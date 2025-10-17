Η Πάτρα μπαίνει στον… χάρτη της Formula 1 – Το showcar της McLaren F1 Team θα βρίσκεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην πλατεία Τριών Συμμάχων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια μοναδική Formula 1 εμπειρία περιμένει τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της Πάτρας, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.
Το showcar της McLaren F1 Team θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Αχαϊκή πόλη, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα, με τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πλατεία Τριών Συμμάχων να αποτελεί το πιο hot σημείο συνάντησης.
Από τις 10:00 μέχρι της 18:00, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το αυθεντικό αγωνιστικό της McLaren, αλλά και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1.
Παράλληλα, θα πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια, αλλά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.
Το μοναδικό αυτό Roadshow, διοργανώνουν ο ΟΠΑΠ και η μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner της Formula 1 και της McLaren F1 Team.
Πριν από την Πάτρα, το showcar της McLaren F1 Team έκανε… pit stop στη Λάρισα. Όπως ήταν αναμενόμενο,έγινε talk of the town, με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στην κεντρική πλατεία της πόλης, για να ζήσει αυτή τη μοναδική Formula 1 εμπειρία.
Δείτε το βίντεο:
Μετά την Πάτρα, το showcar της McLaren F1 Team θα τερματίσει στην Αθήνα και τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, στις 8 και 9 Νοεμβρίου.
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.