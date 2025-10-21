search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 08:46
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

21.10.2025 07:05

Δείκτης ΟΟΣΑ: Πού βρίσκεται η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη φορολογικής ανταγωνιστικότητας

21.10.2025 07:05
deiktis oosa

Την 23η θέση ανάμεσα σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας, που δημοσιεύει στη χώρα μας το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σε συνεργασία με το Tax Foundation. Η φετινή κατάταξη σημειώνει άνοδο τριών θέσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, η Ελλάδα συγκέντρωσε βαθμολογία 67/100, έναντι 62,9 πέρσι.

Στις επιμέρους κατηγορίες, η χώρα κατατάσσεται:

  • 16η στην εταιρική φορολόγηση
  • 4η στη φορολόγηση φυσικών προσώπων,
  • 30η στη φορολόγηση της κατανάλωσης,
  • 29η στους φόρους επί της ιδιοκτησίας,
  • 23η στη φορολόγηση των κερδών στο εξωτερικό.

Οι συγγραφείς του δείκτη επισημαίνουν ορισμένες αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Οι εταιρείες περιορίζονται στη χρήση καθαρών ζημιών για αντιστάθμιση μελλοντικών κερδών και δεν μπορούν να ανακαλέσουν ζημιές για προηγούμενο εισόδημα. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει σχετικά περιορισμένο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων (58 συμβάσεις έναντι 76 κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ). Ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ (24%) καλύπτει περίπου το 43% της τελικής κατανάλωσης, περιορίζοντας τη φορολογική βάση.

Τα θετικά στοιχεία περιλαμβάνουν τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή 5% επί μερισμάτων και την απαλλαγή υπεραξιών από εισηγμένες μετοχές χωρίς ουσιώδη συμμετοχή. Ο εταιρικός φόρος στο 22% είναι επίσης κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,2%), ενώ οι κανονισμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό εισόδημα.

Για δωδέκατη συνεχή χρονιά, η Εσθονία κατέχει την πρώτη θέση στον δείκτη, ενώ η Γαλλία βρίσκεται στην τελευταία (38η). Η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στην Ιαπωνία (22η) και τη Φινλανδία (24η).

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, σημείωσε ότι η βελτίωση τριών θέσεων δείχνει πως στοχευμένες αλλαγές μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, προτείνοντας παρέμβαση σε διεθνείς φορολογικές συμβάσεις και το σύστημα αποσβέσεων, χωρίς σημαντική επίπτωση στα φορολογικά έσοδα.

Ο Alex Mengden, συντάκτης του δείκτη και αναλυτής διεθνούς πολιτικής του Tax Foundation, τόνισε πως οι αδόμητοι φορολογικοί κώδικες επιβαρύνουν την οικονομία, στρεβλώνουν αποφάσεις και πολλές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, χωρίς πάντοτε οι αλλαγές να βελτιώνουν τη δομή των συστημάτων.

Διαβάστε επίσης

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

Στα ευρω-τάρταρα η αγοραστική δύναμη – Παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία

ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις και εκπτώσεις για κύρια κατοικία μικρών οικισμών και ευάλωτα νοικοκυριά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euronext
BUSINESS

Η προσφορά της Euronext για την ATHEX δεν αλλάζει – Τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις

roumelioti-new
LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην “Πολυκατοικία”, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου» (Video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Εμπλοκή στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν; Αναβάλλεται το τετ-α-τετ Ρούμπιο-Λαβρόφ

nikos_dendias_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το παζάρι Μαξίμου – Δένδια έφερε ιδιωτική εταιρία αντί για φαντάρους στον Άγνωστο Στρατιώτη

daniel_naroditsky
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 29 του ο γνωστός σκακιστής Ντάνιελ Ναροντίτσκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 08:45
euronext
BUSINESS

Η προσφορά της Euronext για την ATHEX δεν αλλάζει – Τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις

roumelioti-new
LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην “Πολυκατοικία”, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου» (Video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Εμπλοκή στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν; Αναβάλλεται το τετ-α-τετ Ρούμπιο-Λαβρόφ

1 / 3