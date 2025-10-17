Μετά τη Γάζα η Ουκρανία: Ο Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον Ζελένσκι εν μέσω προετοιμασιών για νέα συνάντηση με Πούτιν στην Ουγγαρία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υποδεχθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση νέας επικείμενης συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να εντείνει τις πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, την ώρα που ο Ζελένσκι ζητά άδεια για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο και αίτημα για πυραύλους Tomahawk

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, επιδιώκοντας να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτρέψει τη χρήση πυραύλων Tomahawk από τις ουκρανικές δυνάμεις — όπλων με εμβέλεια ικανή να πλήξει στόχους μέχρι και στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις «σοβαρές συνέπειες» μιας τέτοιας απόφασης.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, ο Πούτιν εμφανίστηκε «πρόθυμος να επαναλάβει τον διάλογο» με τον Τραμπ, μετά από αιφνιδιαστική τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.

Νέα συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Ουγγαρία

Μετά το τηλεφώνημα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η επόμενη σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Βουδαπέστη, υπό τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα και έχει αμφισβητήσει την ευρωπαϊκή στήριξη προς το Κίεβο. Ο Όρμπαν χαιρέτισε την επιλογή της Ουγγαρίας ως «νησί ειρήνης» και ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες.

Από την Αλάσκα στη Βουδαπέστη – οι συνομιλίες χωρίς αποτέλεσμα

Η τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, χωρίς να προκύψει πρόοδος προς κατάπαυση του πυρός, καθώς οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία συνεχίζονταν. Ο Τραμπ έχει εμφανιστεί εσχάτως πιο επικριτικός απέναντι στη Ρωσία, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία «πρέπει να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε».

Παρά ταύτα, χαρακτήρισε την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πούτιν —που έγινε, όπως είπε, ύστερα από αίτημα της Μόσχας— «ιδιαίτερα ειλικρινή και παραγωγική». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας σε επαφές με Ρώσους αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ επιδιώκει νέα ειρηνευτική συμφωνία

Σύμφωνα με το Sky News, ο Τραμπ επιθυμεί να αξιοποιήσει τη δυναμική της πρόσφατης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για να επιταχύνει τις προσπάθειές του σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ίδιος είχε δηλώσει πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ότι θα μπορούσε να «τερματίσει τον πόλεμο σε μία ημέρα».

«Όλη μου τη ζωή κλείνω συμφωνίες. Πιστεύω πως σύντομα θα έχουμε και αυτή τη συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Ο Πούτιν «προσπαθεί να μπλοκάρει τη δυναμική»

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, έχουν προειδοποιήσει ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν είναι ειλικρινής στις ειρηνευτικές του προθέσεις. Ο πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νταν Φρίντ, εκτίμησε ότι ο Πούτιν «προσπαθεί να ανακόψει τη δυναμική για αυξημένη πίεση προς τη Ρωσία».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε εκτενώς με τον Πούτιν για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες μετά το τέλος του πολέμου, ενώ ανέφερε πως ο Ρώσος ηγέτης τον συνεχάρη για τη συμφωνία εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και επαίνεσε τη Μελάνια Τραμπ για τις προσπάθειές της να επανενώσει εκτοπισμένα ουκρανόπουλα με τις οικογένειές τους.

