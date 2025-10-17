ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι των «Δικεφάλων» έρχεται στην COSMOTE TV

Στα κανάλια COSMOTE SPORT τα ματς Ρόμα-Ίντερ, Κόμο-Γιουβέντους και Μίλαν-Φιορεντίνα για τη Serie A

Πλούσια μηχανοκίνητη δράση με MotoGP Αυστραλίας και WRC Κεντρικής Ευρώπης

Η 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League φέρνει το ντέρμπι των «Δικεφάλων» στην COSMOTE TV. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον δεύτερο της βαθμολογίας ΠΑΟΚ, την Κυριακή 19/10 στις 21.00, σε ζωντανή μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1HD. Από το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 17-23/10, ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Ρόμα-Ίντερ (18/10, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ), Κόμο-Γιουβέντους (19/10, 13.30, COSMOTE SPORT 2HD & START) και Μίλαν-Φιορεντίνα (19/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD) για την 7η αγωνιστική της Serie A.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

To πρόγραμμα της COSMOTE TV για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, περιλαμβάνει, επίσης, τις αναμετρήσεις ΑΕΛ Novibet-Ολυμπιακός (18/10, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD & START), Παναιτωλικός-ΟΦΗ (18/10, 20.00, COSMOTE SPORT 2HD) και Βόλος ΝΠΣ-Πανσερραϊκός (19/10, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD).

Οι φαν του μπάσκετ θα έχουν στη διάθεσή τους τα ματς Γαλατάσαραϊ-Φενέρμπαχτσε (19/10, 15.30, COSMOTE SPORT 4HD) για την 4η αγωνιστική της Turkish Basketball League, Μάλαγα-Μπαρτσελόνα (19/10, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD) για την 3η αγωνιστική της ACB Liga Endesa, καθώς και Ιγκοκέα-Τριέστε (21/10, 19.00, COSMOTE SPORT 5HD) και Ρίτας Βίλνιους-Προμηθέας (22/10, 19.30, COSMOTE SPORT 4HD) για την 3η αγωνιστική του FIBA Basketball Champions League.

Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν και πλούσια δράση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το τριήμερο 17-19/10 (COSMOTE SPORT 5HD) θα διεξαχθεί το MotoGP Αυστραλίας, ενώ τις ίδιες μέρες θα λάβει χώρα και το WRC Κεντρικής Ευρώπης (COSMOTE SPORT 8HD).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Ατρόμητος-Λεβαδειακός (18/10, 19.30), Asteras Aktor-Κηφισιά (19/10, 16.00) και Άρης-Παναθηναϊκός (19/10, 19.30), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (18/10, 17.00), Φούλαμ-Άρσεναλ (18/10, 19.30), Τότεναμ-Άστον Βίλα (19/10, 16.00), Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19/10, 18.30), Μπαρτσελόνα-Χιρόνα (18/10, 17.15), Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (19/10, 22.00) και Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ (18/10, 19.30).

Στο EuroCup ο Άρης Betsson θα υποδεχθεί την Μανρέσα (21/10, 20.00), ενώ ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μπουντούτσνοστ (22/10, 20.00).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 17-23/10 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League (7η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-Ολυμπιακός» (Σάββατο 18/10, 16.00, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS & START)

ΑΕΛ Novibet-Ολυμπιακός (Σάββατο 18/10, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS & START)

Εκπομπή «Postgame ΑΕΛ Novibet-Ολυμπιακός» (Σάββατο 18/10, 19.05, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS & START)

Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-ΟΦΗ» (Σάββατο 18/10, 19.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Παναιτωλικός-ΟΦΗ (Σάββατο 18/10, 20.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Πανσερραϊκός» (Κυριακή 19/10, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Βόλος ΝΠΣ-Πανσερραϊκός (Κυριακή 19/10, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 19/10, 19.35, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (Κυριακή 19/10, 21.00 COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 19/10, 23.15, COSMOTE SPORT 1HD)

Serie A (7η Αγωνιστική)

Λέτσε-Σασουόλο (Σάββατο 18/10, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Πίζα-Ελλάς Βερόνα (Σάββατο 18/10, 16.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Τορίνο-Νάπολι (Σάββατο 18/10, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ρόμα-Ίντερ (Σάββατο 18/10, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ)

Κόμο-Γιουβέντους (Κυριακή 19/10, 13.30, COSMOTE SPORT 2HD & START)

