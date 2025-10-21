Δείκτης ΟΟΣΑ: Πού βρίσκεται η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη φορολογικής ανταγωνιστικότητας

Την 23η θέση ανάμεσα σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας, που δημοσιεύει στη χώρα μας το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σε συνεργασία με το Tax Foundation. Η φετινή κατάταξη σημειώνει άνοδο τριών θέσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, η Ελλάδα συγκέντρωσε βαθμολογία 67/100, έναντι 62,9 πέρσι.

Στις επιμέρους κατηγορίες, η χώρα κατατάσσεται:

16η στην εταιρική φορολόγηση

4η στη φορολόγηση φυσικών προσώπων,

30η στη φορολόγηση της κατανάλωσης,

29η στους φόρους επί της ιδιοκτησίας,

23η στη φορολόγηση των κερδών στο εξωτερικό.

Οι συγγραφείς του δείκτη επισημαίνουν ορισμένες αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Οι εταιρείες περιορίζονται στη χρήση καθαρών ζημιών για αντιστάθμιση μελλοντικών κερδών και δεν μπορούν να ανακαλέσουν ζημιές για προηγούμενο εισόδημα. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει σχετικά περιορισμένο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων (58 συμβάσεις έναντι 76 κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ). Ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ (24%) καλύπτει περίπου το 43% της τελικής κατανάλωσης, περιορίζοντας τη φορολογική βάση.

Τα θετικά στοιχεία περιλαμβάνουν τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή 5% επί μερισμάτων και την απαλλαγή υπεραξιών από εισηγμένες μετοχές χωρίς ουσιώδη συμμετοχή. Ο εταιρικός φόρος στο 22% είναι επίσης κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,2%), ενώ οι κανονισμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό εισόδημα.

Για δωδέκατη συνεχή χρονιά, η Εσθονία κατέχει την πρώτη θέση στον δείκτη, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στην τελευταία (38η). Η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στην Ιαπωνία (22η) και τη Φινλανδία (24η).

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, σημείωσε ότι η βελτίωση τριών θέσεων δείχνει πως στοχευμένες αλλαγές μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, προτείνοντας παρέμβαση σε διεθνείς φορολογικές συμβάσεις και το σύστημα αποσβέσεων, χωρίς σημαντική επίπτωση στα φορολογικά έσοδα.

Ο Alex Mengden, συντάκτης του δείκτη και αναλυτής διεθνούς πολιτικής του Tax Foundation, τόνισε πως οι αδόμητοι φορολογικοί κώδικες επιβαρύνουν την οικονομία, στρεβλώνουν αποφάσεις και πολλές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, χωρίς πάντοτε οι αλλαγές να βελτιώνουν τη δομή των συστημάτων.

