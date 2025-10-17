CNN: Γιατί η Χαμάς μπορεί να τινάξει στον αέρα το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η Χαμάς παραμένει ο μεγαλύτερος άγνωστος παράγοντας στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, γράφει το CNN σε ανάλυσή του για την επόμενη ημέρα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας. Παρά την απελευθέρωση των ομήρων και τον προσωρινό έλεγχο του Ισραήλ σε μεγάλο μέρος της περιοχής, η οργάνωση συνεχίζει να ελέγχει κρίσιμες ζώνες και να ασκεί βία, απειλώντας να ανατρέψει κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης και ειρήνης, σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.

Καθώς η σκόνη κατακάθεται μετά την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, τα εμπόδια αρχίζουν να γίνονται ορατά. Το πιο δύσκολο μπορεί να είναι, για άλλη μια φορά, η Χαμάς, επισημαίνει το CNN.



Στο πλαίσιο αυτής της νέας συμφωνίας, η Χαμάς δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ. Ωστόσο, παραμένει μια σημαντική απειλή για τους Παλαιστίνιους — και για μια ευρύτερη ειρήνη.

Την τελευταία εβδομάδα, έχουν εμφανιστεί αναφορές από περιοχές της Γάζας όπου η Χαμάς εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο, ότι η οργάνωση συλλαμβάνει Παλαιστίνιους που μπορεί να αντιτίθενται στη διακυβέρνησή της και πραγματοποιεί εκτελέσεις στους δρόμους. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι στόχοι της Χαμάς δεν έχουν καμία σχέση με την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη για τους Παλαιστίνιους, αλλά μόνο με τη συνεχιζόμενη σιδερένια της κυριαρχία στη Γάζα.

Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία: όσο η Χαμάς παραμένει ο μοναδικός πάροχος ασφάλειας για τον πληθυσμό στη Γάζα, δεν υπάρχει καμία ελπίδα ούτε για την ανοικοδόμηση της Γάζας ούτε για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη, αναφέρει το CNN.

Ο νέος χάρτης της Γάζας

Η πρώτη φάση της συμφωνίας του Τραμπ για τη Γάζα ουσιαστικά διχοτομεί τον θύλακα, με τις ισραηλινές δυνάμεις να ελέγχουν περισσότερο από το μισό της περιοχής και τη Χαμάς το υπόλοιπο. Αυτή η οριοθέτηση απεικονίζεται με μια κίτρινη γραμμή, και σύμφωνα με το σχέδιο, παραμένει ως έχει μέχρι να μπορέσει μια προσωρινή διεθνής δύναμη ασφαλείας να αντικαταστήσει τις ισραηλινές μονάδες.

Αυτός ο νέος χάρτης αποτελεί μια τεράστια υποχώρηση της Χαμάς — κάτι που η οργάνωση δεν είχε καν σκεφτεί ποτέ κατά τη διάρκεια ενός χρόνου δύσκολων διαπραγματεύσεων για εκεχειρίες και απελευθερώσεις ομήρων. Το αποτέλεσμα ικανοποιεί επίσης μία από τις βασικές απαιτήσεις του Ισραήλ από την αρχή: να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να ανασυσταθεί παραπλεύρως ή κοντά στα σύνορα του Ισραήλ.

Photo: CNN



Αλλά τι γίνεται με τη Χαμάς στις περιοχές πάνω από την κίτρινη γραμμή; Η συμφωνία του Τραμπ αναφέρει ότι ακόμη και εκεί η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί και δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να τηρήσει αυτή τη γραμμή, προειδοποιώντας την Πέμπτη ότι αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, «δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να πάμε μέσα και να τους σκοτώσουμε».



Εδώ είναι που το μέλλον γίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Διότι η Χαμάς δεν είναι απλώς μια τρομοκρατική ομάδα που κρύβεται για να σχεδιάσει επιθέσεις στο Ισραήλ· είναι ο εδραιωμένος πολιτικός και στρατιωτικός μηχανισμός για ολόκληρη τη Γάζα και έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει ποτέ παλαιστινιακός ανταγωνιστής στη βασιλεία της.