Κάλιαρι-Μπολόνια (Κυριακή 19/10, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Τζένοα-Πάρμα (Κυριακή 19/10, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Αταλάντα-Λάτσιο (Κυριακή 19/10, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Μίλαν-Φιορεντίνα (Κυριακή 19/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε (Δευτέρα 20/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Roshn Saudi League (5η Αγωνιστική)

Αλ Έτιφακ-Αλ Χιλάλ (Σάββατο 18/10, 17.45, COSMOTE SPORT 8HD)

Αλ Νασρ-Αλ Φατέχ (Σάββατο 18/10, 21.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Νέομ-Αλ Καντσία (Κυριακή 19/10, 21.00, COSMOTE SPORT 7HD)

William Hill Scottish Premiership (8η Αγωνιστική)

Κιλμάρνοκ-Χαρτς (Σάββατο 18/10, 19.45, COSMOTE SPORT 7HD)

Νταντί-Σέλτικ (Kυριακή 19/10, 14.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Sky Bet EFL Championship (10η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD)

Μίντλεσμπρο-Ίπσουιτς (Παρασκευή 17/10, 22.00)

ΚΠΡ-Μίλγουολ (Σάββατο 18/10, 14.30)

Τσάρλτον-Σέφιλντ Γουένσντεϊ (Σάββατο 18/10, 17.00)

Cyprus League by Stoiximan (7η Αγωνιστική)

Πάφος-Εθνικός Άχνας (Παρασκευή 17/10, 19.00, COSMOTE SPORT 1HD & START)

ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός Λευκωσίας (Kυριακή 19/10, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Copa Sudamericana (Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)

Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε-Ατλέτικο Μινέιρο (Tετάρτη 22/10, 03.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Copa Libertadores (Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)

Φλαμένγκο-Ρασίνγκ Κλουμπ (Πέμπτη 23/10, 03.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Socca Champions League (COSMOTE SPORT 3HD)

Φάση Ομίλων

Παρασκευή 17/10, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Σάββατο 18/10, 12.00, 13.00

Κυριακή 19/10, 12.00, 13.00

Ημιτελικοί (Δευτέρα 20/10, 14.00, 15.00)

Τελικός (Δευτέρα 20/10, 20.00 & START)

ΜΠΑΣΚΕΤ





FIBA Basketball Champions League (Regular Season, 3η Αγωνιστική)

Ιγκοκέα-Τριέστε (Τρίτη 21/10, 19.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Ρίτας Βίλνιους-Προμηθέας (Τετάρτη 22/10, 19.30, COSMOTE SPORT 4HD)

ACB Liga Endesa (3η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD)

Γέιδα-Βαλένθια (Κυριακή 19/10, 18.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Μάλαγα-Μπαρτσελόνα (Kυριακή 19/10, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Lega Basket Serie A (3η Αγωνιστική)

Σάσαρι-Αρμάνι Μιλάνο (Κυριακή 19/10, 13.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Βίρτους Μπολόνια-Κρεμόνα (Δευτέρα 20/10, 21.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Turkish Basketball League (4η Αγωνιστική)

Γαλατάσαραϊ-Φενέρμπαχτσε (Κυριακή 19/10, 15.30, COSMOTE SPORT 4HD)

Καρσίγιακα-Αναντολού Εφές (Δευτέρα 20/10, 19.00, COSMOTE SPORT 4HD)



ΒΟΛΕΪ



CEV Champions League Volleyball Γυναικών (2ος Γύρος, 1η Αγωνιστική)

Ολυμπιακός-Μπέβερεν (Tετάρτη 22/10, 19.00, COSMOTE SPORT 7HD)

CEV Champions League Volleyball Ανδρών (1ος Γύρος, 1η Αγωνιστική)

Νάπρεντακ-Ολυμπιακός (Tετάρτη 22/10, 21.00, COSMOTE SPORT 9HD)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

MotoGP Γκραν Πρι Αυστραλίας (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 17/10, 02.40)

Δοκιμές (Παρασκευή 17/10, 06.55)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 18/10, 02.05)

Κατατακτήριες (Σάββατο 218/10 , 02.45)

Tissot Sprint (Σάββατο 18/10, 06.45)

Warm Up (Κυριακή 19/10, 01.35)

Αγώνας (Κυριακή 19/10, 05.30)

Moto2 Γκραν Πρι Αυστραλίας (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 17/10, 01.45)

Δοκιμές (Παρασκευή 17/10, 06.00)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 18/10, 01.20)

Κατατακτήριες (Σάββατο 18/10, 05.40)

Αγώνας (Κυριακή 19/10, 04.00)

Moto3 Γκραν Πρι Αυστραλίας (COSMOTE SPORT 5HD)

