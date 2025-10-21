Η Ελλάδα στην «εποχή της πράσινης δόμησης»: νέος Οικοδομικός Κανονισμός και διαχείριση αποβλήτων στο επίκεντρο

Η αναθεώρηση του Οικοδομικού Κανονισμού, η ανάπτυξη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η αύξηση των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων βρέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου συνεδρίου του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος (SBC Greece). Η εκδήλωση, που φιλοξένησε εκπροσώπους της κυβέρνησης, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και διεθνείς ειδικούς, τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να προσαρμοστεί στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης δόμησης και να μετατρέψει τη γνώση σε πρακτικά έργα.

Με έντονη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, ακαδημαϊκών και στελεχών επιχειρήσεων, καθώς και διεθνών ειδικών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 το ετήσιο συνέδριο του SBC Greece στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης, «Από το όραμα στην πράξη», εστίασε στην εφαρμογή πρακτικών αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον, ενώ οι συμμετέχοντες συζήτησαν στρατηγικές για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκ μέρους της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτριος Αναγνώπουλος και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος. Οι εκπρόσωποι της Πολιτείας παρουσίασαν το κυβερνητικό πλάνο για ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, με έμφαση στην απλοποίηση της διαδικασίας δόμησης και στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ανακοίνωσε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, θα περιλαμβάνει 20 άρθρα και στοχεύει στη ριζική απλοποίηση των διαδικασιών. Παράλληλα, η σταθερότητα της δόμησης θα ενισχυθεί μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2027 με χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Μανώλης Γραφάκος υπογράμμισε την αυξανόμενη πίεση που ασκεί η κλιματική κρίση, σημειώνοντας πως η χώρα βιώνει ήδη ακραία καιρικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές. Τόνισε τη σημασία της μείωσης της ταφής αποβλήτων στο 10%, ενώ οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων έχουν αυξηθεί από 3 το 2019 σε 13 σήμερα, με ακόμη 26 σε φάση κατασκευής.

Από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας, η διευθύνουσα σύμβουλος του World Green Building Council (World GBC), Cristina Gamboa, τόνισε ότι η βιώσιμη δόμηση εισέρχεται πλέον σε φάση εφαρμογής και όχι θεωρητικής συζήτησης. Σύμφωνα με την ίδια, τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών και αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 1,5°C. Η ανάπτυξη του δικτύου του WorldGBC, που περιλαμβάνει 88 εθνικά συμβούλια και καλύπτει χώρες υπεύθυνες για το 72% των εκπομπών του δομημένου περιβάλλοντος, καταδεικνύει τη σημασία των βιώσιμων κτιρίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Σημαντική ήταν και η αναφορά της κ. Gamboa στη συμβολή του SBC Greece στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, με παράδειγμα την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD).

Ο πρόεδρος του SBC Greece, Αλέξανδρος Αθανασούλας, έκλεισε το συνέδριο επισημαίνοντας ότι «το συνέδριο δεν αποτελεί απλώς μια ετήσια διοργάνωση, αλλά μια στιγμή συλλογικής αφύπνισης και δράσης. Από το όραμα περνάμε στην πράξη, μετατρέποντας τη γνώση σε ουσιαστικό αποτύπωμα για ένα βιώσιμο μέλλον». Όπως τόνισε, η αειφορία πλέον «αγγίζει την καρδιά της πολιτικής, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας», ενώ η Ελλάδα διαθέτει τις δυνάμεις να καθοδηγήσει τη μετάβαση σε ένα ανθεκτικό, καινοτόμο και ανθρώπινο δομημένο περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

Στα ευρω-τάρταρα η αγοραστική δύναμη – Παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία

ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις και εκπτώσεις για κύρια κατοικία μικρών οικισμών και ευάλωτα νοικοκυριά