Μια ιστορία τρόμου

«Στις 26 Ιανουαρίου 2006, υπηρετούσα στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο Τζορτζ Ο. Μπους. Η προσοχή μου ήταν η κρίση στο Ιράκ, και παρότι δεν εργαζόμουν στο Ισραήλ ή τη Γάζα, τα ζητήματα συχνά τέμνονταν, γράφει ο αναλυτής του CNN Brett McGurk. «Εκείνο το πρωί, περίμενα έξω από το γραφείο του συμβούλου εθνικής ασφαλείας Στιβ Χάντλεϊ όταν η υπουργός Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις βγήκε συζητώντας για την εκπληκτική δύναμη της Χαμάς στις εκλογές που διεξάγονταν εκείνη την ημέρα στη Γάζα.

Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση δεσμευμένη στη δολοφονία Εβραίων και στην καταστροφή του Ισραήλ. Η παρουσία της σε εκείνες τις βουλευτικές εκλογές — εκλογές που υποστηρίχθηκαν από τη διοίκηση Μπους — απειλούσε οποιαδήποτε πρόοδο προς την ειρήνη.

«Νομίζω ότι ένα λάθος που κάναμε με τη Χαμάς ήταν ότι θα έπρεπε πραγματικά να έχουμε πει πως πρέπει να αφοπλιστεί αν επρόκειτο να συμμετάσχει στις εκλογές», θυμήθηκε αργότερα η Ράις.

Η Χαμάς τελικά άρχισε να καταλαμβάνει με βία την εξουσία σε ολόκληρη τη Γάζα, βασανίζοντας και σκοτώνοντας τους αντιπάλους της από το αντίπαλο κόμμα Φατάχ, το οποίο είχε δεσμευτεί σε μια ειρηνευτική διαδικασία με το Ισραήλ. Αυτό το βίαιο πραξικόπημα κορυφώθηκε τον Ιούνιο του 2007, όταν η Χαμάς πήρε δια της βίας τον έλεγχο ολόκληρου του θύλακα, μια κατάσταση που παραμένει έως σήμερα — με τη Χαμάς να ελέγχει τη Γάζα και τη Φατάχ, μέσω της Παλαιστινιακής Αρχής, να ελέγχει μέρη της Δυτικής Όχθης.

Όπως συζήτησα στο CNN προχθές το βράδυ, αυτές οι 20 χρονιές αντιπροσωπεύουν μια αποτυχία της διεθνούς κοινότητας, των Ηνωμένων Εθνών, πολλών προεδρικών διοικήσεων και των ισραηλινών κυβερνήσεων. Το status quo με τη Χαμάς στην εξουσία έγινε αποδεκτό ως δυσάρεστο αλλά αναπόφευκτο — όταν δεν θα έπρεπε ποτέ να ήταν αποδεκτό από κανέναν.

Τώρα γνωρίζουμε ότι η Χαμάς δεν έκανε τίποτα για να βελτιώσει τη ζωή των Παλαιστινίων. Αντιθέτως, σπατάλησε πόρους για να κατασκευάσει ένα υπόγειο φρούριο σηράγγων που εκτείνεται εκατοντάδες μίλια κάτω από ολόκληρη τη Γάζα. Εκπαίδευσε στρατιωτικές μονάδες και έχτισε ένα οπλοστάσιο για να προετοιμαστεί για έναν μελλοντικό παρατεταμένο πόλεμο με το Ισραήλ.

Αυτός είναι ο πόλεμος που η Χαμάς εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν περισσότεροι από 3.000 εκπαιδευμένοι μαχητές εισέβαλαν στο Ισραήλ από πολλαπλές κατευθύνσεις, σκοτώνοντας πάνω από 1.000 Ισραηλινούς και απαχθέντες περισσότερους από 250 ομήρους. Η δυστυχία των Παλαιστινίων όταν αντέδρασε το Ισραήλ, όπως ένας ηγέτης της Χαμάς πρόσφατα είπε στον Jeremy Diamond του CNN, ήταν πάντα μέρος του σχεδίου της».

Διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς

Για τους πρώτους 16 μήνες της κρίσης των ομήρων στη Γάζα, βοήθησα να ηγηθώ των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που οδήγησαν σε δύο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός. Η πρώτη ήταν τον Νοέμβριο του 2023 — μια συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των γυναικών και παιδιών, συμπεριλαμβανομένων γιαγιάδων και νηπίων. Αυτή η συμφωνία οδήγησε στην απελευθέρωση περισσότερων από 100 ομήρων, προτού η Χαμάς, την όγδοη ημέρα, ενημερώσει τους διαμεσολαβητές ότι δεν θα απελευθέρωνε νεότερες γυναίκες ομήρους. Αυτή ήταν παραβίαση ολόκληρης της συμφωνίας. Οι Ισραηλινοί απέρριψαν γρήγορα το αίτημα της Χαμάς να παρακάμψει τις γυναίκες, πιστεύοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με την υπογραφή της θανατικής τους καταδίκης.

Στις επακόλουθες συνομιλίες, η Χαμάς διατήρησε τρία σταθερά αιτήματα, τα οποία δήλωνε ότι έπρεπε να ικανοποιηθούν πριν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι:

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπρεπε να αποσυρθούν πλήρως από τη Γάζα. Η Χαμάς θα παρέμενε η μοναδική δύναμη ασφαλείας μέσα στη Γάζα. Το Ισραήλ θα κήρυσσε μόνιμη ανακωχή, η οποία θα εγγυόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό σήμαινε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να αποδεχθεί την επανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση της Χαμάς ακριβώς στα σύνορά του — κάτι που οι Ισραηλινοί δεν αποδέχθηκαν ποτέ. Η Χαμάς δεν μετακινήθηκε ποτέ από αυτές τις απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας τους ομήρους ως μοχλό πίεσης για να εξασφαλίσει ότι θα παρέμενε στην εξουσία και θα της επιτρεπόταν να ανασυγκροτηθεί, ώστε κάποια στιγμή να απειλήσει ξανά το Ισραήλ και τους πολίτες του — όπως οι ηγέτες της επανειλημμένα και με συνέπεια δεσμεύονταν να πράξουν, ακόμα και μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση για στενή ισραηλινή περίμετρο μέσα στη Γάζα ή για ενδιάμεσες δυνάμεις ασφαλείας, είτε από την Παλαιστινιακή Αρχή είτε από διεθνείς συνεισφέροντες.

Δεδομένου αυτού του αδιεξόδου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την Αίγυπτο και το Κατάρ, ανέπτυξαν μια συμφωνία φάσεων που στόχευε να σταματήσει τον πόλεμο και να επιστρέψει όσο το δυνατόν περισσότερους ομήρους στα σπίτια τους, ενώ οι συνομιλίες θα συνέχιζαν για τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις μιας μόνιμης ανακωχής.

Οι τρεις φάσεις, σε γενικές γραμμές, ήταν οι εξής:



• Φάση 1: Περιορισμένη ισραηλινή αποχώρηση και 42ήμερη κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων γυναικών, ηλικιωμένων ανδρών και τραυματισμένων ομήρων.

• Φάση 2: Μετέπειτα διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια αυτών των 42 ημερών για τον καθορισμό των «συνθηκών» μιας πλήρους ισραηλινής αποχώρησης και της απελευθέρωσης όλων των υπόλοιπων ομήρων.

• Φάση 3: Ανταλλαγή λειψάνων και έναρξη ενός πολυετούς προγράμματος ανασυγκρότησης της Γάζας, με τη στήριξη παγκόσμιων δυνάμεων.

Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2025, και οι όμηροι άρχισαν να απελευθερώνονται τρεις ημέρες αργότερα — γεγονός που ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τίμησε στην τελευταία ομιλία της προεδρίας του. Ο Τραμπ και η ομάδα του, που ενώθηκαν μαζί μας τις τελευταίες εβδομάδες των συνομιλιών, προώθησαν τη συμφωνία.

Η πρώτη της φάση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, με 33 ομήρους να απελευθερώνονται, αλλά οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των συνθηκών της Φάσης 2 και την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων δεν ξεκίνησαν ποτέ.