1ες Ελεύθερες Δοκιμές (Παρασκευή 17/10, 00.55)

Δοκιμές (Παρασκευή 17/10, 05.10)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 18/10, 00.35)

Κατατακτήριες (Σάββατο 18/10, 04.45)

Αγώνας (Κυριακή 19/10, 02.45)

WRC Κεντρική Ευρώπη (COSMOTE SPORT 8HD)

SS3 Granit und Wald 1 (Παρασκευή 17/10, 09.30, & START)

SS4 Bohmerwald 1 (Παρασκευή 17/10, 10.20)

SS5 Col de Jan 1 (Παρασκευή 17/10, 12.25)

SS9 Made in FRG 1 (Σάββατο 18/10, 09.15)

SS10 Keply 1 (Σάββατο 18/10, 11.30)

SS11 Klatovy 1 (Σάββατο 18/10, 12.35)

SS15 Beyond Borders 1 (Κυριακή 19/10, 09.25)

SS16 Muhltal 1 (Κυριακή 19/10, 11.00)

SS17 Beyond Borders 2 (Κυριακή 19/10, 12.10)

SS18 Muhltal 2 Wolf Power Stage (Κυριακή 19/10, 14.00)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

NFL (Regular Season, 7η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Σινσινάτι Μπένγκαλς-Πίτσμπουργκ Στίλερς (Παρασκευή 17/10, 03.15)

Τζάκσονσβιλ Τζάγκουαρς-Λος Άντζελες Ραμς (Κυριακή 19/10, 16.30)

Μινεσότα Βίκινγκς-Φιλαδέλφεια Ιγλς (Κυριακή 19/10, 20.00)

Ντάλας Καουμπόις-Ουάσιγκτον Κομάντερς (Κυριακή 19/10, 23.25)

Σαν Φρανσίσκο 49ers-Ατλάντα Φάλκονς (Δευτέρα 20/10, 03.20)

Ντιτρόιτ Λάιονς-Τάμπα Μπέι Μπουκανίρς (Τρίτη 21/10, 02.00)

ΤΕΝΝΙΣ

ATP 250 Βρυξέλλες (COSMOTE SPORT 6HD)

Προημιτελικοί (Παρασκευή 17/10, 15.00, 17.00, 19.30, 21.30)

1ος Ημιτελικός (Σάββατο 18/10, 16.30)

2ος Ημιτελικός (Σάββατο 18/10, 18.30)

Τελικός (Κυριακή 19/10, 17.30)

ATP Challenger 50 ICONICO Crete Challenger 2 (COSMOTE SPORT 9HD)

1ος Ημιτελικός Μονού (Σάββατο 18/10, 11.00)

2ος Ημιτελικός Μονού (Σάββατο 18/10, 13.00)

Τελικός Διπλού (Σάββατο 18/10, 15.00)

Τελικός Μονού (Κυριακή 19/10, 11.00)

ATP 500 Βασιλεία (COSMOTE SPORT 9HD)

Κυρίως Ταμπλό

Δευτέρα 20/10, 15.00, 21.00

Τρίτη 21/10, 15.00

Τετάρτη 22/10, 15.00

Πέμπτη 23/10, 15.00

ΑΤΡ 500 Βιέννη (COSMOTE SPORT 6HD)

Κυρίως Ταμπλό

Δευτέρα 20/10, 18.30 (COSMOTE SPORT 7HD), 21.15

Τρίτη 21/10, 14.30, 16.30, 18.30

Tετάρτη 22/10, 14.30, 16.30, 18.30

Πέμπτη 23/10, 14.30, 16.30, 18.30, 21.15

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ

UFC Fight Night (COSMOTE SPORT 7HD)

Ραϊνιερ ντε Ρίντερ-Μπρένταν Άλεν (Κυριακή 19/10, 02.00)

Oktagon 78 (COSMOTE SPORT 7HD)

Γερμανία, Κολωνία (Σάββατο 18/10, 22.00)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ



ISSF World Championship Shotgun Athens (COSMOTE SPORT 7HD)

Τελικός Τραπ Γυναικών (Παρασκευή 17/10, 14.50)

Τελικός Τραπ Ανδρών (Παρασκευή 17/10, 16.20)

Τελετή Απονομής Τραπ Γυναικών & Ανδρών (Παρασκευή 17/10, 17.25)

Τελικός Μικτού Ομαδικού Τραπ (Σάββατο 18/10, 15.20)

Τελετή Απονομής Μικτού Ομαδικού Τραπ (Σάββατο 18/10, 17.00)