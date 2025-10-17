Ο κοινοβουλευτικός «μαραθώνιος» και η «διαφορετική οπτική» Τσίπρα – Φάμελλου

Προ ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, παραιτούμενους από το βουλευτικό του αξίωμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, επικαλέστηκε μεταξύ άλλων, το αίσθημα «ασφυξίας» που του δημιουργεί το πολιτικό σύστημα και η σημερινή «δημοκρατικά απογυμνωμένη» Βουλή, ενώ παράλληλα κατέθετε την πρόθεσή του στο εξής να λειτουργήσει «εκτός πλαισίου».

Από την άλλη ο Σωκράτης Φάμελλος, έδειξε να επενδύει στον κοινοβουλευτικό «μαραθώνιο» των τελευταίων ημερών – αρχικά τη διήμερη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, στη συνέχεια την προ ημερησίας συζήτηση για την Εξωτερική Πολιτική, ενώ σήμερα έπεται συνέχεια, καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει και στο πλαίσιο της στο πλαίσιο της συζήτησης της Επίκαιρης Επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για τα αγροτικά.

Το «σερί» των κοινοβουλευτικών μαχών ήρθε ως «μάννα εξ ουρανού» για τον Σωκράτη Φάμελλο καθώς έδωσε τη δυνατότητα να μετατεθεί για την ερχόμενη εβδομάδα η κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία στην οποία θα συζητηθεί η παραίτηση Τσίπρα, το πώς στέκεται το κόμμα απέναντι σε αυτή την εξέλιξη και το τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα.

Από την άλλη, από πλευράς ηγεσίας αντιμετωπίστηκε και ως μια «ευκαιρία» να δείξει ότι κάνει πράξη το «δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, σηκώνουμε τα μανίκια και συνεχίζουμε τη δουλειά μας» – γραμμή που δηλώνει ότι υπάρχει ένα κόμμα, με δομές, μέλη, εκλεγμένους βουλευτές και δεν μπορεί να σταματήσει περιμένοντας τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. «Τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν» αναφέρει κατ’ επανάληψη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε ο Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωσή του για την παραίτηση Τσίπρα όταν σημείωνε την «διαφορετική οπτική» με τον πρώην πρωθυπουργό- «σε αυτή τη φάση» όπως ανέφερε – παρέπεμπε στην αναγκαιότητα ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ισχυροποίησής του για να αποτελέσει τον καταλύτη της προοδευτικής διεξόδου.

Αυτή την αναγκαιότητα, επιχειρεί η ηγεσία να υπογραμμίσει μέσα και από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις και μάχες. Και σε αυτό το πεδίο πάντως αποτυπώθηκε η δυσκολία που έχει στο εξής ο ΣΥΡΙΖΑ όταν απέναντι στον Φάμελλο που υπερασπιζόταν την Εξωτερική Πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της τρέχουσας κυβερνητικής πολιτικής, ο Μητσοτάκης πέταξε φαρμακερά βέλη για τον «απόντα Τσίπρα», με τον Φάμελλο να του απαντά ότι εκπέμπει τοξικότητα και ρίχνει το επίπεδο της συζήτησης.

Η γενική εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση παραμένει «ζοφερή» όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις -χθες σειρά είχε η έρευνα της MRB (Open) με την πρόθεση ψήφου στο 3,3% και εκτίμηση στο 4,6% – αλλά και στην εμφανή αμηχανία ως προς την διαχείριση της κατάστασης ώστε να μπει ένα φρένο στα διαλυτικά φαινόμενα.

