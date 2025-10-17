Αμήχανο θέαμα για ΕΕ και ΝΑΤΟ η επερχόμενη επίσκεψη Πούτιν στη Βουδαπέστη για τη σύνοδο με τον Τραμπ

Η επερχόμενη εμφάνιση του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουγγαρία, κράτος – μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, για τη σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να είναι ένα δυσάρεστο θέαμα για τους συμμάχους της Ουκρανίας, που έχουν επιδιώξει να απομονώσουν τον Ρώσο ηγέτη, τον οποίο χαρακτηρίζουν εγκληματία πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι ενδέχεται να συναντήσει το Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, υιοθετώντας έναν τόνο συμφιλίωσης προς τη Ρωσία, τη στιγμή που φαινόταν ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να στείλει πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο.

Όπως αναφέρει το Reuters, η επιλογή μιας χώρας – μέλους των οργανισμών που ηγούνται των διεθνών προσπαθειών για βοήθεια προς την Ουκρανία και απομόνωση της Ρωσίας, για τη διεξαγωγή της συνόδου, προκάλεσε εντύπωση σε διπλωμάτες και αναλυτές.

Άλλωστε, πίσω στο 1994, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ρωσίας είχαν βρεθεί στην Ουγγαρία για να υπογράψουν το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, παρέχοντας στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας, με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη των πυρηνικών της όπλων.

Οι υπογράφοντες είχαν δεσμευτεί τότε να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας – δέσμευση που αθετήθηκε με την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα το 2022.

«Είναι αμήχανο και για την ΕΕ και για το ΝΑΤΟ», δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος δυτικοευρωπαϊκής χώρας, σχολιάζοντας την επερχόμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη. «Η χρονική συγκυρία είναι τα πάντα: Η απειλή των Tomahawk αυξάνεται και ξαφνικά ο Πούτιν θέλει να συναντηθεί. Αλλά αν ο Τραμπ μπορεί να πετύχει κάτι, ας το κάνει», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι καλές σχέσεις του Όρμπαν με τη Ρωσία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, έχει διατηρήσει θερμές σχέσεις με τη Μόσχα, προσθέτοντας στο… status του «μαύρου προβάτου» που είχε ήδη στις Βρυξέλλες μετά από χρόνια συγκρούσεων, με την ΕΕ να τον κατηγορεί για οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στη Βουδαπέστη.

Την ίδια ώρα, για τον Ρώσο πρόεδρο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για παράνομη απέλαση παιδιών από την Ουκρανία, κάτι που, ωστόσο, δεν αναμένεται να του δημιουργήσει πρόβλημα στη Βουδαπέστη.

Ο Όρμπαν είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Νετανιάχου – για τον οποίο έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα –, ότι η Ουγγαρία θα αποχωρήσει από το δικαστήριο.

Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που σημαίνει ότι, τεχνικά, ο Πούτιν θα έπρεπε να συλληφθεί αν επισκεφθεί τη Βουδαπέστη. Ωστόσο, όπως σημείωσε ανώτερος διπλωμάτης χώρας της ΕΕ στο Reuters, «κανείς δε θα εκπλαγεί αν οι Ούγγροι δε συλλάβουν τον Πούτιν».

Άλλωστε, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουγγαρία θα διασφαλίσει πως ο Πούτιν θα μπορέσει να εισέλθει στη χώρα για τη σύνοδο και να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά.

Συμβολικό πλήγμα για την ΕΕ

Ο Μπότοντ Φέλεντι, γεωπολιτικός αναλυτής της Red Snow Consulting, δήλωσε ότι η επιλογή της Βουδαπέστης για τη συνάντηση σημαίνει πως ο Πούτιν μπορεί «να πετύχει πολλά με ένα σμπάρο».

«Θα διεξάγει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε χώρα της ΕΕ, χωρίς τη συμμετοχή ηγετών της ΕΕ. Για τον Πούτιν, αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό χτύπημα στο στομάχι της Ευρώπης σε συμβολικό επίπεδο, σε σύγκριση με το αν η συνάντηση γινόταν στην Τουρκία, ή αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Φέλεντι σημείωσε, επίσης, ότι η συνάντηση θα αποκλείσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για δεύτερη φορά μετά τη σύνοδο Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, και ενδέχεται να επιδεινώσει τις κακές σχέσεις ανάμεσα σε Βουδαπέστη και Κίεβο.

Οι σχέσεις Ουκρανίας – Ουγγαρίας είναι ολοένα και πιο τεταμένες. Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι ουγγρικά drones είχαν περάσει στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα, προκαλώντας την απάντηση του Όρμπαν, που είπε ότι η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχο κράτος.

Δύσκολες εκλογές μπροστά

Την ίδια ώρα, ο Όρμπαν είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους διεθνείς υποστηρικτές του κινήματος MAGA του Τραμπ, ο οποίος εξυμνείται από τους οπαδούς του για την αδιάλλακτη στάση του απέναντι στη μετανάστευση και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και για την έμφαση στις συντηρητικές χριστιανικές αξίες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Όρμπαν είναι «φανταστικός» και «σπουδαίος ηγέτης», παρά το γεγονός ότι αγνόησε τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένουν ότι ο Ούγγρος ηγέτης θα προβάλει το ρόλο του ως μεσολαβητή ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα του να υστερεί έναντι των κεντροδεξιών αντιπάλων του.

«Η ουγγρική πλευρά θα προσπαθήσει σίγουρα να παρουσιάσει το ρόλο της ως σημαντικό, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στις δύο πολύ διαφορετικές πλευρές», δήλωσε ο Μαρτσίν Πσιντάτς, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πολωνού προέδρου.

Αναλυτές τονίζουν ότι τα εσωτερικά ζητήματα αναμένεται να είναι αυτά που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, ωστόσο η σύνοδος θα μπορούσε να βοηθήσει τον Όρμπαν να ενισχύσει το επιχείρημά του ότι οι σχέσεις του με τη Ρωσία είναι απαραίτητες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Αν υπάρξει συμφωνία, αυτό θα νομιμοποιήσει εκ των υστέρων το αφήγημά του περί ειρήνης», δήλωσε ο Ζόλταν Νόβακ, αναλυτής στο Κέντρο Δίκαιης Πολιτικής Ανάλυσης.

