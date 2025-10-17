Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι – «Νομίζω ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», λέει ο Τραμπ

Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται στον Λευκό Οίκο, για τρίτη φορά στο οβάλ γραφείο από τότε που ο Ρεπουμπλικανός εξελέγη πρόεδρος. Ο Τραμπ υποδεχόμενος τον Ζελένσκι είπε ότι «έχει υπομείνει πολλά» κατά τη διάρκεια του πολέμου

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται το αίτημα του Κιέβου για εφοδιασμό με πυραύλους Tomahawk που μπορούν να φτάσουν βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε το γεύμα εργασίας του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέγοντας ότι σχεδίαζαν να συζητήσουν την τηλεφωνική του συνομιλία την Πέμπτη με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι με έναν πολύ ισχυρό ηγέτη, έναν άνθρωπο που έχει περάσει πολλά και έναν άνθρωπο που γνώρισα πολύ καλά και τα πήγαμε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ καθώς ξεκινούσε το γεύμα.

«Είχαμε μια σημαντική τηλεφωνική συνομιλία χθες, όπως γνωρίζετε, με τον Πρόεδρο Πούτιν και θα το συζητήσουμε», συνέχισε.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι «έχει υπομείνει πολλά» κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

«Το έχουμε υπομείνει μαζί του, για να είμαι ειλικρινής», είπε ο Τραμπ. «Έχει περάσει πολύς καιρός και νομίζω ότι σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο. Οπότε θα το συζητήσουμε σήμερα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι μαζί με τον Ζελένσκι σχεδιάζουν να συζητήσουν νέες δυνατότητες που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθύτερα τη Ρωσία. «Θα το συζητήσουμε αυτό», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν οι νέες δυνατότητες θα τεθούν υπό συζήτηση. «Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα συζητήσουμε. Έχετε δίκιο. Είναι μια κλιμάκωση, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό». Ο Τραμπ δεν έχει αναφέρει συγκεκριμένα το ζήτημα των Tomahawk, αλλά οι αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει πολλή «κακία» μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αυτοί οι δύο ηγέτες δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Έτσι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα συμμετάσχουμε σε τριάδες, αλλά μπορεί να χωριστούν», είπε ο Τραμπ.

«Λοιπόν, ας δούμε τι θα συμβεί. Δηλαδή, ξέρετε κάτι; Νομίζω ότι θα συμβεί. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, αλλιώς δεν θα μιλούσα με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

Ζελένσκι: Η συμφωνία στη Γάζα θα μπορούσε να αποτελέσει «ώθηση» για την Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα και είπε ότι θα μπορούσε να είναι η «ορμή» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι αυτή είναι η ορμή για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηγέτης της Ουκρανίας συνέχισε λέγοντας ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν είναι έτοιμος» για ειρήνη, αλλά πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος, με τη βοήθειά σας, μπορούμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες «έτοιμες να βοηθήσουν» την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» την Ουκρανία μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

«Είχα μια καλή ευκαιρία να συναντηθώ με τις μεγάλες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες και είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ναι, μετά από όλες αυτές τις επιθέσεις στις υποδομές μας, τις ρωσικές επιθέσεις κ.λπ., και είχα επίσης συναντήσεις, χάρη στην ομάδα σας, έχουμε συναντήσεις με καλές στρατιωτικές εταιρείες που μίλησαν για την αεράμυνα», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους αμερικανικών αμυντικών εταιρειών για να συζητήσουν «πρόσθετες προμήθειες συστημάτων αεράμυνας» στην Ουκρανία.

Αναφερόμενο στην τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν το CNN τονίζει ότι στην πραγματικότητα, ήταν μια παρέμβαση σχεδόν δυόμισι ωρών από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν – μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να σταματήσει αμέσως όλη αυτή την επικίνδυνη συζήτηση για πιθανές προμήθειες όπλων των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Οι Tomahawk – οι οποίοι μπορούν να στοχεύσουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη – δεν θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, λέγεται ότι τόνισε ο Πούτιν στην κλήση με Τραμπ. Απλώς θα έβλαπταν τη σχέση ΗΠΑ-Ρωσίας, πρόσθεσε, την οποία γνωρίζει ότι ο Τραμπ εκτιμά τόσο πολύ.

Όπως γράφει το BBC, o Ουκρανός πρόεδρος θα προσπαθήσει να πείσει τον Αμερικανό ομόλογό του ότι ο γρηγορότερος δρόμος προς την ειρήνη είναι να δώσουν οι ΗΠΑ τους πυραύλους μεγάλης εμβέλειας στο Κίεβο.



Μετά που μιλά με τον Πούτιν, ο Τραμπ συνηθίζει να κάνει πίσω από τις απειλές του κατά της Μόσχας, όπως έχουν δείξει οι προηγούμενες επαφές με τον Ρώσο πρόεδρo, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο.

Όπως σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ, το κλίμα στη σημερινή συνάντηση δεν έχει καμία σχέση με αυτό του περασμένου Φεβρουαρίου όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς επιτέθηκαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπροστά στις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο.

Το μομέντουμ της συνάντησης, μετά τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, τόνισε κατά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος.

Already in Washington.



Today, I am having meetings with representatives of defense companies – producers of powerful weapons that can definitely strengthen our protection. In particular, we will discuss additional supplies of air defense systems. I will also meet today with… pic.twitter.com/MRFmPARkq1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2025

