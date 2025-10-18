Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: Καιρός να τερματίσουν τον πόλεμο «εκεί που βρίσκονται» – Έτοιμος για συνάντηση με Πούτιν δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Τραμπ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, έκανε την ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί τώρα, με βάση τις τρέχουσες γραμμές του, επιτρέποντας και στις δύο πλευρές να διεκδικήσουν τη νίκη.

«Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως επίσης πρότεινα έντονα στον Πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να ορίζονται από τον Πόλεμο και την Τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία! Τέλος οι πυροβολισμοί, τέλος ο Θάνατος, τέλος τα τεράστια και μη βιώσιμα χρηματικά ποσά που δαπανώνται. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάζονται κάθε εβδομάδα — ΟΧΙ ΆΛΛΟ, ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ!».

Στη συνάντηση νωρίτερα, ο Τραμπ απέφυγε να εκφέρει άποψη για το εάν η Ουκρανία θα χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, τη τελευταία σε μια σειρά μεταβαλλόμενων απόψεων επί του θέματος.

«Ποτέ δεν ξέρεις», είπε. «Ο πόλεμος είναι πολύ ενδιαφέρων. Ποτέ δεν ξέρεις. Απλώς ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο, τον πόλεμο και την ειρήνη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

Ο Τραμπ έχει λάβει αποκλίνουσες θέσεις επί του θέματος. Πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν τον Αύγουστο, δήλωσε ότι οι «ανταλλαγές εδαφών» θα ήταν απαραίτητες για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Αργότερα, άλλαξε γνώμη, λέγοντας ότι πίστευε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέχει τώρα η Ρωσία.

Ο Ζελένσκι λέει ότι μίλησε με τον Τραμπ για όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αλλά είπε ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω επειδή οι ΗΠΑ «δεν θέλουν κλιμάκωση», κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Τραμπ.

«Μιλήσαμε, φυσικά, και για μακροπρόθεσμες ενέργειες και δεν θέλω να κάνω δηλώσεις γι’ αυτό. Αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε γι’ αυτό επειδή κανείς δεν θέλει, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν κλιμάκωση κ.λπ.», δήλωσε ο Ζελένσκι λίγο μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι μίλησε για διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας με τον Τραμπ.

«Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε με τον Πρόεδρο Τραμπ ήταν οι εγγυήσεις ασφαλείας. Θέλουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν μέρος της ασφάλειας», είπε.

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται σοβαρά να αναλάβει δράση κατά της Ρωσίας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: «Εμπιστευόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμπιστευόμαστε τον πρόεδρο ότι θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι ήταν επίσης δύσκολο να διαχειριστούμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο πρόεδρος το πέτυχε. Ελπίζω ότι θα διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την έκκληση του Τραμπ να σταματήσουν οι μάχες κατά μήκος της τρέχουσας πρώτης γραμμής και να ξεκινήσουν συνομιλίες για διαρκή ειρήνη. Νωρίτερα, ο Τραμπ προέτρεψε τον Πούτιν και τον Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στο Truth Social να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται και να σταματήσουν περαιτέρω συγκρούσεις.

Ο Ζελένσκι είπε ότι μίλησε με «στρατηγικούς εταίρους» μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους συμμάχους και είπε ότι είχε μιλήσει, μεταξύ άλλων, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Ζελένσκι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Πούτιν «σε οποιαδήποτε μορφή»

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Πούτιν «σε οποιαδήποτε μορφή».

«Είμαι ανοιχτός, όπως είπα, σε (μια) διμερή (συνάντηση), σε (μια) τριμερή (συνάντηση). Και δεν γνωρίζω αν έχουμε κάποιες άλλες μορφές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Είμαι ανοιχτός σε κάθε είδους μορφή που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στην ειρήνη».

Η συνάντηση

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε γύρω στις 20.30 ώρα Ελλάδας για την τρίτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στην εξουσία.

Τον Ζελένσκι υποδέχθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, με τον οποίο πόζαραν για λίγο στους φωτογράφους προτού εισέλθουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε το γεύμα εργασίας του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέγοντας ότι σχεδίαζαν να συζητήσουν την τηλεφωνική του συνομιλία την Πέμπτη με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι με έναν πολύ ισχυρό ηγέτη, έναν άνθρωπο που έχει περάσει πολλά και έναν άνθρωπο που γνώρισα πολύ καλά και τα πήγαμε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ καθώς ξεκινούσε το γεύμα.

«Είχαμε μια σημαντική τηλεφωνική συνομιλία χθες, όπως γνωρίζετε, με τον Πρόεδρο Πούτιν και θα το συζητήσουμε», συνέχισε.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι «έχει υπομείνει πολλά» κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

«Το έχουμε υπομείνει μαζί του, για να είμαι ειλικρινής», είπε ο Τραμπ. «Έχει περάσει πολύς καιρός και νομίζω ότι σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο. Οπότε θα το συζητήσουμε σήμερα».

«Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι μαζί με τον Ζελένσκι σχεδιάζουν να συζητήσουν νέες δυνατότητες που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθύτερα τη Ρωσία. «Θα το συζητήσουμε αυτό», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν οι νέες δυνατότητες θα τεθούν υπό συζήτηση. «Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα συζητήσουμε. Έχετε δίκιο. Είναι μια κλιμάκωση, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό». Ο Τραμπ δεν έχει αναφέρει συγκεκριμένα το ζήτημα των Tomahawk, αλλά οι αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει πολλή «κακία» μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αυτοί οι δύο ηγέτες δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Έτσι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα συμμετάσχουμε σε τριάδες, αλλά μπορεί να χωριστούν», είπε ο Τραμπ.