Η συμφωνία στη συνέχεια κατέρρευσε, εν μέρει επειδή η Χαμάς χρησιμοποίησε την κατάπαυση του πυρός για να επανεμφανιστεί ανοιχτά στην εξουσία, βγαίνοντας από τα τούνελ με στρατιωτικές στολές και επιδεικνύοντας μακάβρια τους ομήρους και ακόμη και το φέρετρο ενός ισραηλινού παιδιού μπροστά σε συγκεντρωμένο πλήθος. Για μια αρχική ανακωχή που υποτίθεται πως θα έθετε τις βάσεις για μακροπρόθεσμη εκεχειρία, τέτοιες πράξεις διέλυσαν κάθε τέτοια ελπίδα.

Το Ισραήλ, με τη σειρά του, επανέλαβε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα, πιστεύοντας ότι η Χαμάς δεν ήταν έτοιμη να αποδεχθεί όρους που θα δικαιολογούσαν μια πλήρη ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα, όπως προέβλεπε η Φάση 2 αυτής της τριφασικής συμφωνίας. Οι επόμενοι έξι μήνες είδαν μερικές από τις μεγαλύτερες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ολόκληρου του πολέμου, μαζί με μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση κατά τη θερινή περίοδο.

Η σταδιακή συμφωνία του Τραμπ

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο σχετικά με το τρέχον σύμφωνο είναι η εκτεταμένη περίμετρος που επιτρέπει στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να ασφαλίσουν το μισό της Γάζας — συμπεριλαμβανομένων όλων των συνοριακών περιοχών επ’ αόριστον — ακόμη κι αν όλοι οι ζωντανοί όμηροι έχουν πλέον φύγει από τη Γάζα και έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στο Ισραήλ.

Μια τέτοια συμφωνία θα ήταν αδύνατη πριν από έναν χρόνο ή ακόμη και δέκα μήνες. Η Χαμάς υπαναχώρησε σχεδόν από όλες τις κεντρικές της απαιτήσεις. Αυτό οφείλεται στην αυξανόμενη πίεση και στη μεταβαλλόμενη ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, που περιλαμβάνει τον θάνατο των πιο σκληροπυρηνικών ηγετών της Χαμάς στη Γάζα, την ήττα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, την περιθωριοποίηση του Ιράν μετά τον δωδεκαήμερο πόλεμο του καλοκαιριού, και τη νέα και πολλά υποσχόμενη περιφερειακή συναίνεση που ζητά από τη Χαμάς να παραδώσει την εξουσία.

Η Χαμάς έχει πλέον απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους και έχει αποδεχθεί τον έλεγχο του Ισραήλ πάνω σε μεγάλο μέρος της Γάζας, μαζί με την κατανόηση ότι μια διεθνής δύναμη ασφαλείας θα αναλάβει τελικά τον έλεγχο αυτών των περιοχών και θα αντικαταστήσει τις ισραηλινές δυνάμεις. Αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες που η Χαμάς αναγνωρίζει ακόμη και την αρχή ύπαρξης μιας εναλλακτικής δύναμης μέσα στη Γάζα πέρα από την ίδια. Αυτό ανοίγει την ευκαιρία για ένα μελλοντικό καθεστώς στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς — αλλά μόνο εάν αυτή η εναλλακτική δύναμη συγκροτηθεί και αρχίσει να αναπτύσσεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Μέχρι τότε, η Γάζα πιθανότατα θα παραμείνει διχοτομημένη, με τη Χαμάς να ανακτά τον έλεγχο των περιοχών πάνω από την κίτρινη γραμμή και τις περιοχές κάτω από αυτή να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ακατοίκητες, μέχρι να είναι έτοιμες να υποδεχθούν αμάχους πρόθυμους και ικανούς να απομακρυνθούν από τη Χαμάς. Μπορούμε να περιμένουμε αυτή η ασταθής κατάσταση να διαρκέσει για μήνες, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για τη συγκρότηση μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας.

