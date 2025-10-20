Μετατρέψτε τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ σε eBILL και κερδίστε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ΕΥΔΑΠ επιβραβεύει τη μετάβασή σας στην ψηφιακή εποχή και τη συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος!
Αλλάξτε τον τρόπο που λαμβάνετε τον λογαριασμό σας, ενεργοποιώντας την υπηρεσία eBILL, και πάρτε μέρος στην κλήρωση για:
Γιατί να εγγραφείτε στο eBILL;
Με την κατάργηση του έντυπου λογαριασμού και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL:
ενώ ταυτόχρονα, συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό με «πράσινα» δώρα!!
Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 και μπορούν να πάρουν μέρος πελάτες της ΕΥΔΑΠ με οικιακό τιμολόγιο, οι οποίοι έχουν καταργήσει τον έντυπο λογαριασμό και έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBILL.
Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία eBILL και να απολαμβάνετε όλα τα προνόμια του ηλεκτρονικού λογαριασμού,πατήστε εδώ.
Γίνετε μέρος της αλλαγής, περάστε στον ψηφιακό κόσμο, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και κερδίστε!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.