«Λοιπόν, ας δούμε τι θα συμβεί. Δηλαδή, ξέρετε κάτι; Νομίζω ότι θα συμβεί. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, αλλιώς δεν θα μιλούσα με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν θα πει εάν η Ουκρανία θα χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να εκφέρει άποψη την Παρασκευή σχετικά με το εάν η Ουκρανία θα χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

«Ποτέ δεν ξέρεις», είπε. «Ο πόλεμος είναι πολύ ενδιαφέρον. Ποτέ δεν ξέρεις. Απλώς ποτέ δεν ξέρεις με πόλεμο, πόλεμο και ειρήνη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

Ο Τραμπ έχει λάβει αποκλίνουσες θέσεις για το θέμα. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Αύγουστο, δήλωσε ότι «ανταλλαγές εδαφών» θα ήταν απαραίτητες για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Αργότερα, άλλαξε γνώμη, λέγοντας ότι πίστευε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέχει τώρα η Ρωσία.

Η απάντηση της Παρασκευής υποδηλώνει ότι ο πρόεδρος περιμένει να δει πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις πριν προσφέρει μια άλλη άποψη.

Διστάζει για Tomahawk

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να διστάζει μιλώντας για προμήθεια Tomahawk, λέγοντας: «Ένας από τους λόγους που θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι… ότι δεν είναι εύκολο για εμάς να σας δώσουμε… τεράστιο αριθμό πολύ ισχυρών όπλων… Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα χρειαστούν. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να σκεφτόμαστε τα τόμαχοκ».

Συνέχισε προσθέτοντας: «Θα μιλήσουμε για τόμαχοκ και θα προτιμούσαμε πολύ να μην χρειάζονται τόμαχοκ. [Εμείς] θα προτιμούσαμε πολύ να τελειώσει ο πόλεμος, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί, ξέρετε, είμαστε εδώ για να τελειώσουμε τον πόλεμο… Πουλάμε πολλά διαφορετικά είδη όπλων, όπως γνωρίζετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε εδώ για αυτό. Είμαστε εδώ για να τον τελειώσουμε».

Τραμπ: «Είμαι πρόεδρος-μεσολαβητής» – «Μου αρέσει να τερματίζω πολέμους»

«Μεσολαβώ σε μια δύσκολη κατάσταση… Είναι πολύ πιο εύκολο όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, όταν ενώνονται, όταν συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε απαραίτητα αυτή την κατάσταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ συνέχισε μιλώντας για τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες σε διάφορες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

«Αυτό είναι το νούμερο ένα. Εντάξει, αυτό θα είναι το νούμερο ένα για μένα. Έχω λύσει οκτώ, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής… Δεν πήρα βραβείο Νόμπελ… οπότε δεν με νοιάζει για όλα αυτά. Με νοιάζει μόνο να σώζω ζωές. Αλλά αυτό θα είναι το νούμερο ένα», είπε.

Τραμπ: Έκανα οκτώ συμφωνίες, θα κάνω και μια ένατη

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ανησυχεί που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί να “αγοράσει” περισσότερο χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε:

«Ναι, ανησυχώ, αλλά ξέρετε, με έχουν εκμεταλλευτεί σε όλη μου τη ζωή οι καλύτεροι από αυτούς, και βγήκα πολύ καλά, οπότε είναι πιθανό, ναι, λίγος χρόνος. Δεν πειράζει. Αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία. Έκανα οκτώ από αυτές. Θα κάνω και μια ένατη. Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία».

Τραμπ: Η συνάντηση στη Βουδαπέστη θα γίνει με τον Πούτιν, αλλά θα είναι σε επαφή με τον Ζελένσκι

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στην επερχόμενη συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας θα είναι μόνο αυτές οι δύο χώρες, αλλά σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι σε επαφή με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα είναι μια διπλή συνάντηση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Αλλά θα έχουμε τον Πρόεδρο Ζελένσκι σε επαφή».

Ζελένσκι: Η συμφωνία στη Γάζα θα μπορούσε να αποτελέσει «ώθηση» για την Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα και είπε ότι θα μπορούσε να είναι η «ορμή» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι αυτή είναι η ορμή για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηγέτης της Ουκρανίας συνέχισε λέγοντας ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν είναι έτοιμος» για ειρήνη, αλλά πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος, με τη βοήθειά σας, μπορούμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες «έτοιμες να βοηθήσουν» την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» την Ουκρανία μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

«Είχα μια καλή ευκαιρία να συναντηθώ με τις μεγάλες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες και είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ναι, μετά από όλες αυτές τις επιθέσεις στις υποδομές μας, τις ρωσικές επιθέσεις κ.λπ., και είχα επίσης συναντήσεις, χάρη στην ομάδα σας, έχουμε συναντήσεις με καλές στρατιωτικές εταιρείες που μίλησαν για την αεράμυνα», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους αμερικανικών αμυντικών εταιρειών για να συζητήσουν «πρόσθετες προμήθειες συστημάτων αεράμυνας» στην Ουκρανία.

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι το «πιο σημαντικό πράγμα» για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι το «πιο σημαντικό πράγμα για τον λαό της Ουκρανίας».

Ερωτηθείς για τις παραχωρήσεις που είναι διατεθειμένος να κάνει ο Ζελένσκι για να τερματίσει τον πόλεμο, ο Ουκρανός ηγέτης είπε: «Πρώτα απ ‘όλα, νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε. Το δεύτερο σημείο, χρειαζόμαστε εκεχειρία».

«Το πιο σημαντικό πράγμα για τον λαό που δέχεται επιθέσεις κάθε μέρα, είναι να έχει πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Οι σύμμαχοι στο πλευρό μας είναι πολύ σημαντικοί», δήλωσε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο δίπλα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε: «Θέλουμε ειρήνη, ο Πούτιν δεν θέλει. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε πίεση πάνω του».

