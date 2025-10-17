Eνόψει των κρίσιμων συζητήσεων για τη Μέση Ανατολή, η ΕΕ επιχειρεί να διασφαλίσει ότι η κατάπαυση του πυρός που προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποδυναμώσει τη λύση των δύο κρατών, αναδεικνύοντας τον δικό της ρόλο ως εγγυητή μιας βιώσιμης ειρήνης, γράφει το Politico.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕ πρόκειται να ασκήσει πιέσεις στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με προσχέδιο.

Ένα τετρασέλιδο έγγραφο που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και περιήλθε σε γνώση του Politico ενόψει των συνεδριάσεων των υπουργών Εξωτερικών και των ηγετών την επόμενη εβδομάδα, αποκαλύπτει ότι οι αξιωματούχοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την επιρροή της ΕΕ στην εφαρμογή της συμφωνίας που μεσολάβησε η Ουάσιγκτον, προκειμένου να διασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη.

Με τον αριθμό των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που αναγνωρίζουν πλέον Παλαιστινιακό Κράτος να αυξάνεται, το έγγραφο τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η θετική αφήγηση γύρω από τη λύση των δύο κρατών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία.

Ο διπλωματικός βραχίονας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), προτείνει την ενεργοποίηση περαιτέρω διαύλων επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου η συμφωνία να εφαρμοστεί με τρόπο που δεν θα υπονομεύει τη βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) επιδιώκει τώρα τη στήριξη των κρατών-μελών ώστε να ζητηθεί η άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι παλαιστινιακοί θεσμοί, καθώς και να ενταθεί η πίεση στους Ισραηλινούς εποίκους που προχωρούν σε παράνομες προσαρτήσεις εδαφών στη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, η ΕΕ καλείται να ενισχύσει τη διπλωματική της εμπλοκή με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, «ώστε να διατηρηθεί η πίεση προς τη Χαμάς για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου».

Μέχρι το τέλος του έτους, το έγγραφο προβλέπει τη διασφάλιση μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής βοήθειας προς και εντός της Γάζας, καθώς και την επανενεργοποίηση της αποστολής EUBAM στο πέρασμα της Ράφα, με ρόλο τρίτου παρατηρητή για την ασφαλή διέλευση των ανθρώπων.

Εφόσον δοθεί το “πράσινο φως” από τα κράτη-μέλη, η ΕΕ θα επιδιώξει ρόλο στην παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις μεταφορές αγαθών.

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν ακόμη να πείσουν το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς που ισχύουν για τις ανθρωπιστικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα παλαιστινιακά εδάφη.

Μακροπρόθεσμα, η ΕΕ επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο στην αποναρκοθέτηση, την ανασυγκρότηση της Γάζας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Σχεδιάζει ακόμη να αξιοποιήσει το πρόγραμμα Erasmus, από το οποίο είχε προηγουμένως επιδιώξει να αποκλείσει το Ισραήλ, ως εργαλείο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις κοινότητες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε Ισραηλινούς υπουργούς και θα επιδιώξει περιορισμό της οικονομικής συνεργασίας με το Ισραήλ, σε απάντηση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Ωστόσο, όπως σύμφωνα με το Politico, τα σχέδια αναμένεται να παγώσουν μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ, καθώς πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν σκεπτικισμό για την αναγκαιότητα του μέτρου υπό το φως των νέων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ορισμένες χώρες που είχαν ταχθεί υπέρ μιας πιο σκληρής στάσης εξέφρασαν απογοήτευση για το πόσο χρονοβόρα υπήρξε η διαδικασία της ΕΕ στην προώθηση των σχεδίων.

