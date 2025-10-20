search
20.10.2025 21:19

Έπεσαν σοβάδες στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη

20.10.2025 21:19
ose

Από τύχη δεν τραυματίστηκε εργαζόμενος στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, όταν αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από το ταβάνι κι έπεσε στο πάτωμα, στον χώρο όπου βρίσκονται τα κανάλια εργασιών συντήρησης των μηχανών, το περασμένο Σάββατο.

Παύση των εργασιών

Εκείνη τη στιγμή, ευτυχώς δεν εκτελούνταν εργασίες και από τύχη δε σημειώθηκε εργατικό ατύχημα. Μετά το συμβάν, συγκλήθηκε συνέλευση των παρευρισκομένων εργαζόμενων και αποφασίστηκε η παύση κάθε εργασίας μέχρι να γίνουν εργασίες συντήρησης του κτιρίου, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται μάρτυρες παρόμοιου περιστατικού. Την επόμενη μέρα, ήρθε συνεργείο που ξεκίνησε τις εργασίες συντήρησης της οροφής.

Όπως σημειώνει στο ΤhessPost.gr o Νίκος Τσακλίδης, χειριστής αλλαγής τροχιάς και εκλγεμένο μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων της Ηellenic Train, «η εταιρία της Ηellenic Τrain συνεχίζει να βαδίζει στις ίδιες ράγες, δηλαδή αυτές της απαξίωσης της ασφάλειας των εργαζομένων και λειτουργεί με μοναδικό κριτήριο το μέγιστο κέρδος. Για αυτό τον λόγο δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κανέναν προληπτικό έλεγχο όπως την καλούσαν να πράξει οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν μόνο παλεύοντας οργανωμένα απέναντι στα κέρδη της εταιρίας και βάζοντας μπροστά τις δικές τους ανάγκες όπως αποδείχθηκε για άλλη μια φορά. Όταν σταμάτησαν οι εργαζόμενοι την δουλειά, άρα και την βασική πηγή κέρδους για την εταιρία , τότε ήρθαν τα συνεργεία συντήρησης».

lisbon_teleferik_0909_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Εκτός προδιαγραφών» το καλώδιο που συνέδεε τα βαγόνια του τελεφερίκ της Λισαβόνας όπου συνέβη το πολύνεκρο δυστύχημα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Αν σβήσουν τα ονόματα από τον Άγνωστο Στρατιώτη, θα υπάρξουν θύματα»

dolofonia-gkana
ΚΟΣΜΟΣ

Γκάνα: Απήγαγαν και δολοφόνησαν 18χρονο τερματοφύλακα όταν η οικογένειά του δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα λύτρα

Untitled-design-16
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ παραχωρεί ανενεργό ακίνητο στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου – Θα στεγαστούν δημοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες μετά από την αποκατάσταση του κτηρίου

ethniko-laxeio
ADVERTORIAL

Εθνικό Λαχείο: Στην Καβάλα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ που κέρδισε τον Μεγάλο Λαχνό – Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

