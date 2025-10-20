search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 14:17
ΣΙΝΕΜΑ

20.10.2025 12:38

Ρέιτσελ Ζέγκλερ: Θα υποδυθεί την Γκλόρια Εστεφάν στη μεγάλη οθόνη

20.10.2025 12:38
segler-new_

Η Γκλόρια Εστεφάν (Gloria Estefan) επιβεβαίωσε ότι η Ρέιτσελ Ζέγκλερ (Rachel Zegler) θα την υποδυθεί στην επερχόμενη ταινία για τη ζωή της.

Η «βασίλισσα της λάτιν μουσικής» αποκάλυψε πως η πολυαναμενόμενη παραγωγή βρίσκεται στα σκαριά εδώ και καιρό και είναι σίγουρη ότι οι δημιουργοί της βρήκαν την ιδανική πρωταγωνίστρια στο πρόσωπο της 24χρονης σταρ του «West Side Story» και της πρόσφατης επιτυχίας «Evita» του West End.

«Νομίζω ότι είναι καταπληκτική. Ξέρω ότι τα πήγε περίφημα στο “Evita”» δήλωσε στη στήλη «Bizarre» της εφημερίδας The Sun, η βραβευμένη με οκτώ Grammy τραγουδίστρια.

«Ακόμα εργαζόμαστε για να πάρουμε το πράσινο φως, καθώς ψάχνουμε το πού και πώς θα γυριστεί. Το φιλμ ετοιμάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και έτσι είναι. Δουλεύεις, δουλεύεις, δουλεύεις και μετά ξαφνικά, μπουμ, τραβιέται η σκανδάλη και πρέπει να το κάνεις αμέσως. Αλλά είναι υπέροχη» συμπλήρωσε.

Η Εστεφάν υπογράμμισε πως έχει ήδη μιλήσει με την ηθοποιό.

«Τη “συνάντησα” μέσω zoom. Έχει μια όμορφη φωνή και είναι σπουδαία ηθοποιός», ανέφερε, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ζέγκλερ θα δεχτεί τον ρόλο μόλις αυτός της προσφερθεί επίσημα.

«Νομίζω ότι θα δεχτεί [τον ρόλο]. Απλά πρέπει να της δώσω το αληθινό μέρος. Οπότε πρέπει να λάβουμε την τελική έγκριση και είμαστε σχεδόν έτοιμοι» σημείωσε.

Αναφορικά με τη μουσική της καριέρα, η θρυλική τραγουδίστρια αποκάλυψε την επιθυμία της να εμφανιστεί στη θρυλική σκηνή Pyramid του Glastonbury, ακολουθώντας τα βήματα της κόρης της, Έμιλι η οποία έπαιξε στο φεστιβάλ πέρυσι, στο πλευρό της Σίντι Λόπερ (Cyndi Lauper).

Η Εστεφάν, σχολιάζοντας την εμπειρία της κόρης της, δήλωσε: «Είναι πολύ συναρπαστικό, τεράστιο και σύνθετο απ’ ότι έμαθα από την Έμιλι. Ήταν, ας πούμε, τρελό. Αλλά αυτό θα είναι σούπερ συναρπαστικό».

Και πρόσθεσε: «Αν είμαι ακόμα εν ζωή, θα ήθελα πολύ να το κάνω. Πλέον, το Glastonbury δέχεται όλα τα είδη των καλλιτεχνών».

