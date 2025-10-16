Θέατρο ΜΑΣ: Το έργο LE PASSEPORT του Pierre Bourgeade για 2η χρονιά!

Μετά τον πρώτο επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, η συγκινητική, κωμικοτραγική αλληγορία για την εξουσία και την ανθρωπιά επανέρχεται από 18 Οκτωβρίου 2025, στο Θέατρο ΜΑΣ, για λίγες παραστάσεις.

Υπόθεση του έργου

Εν Μόσχα 24 Μαΐου 1896

Η Ναταλία, δασκάλα κάποτε στο μικρό σχολείο που έχει κλείσει τώρα, καταφθάνει στον τελωνειακό σταθμό για να παραλάβει το διαβατήριό της και να περάσει στην Πολωνία.

Ο Φεντόρ, ο υπάλληλος του τελωνείου, δεν είναι άλλος από τον ανολοκλήρωτο νεανικό της έρωτα.

Η ακραία γραφειοκρατία και η προσκόλληση του συστήματος στους νόμους και τα πρωτόκολλα οδηγεί σε καταστάσεις παραλογισμού και οι δύο ήρωες του έργου γίνονται οι κωμικοτραγικοί πρωταγωνιστές σ’ένα θρίλερ ανατροπών.

Μια παράσταση για τον παράλογο εγκλωβισμό των ανθρώπων στα διοικητικά γρανάζια μιας κοινωνίας χωρίς ανθρωπιά.

Ένα πολυεπίπεδο έργο για τον χρόνο και τη γραφειοκρατία που αμείλικτα κατακρεουργούν την ελπίδα.

Ένα σχόλιο για τα όρια της λογικής και της παραφροσύνης.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Pierre Bourgeade ήταν Γάλλος, άνθρωπος των γραμμάτων. Υπήρξε θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, ποιητής, δημοσιογράφος, φωτογράφος και κριτικός λογοτεχνίας.

Πέθανε το 2009 αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο που συγκινεί και προβληματίζει με την ανθρωποκεντρική ματιά του.

Έγραψαν για την παράσταση:

“Ένα θεατρικό σε μέγεθος διηγήματος, του οποίου τις πτυχές και τους χυμούς ανέδειξε θαυμάσια η Ραλλού Μιχαλοπούλου. Και το χιούμορ, και το σασπένς και τη σκληρότητα της εκδίκησης που δίνει την τελική αναπάντεχη λύση…”

(Όλγα Σελλά, ο anagnostis. gr)

“Απολαυστικά παράλογο, βαθιά συγκινητικό και απόλυτα επίκαιρο. Ένα θεατρικό διαμάντι που δεν πρέπει να χάσετε…”

(Αλεξία Βλάρα, Open Mind)

“Οι δύο ηθοποιοί ερμηνευτικά εξαιρετικοί, αποτυπώνουν με τρομερή φυσικότητα όλο τoν συναισθηματισμό των ηρώων και τις διακυμάνσεις του…”

(Κατερίνα Τσουκάτου, Θέατρο. gr)

“Η σκηνοθεσία αναδεικνύει τη βαθιά ανθρώπινη διάσταση του έργου, χωρίς να παραμελεί τη φαρσική του υφή. Ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στην απόγνωση και την ειρωνεία, αφήνοντας χώρο στους ηθοποιούς να ξεδιπλώσουν πλήρως τις ερμηνευτικές τους αποχρώσεις. Οι ερμηνείες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας της παράστασης…”

(Νικολέτα Γατζούδη, Ζω ένα Δράμα)

“Το μυστικό που ανακάλυψαν σταδιακά και από στόμα σε στόμα οι θεατρόφιλοι…”

(Protagon.gr-Οι φετινοί πρωταθλητές της θεατρικής Αθήνας)

LE PASSEPORT του Pierre Bourgeade

Σάββατο στις 21.00

Κυριακή στις 20.00

Θέατρο ΜΑΣ

Αναστασίου Ζίννη 8-10, Κουκάκι

Στον κάτω χώρο του “Μαμά Ψωμί”

Συντελεστές

Ηθοποιοί: Έλενα Αρβανίτη Νίκος Ποριώτης

Σκηνοθεσία: Ραλλού Μιχαλοπούλου

Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου

Κοστούμια: Μάρκελλος Πολυδώρου

Σκηνογραφία, επιμέλεια μουσικής και κίνησης: Ραλλού Μιχαλοπούλου

Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνογράφου: Νεκταρία Αλειφεροπούλου

Φροντιστήριο, ζωγραφική στον τοίχο: Kjaersty Aandahl

Τεχνική επεξεργασία μουσικής: Γιώργος Στεφανακίδης

Ηχογραφημένο στιγμιότυπο: Γιώργος Γκάτζιος

Τεχνικός ήχου και φωτισμού: Άθως Γκάτζιος

Φωτογραφίες: Eric Giovon

Σχεδιασμός αφίσας: Ευάγγελος Κασσαβέτης

