισφέρει στην ενεργειακή μετάβαση μέσω καινοτόμων, βιώσιμων και τεχνολογικά ώριμων λύσεων.

Το έργο «Θεμέλιο» αναπτύσσεται στην περιοχή Βουνό Χαλκιδικής, κοντά στον Πολύγυρο, και εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο για την ευστάθεια και τον εξηλεκτρισμό του ελληνικού ενεργειακού συστήματος. Η μονάδα αποτελεί το πρώτο BESS έργο του χαρτοφυλακίου της Principia και ένα από τα πρώτα πλήρως λειτουργικά έργα αποθήκευσης ενέργειας στη χώρα, με ισχύ 49MW και εγκατεστημένη χωρητικότητα 127,04MWh.

«Το “Θεμέλιο” σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την εταιρεία και την ελληνική αγορά ενέργειας», τόνισε εκπρόσωπος της Principia, προσθέτοντας πως «η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο για την πλήρη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Η ανάπτυξη της μονάδας πραγματοποιήθηκε από την ΠΑΛΙΟΛΙΒΑΔΑ STORAGE Μ.Α.Ε., 100% θυγατρική της Principia Services SA, με προϋπολογισμό 28 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση 50% μέσω project finance από την Eurobank και 50% από ίδια κεφάλαια. Το έργο περιλαμβάνει 26 Battery Containers κατασκευής Sungrow (Κίνα), εξοπλισμένα με κελιά CALB 314Ah, καθώς και 13 υποσταθμούς παραγωγής με μετασχηματιστές 5.140kW και πίνακες μέσης τάσης 33kV.

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2025, χωρίς κανένα ατύχημα σε περισσότερες από 20.000 ανθρωποώρες εργασίας. Η εμπορική λειτουργία της μονάδας αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η λειτουργία της μονάδας θα μειώσει τις περικοπές ισχύος (curtailments) από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ειδικά σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, ενώ θα ενισχύσει την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, παρέχοντας ισχύ σε ώρες αιχμής και απορροφώντας την πλεονάζουσα παραγωγή από ΑΠΕ.

«Η αποθήκευση ενέργειας δεν είναι απλώς τεχνικό εργαλείο, αλλά ο καταλύτης που επιτρέπει στο ενεργειακό σύστημα να λειτουργεί με ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλή διείσδυση ΑΠΕ», τόνισε στέλεχος της Principia.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το έργο «Θεμέλιο» αποτελεί ισχυρό μήνυμα προς την αγορά και τους θεσμούς, αποδεικνύοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα, με ασφάλεια και τεχνολογική αριστεία.

Η Principia σκοπεύει να συνεχίσει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, προωθώντας παράλληλα την αποκέντρωση της παραγωγής και την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα.

Διαβάστε επίσης:

Ideal Holdings: «Καύσιμο» 400 εκατ. ευρώ για εξαγορές και επενδύσεις – Τα πλάνα ανά κλάδο δραστηριότητας

Ενίσχυση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία με επίκεντρο τον Πειραιά και την πράσινη μετάβαση

ΒΙΚΟΣ: Επενδύει 8,63 εκατ. ευρώ σε νέα γραμμή παραγωγής στα Ιωάννινα