Μαθήματα από την ήττα του ISIS

Για να σπάσει το αδιέξοδο, οι ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσουν επιθετικά στο 20-σημείων σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης της ενδιάμεσης δύναμης ασφαλείας, των πολιτικών δομών και του μακροπρόθεσμου προγράμματος ανασυγκρότησης. Πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι περιοχές που δεν ελέγχονται από τη Χαμάς θα λάβουν άφθονη βοήθεια και προσωρινά καταφύγια για να παροτρύνουν τους ανθρώπους να μετακινηθούν μακριά από τη Χαμάς — μια διαδικασία που είναι απαραίτητη για να σπάσει το δεσπόζον κράτος της οργάνωσης πάνω στον πληθυσμό.

Το έχουμε κάνει στο παρελθόν μέσω μιας διεθνούς συνασπιστικής προσπάθειας για να ηττηθεί το ISIS και να αποχωριστούν σχεδόν 8 εκατομμύρια πολίτες που κάποτε ζούσαν υπό τον μεσαιωνικό έλεγχο και την εξουσία του ISIS. Αυτό επιτεύχθηκε με τη δημιουργία ασφαλών περιοχών και στη συνέχεια το άνοιγμα διαδρόμων και την ενθάρρυνση των αμάχων να μετακινηθούν προς αυτές. Είναι σκληρή δουλειά.

Εργαζόμενος στις διοικήσεις Ομπάμα και στη συνέχεια Τραμπ μεταξύ 2014 και 2018, ηγήθηκα του παγκόσμιου συνασπισμού κατά του ISIS και ταξίδεψα ανά τον κόσμο για να εξασφαλίσω στρατιωτικές και άλλες δεσμεύσεις πόρων. Κάθε ξένη πρωτεύουσα έχει τους δικούς της νόμους και απαιτήσεις πριν αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις. Κάθε στρατός έχει στη συνέχεια τα δικά του νομικά πλαίσια, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τη συνεργασία. Για την παροχή πολιτικής βοήθειας, ορισμένες χώρες επιμένουν να εργάζονται μόνο μέσω του ΟΗΕ, ενώ άλλες αρνούνται να το κάνουν.

Άρα είναι περίπλοκο, αλλά εφικτό, όπως αποδείξαμε στην εκστρατεία κατά του ISIS. Και στην περίπτωση της Γάζας είναι απαραίτητο, γιατί εκτός κι αν υπάρξει μια εναλλακτική δύναμη ασφαλείας, οι μόνες ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα θα παραμείνουν το Ισραήλ και η Χαμάς, γεγονός που θα διασφαλίζει το αδιέξοδο και τις συγκρούσεις και θα θέτει σε κίνδυνο την επανέναρξη της σύγκρουσης. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη παγκόσμια δύναμη που μπορεί να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας, και ο Τραμπ βρίσκεται τώρα σε μοναδική θέση να προωθήσει τη διαδικασία.

O αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει μικρό αριθμό δυνάμεων στο Ισραήλ και την Αίγυπτο για να βοηθήσει στην επίβλεψη της εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας και, τελικά, για να καταστήσει — από πλευράς logistics, πληροφοριών και διοίκησης — δυνατή την διεθνή δύναμη που θα εισέλθει στη Γάζα. Εργαστήκαμε αυτό το πλαίσιο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024. Ο ρόλος των ΗΠΑ είναι κρίσιμος, αλλά τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα εισέλθουν στη Γάζα.

Μαζί με μια νέα δομή ασφαλείας, το Κατάρ, η Τουρκία και η Αίγυπτος πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να δεσμευθεί για αποστρατικοποίηση και αφοπλισμό, ενώ άλλες χώρες παρέχουν απαραίτητους πόρους για όσους φεύγουν προς πιο ασφαλείς περιοχές.

Οι χώρες της περιοχής κατανοούν καλύτερα από οποιονδήποτε ότι εκτός κι αν και μέχρι η Χαμάς να βρεθεί εκτός εξουσίας και ανίκανη να ελέγξει τον παλαιστινιακό πληθυσμό στη Γάζα, δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη ή μια επανεκτιμημένη/αποκατεστημένη Γάζα. Στο επίκεντρο του σχεδίου του Τραμπ απαιτείται αυτό, και τώρα αρχίζει το δύσκολο έργο να κάνει αυτή την απαίτηση πραγματικότητα στο έδαφος όπου έχει πραγματική σημασία, καταλήγει το CNN στην αναλυσή του.

