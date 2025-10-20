search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 14:23
20.10.2025 12:58

Μετατρέψτε τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ σε eBILL και κερδίστε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα!

20.10.2025 12:58
Untitled

Η ΕΥΔΑΠ επιβραβεύει τη μετάβασή σας στην ψηφιακή εποχή και τη συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος!

Αλλάξτε τον τρόπο που λαμβάνετε τον λογαριασμό σας, ενεργοποιώντας την υπηρεσία eBILL, και πάρτε μέρος στην κλήρωση για:

  • Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC και
  • Δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα EGOBOONostalgicRide!

Γιατί να εγγραφείτε στο eBILL;

Με την κατάργηση του έντυπου λογαριασμού και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL:

  • Αποκτάτε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης ενημέρωσης, με email ή sms/viber, για την έκδοση του λογαριασμού σας, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, καθώς και υπενθύμιση για τη λήξη του λογαριασμού, χωρίς χρέωση
  • Μειώνετε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού

ενώ ταυτόχρονα, συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό με «πράσινα» δώρα!!

Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 και μπορούν να πάρουν μέρος πελάτες της ΕΥΔΑΠ με οικιακό τιμολόγιο, οι οποίοι έχουν καταργήσει τον έντυπο λογαριασμό και έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBILL.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία eBILL και να απολαμβάνετε όλα τα προνόμια του ηλεκτρονικού λογαριασμού,πατήστε εδώ.

Γίνετε μέρος της αλλαγής, περάστε στον ψηφιακό κόσμο, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και κερδίστε!

