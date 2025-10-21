search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 08:46
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

21.10.2025 08:20

Η Ελλάδα στην «εποχή της πράσινης δόμησης»: νέος Οικοδομικός Κανονισμός και διαχείριση αποβλήτων στο επίκεντρο

21.10.2025 08:20
sbcgreece

Η αναθεώρηση του Οικοδομικού Κανονισμού, η ανάπτυξη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η αύξηση των μονάδων διαχείρισης αποβλήτων βρέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου συνεδρίου του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος (SBC Greece). Η εκδήλωση, που φιλοξένησε εκπροσώπους της κυβέρνησης, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και διεθνείς ειδικούς, τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να προσαρμοστεί στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης δόμησης και να μετατρέψει τη γνώση σε πρακτικά έργα.

Με έντονη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, ακαδημαϊκών και στελεχών επιχειρήσεων, καθώς και διεθνών ειδικών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 το ετήσιο συνέδριο του SBC Greece στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης, «Από το όραμα στην πράξη», εστίασε στην εφαρμογή πρακτικών αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον, ενώ οι συμμετέχοντες συζήτησαν στρατηγικές για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκ μέρους της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτριος Αναγνώπουλος και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος. Οι εκπρόσωποι της Πολιτείας παρουσίασαν το κυβερνητικό πλάνο για ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, με έμφαση στην απλοποίηση της διαδικασίας δόμησης και στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.

Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ανακοίνωσε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, θα περιλαμβάνει 20 άρθρα και στοχεύει στη ριζική απλοποίηση των διαδικασιών. Παράλληλα, η σταθερότητα της δόμησης θα ενισχυθεί μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2027 με χρηματοδότηση 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Μανώλης Γραφάκος υπογράμμισε την αυξανόμενη πίεση που ασκεί η κλιματική κρίση, σημειώνοντας πως η χώρα βιώνει ήδη ακραία καιρικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές. Τόνισε τη σημασία της μείωσης της ταφής αποβλήτων στο 10%, ενώ οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων έχουν αυξηθεί από 3 το 2019 σε 13 σήμερα, με ακόμη 26 σε φάση κατασκευής.

Από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας, η διευθύνουσα σύμβουλος του World Green Building Council (World GBC), Cristina Gamboa, τόνισε ότι η βιώσιμη δόμηση εισέρχεται πλέον σε φάση εφαρμογής και όχι θεωρητικής συζήτησης. Σύμφωνα με την ίδια, τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών και αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 1,5°C. Η ανάπτυξη του δικτύου του WorldGBC, που περιλαμβάνει 88 εθνικά συμβούλια και καλύπτει χώρες υπεύθυνες για το 72% των εκπομπών του δομημένου περιβάλλοντος, καταδεικνύει τη σημασία των βιώσιμων κτιρίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Σημαντική ήταν και η αναφορά της κ. Gamboa στη συμβολή του SBC Greece στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, με παράδειγμα την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD).

Ο πρόεδρος του SBC Greece, Αλέξανδρος Αθανασούλας, έκλεισε το συνέδριο επισημαίνοντας ότι «το συνέδριο δεν αποτελεί απλώς μια ετήσια διοργάνωση, αλλά μια στιγμή συλλογικής αφύπνισης και δράσης. Από το όραμα περνάμε στην πράξη, μετατρέποντας τη γνώση σε ουσιαστικό αποτύπωμα για ένα βιώσιμο μέλλον». Όπως τόνισε, η αειφορία πλέον «αγγίζει την καρδιά της πολιτικής, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας», ενώ η Ελλάδα διαθέτει τις δυνάμεις να καθοδηγήσει τη μετάβαση σε ένα ανθεκτικό, καινοτόμο και ανθρώπινο δομημένο περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

Στα ευρω-τάρταρα η αγοραστική δύναμη – Παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία

ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις και εκπτώσεις για κύρια κατοικία μικρών οικισμών και ευάλωτα νοικοκυριά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euronext
BUSINESS

Η προσφορά της Euronext για την ATHEX δεν αλλάζει – Τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις

roumelioti-new
LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην “Πολυκατοικία”, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου» (Video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Εμπλοκή στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν; Αναβάλλεται το τετ-α-τετ Ρούμπιο-Λαβρόφ

nikos_dendias_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το παζάρι Μαξίμου – Δένδια έφερε ιδιωτική εταιρία αντί για φαντάρους στον Άγνωστο Στρατιώτη

daniel_naroditsky
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 29 του ο γνωστός σκακιστής Ντάνιελ Ναροντίτσκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 08:45
euronext
BUSINESS

Η προσφορά της Euronext για την ATHEX δεν αλλάζει – Τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις

roumelioti-new
LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην “Πολυκατοικία”, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου» (Video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Εμπλοκή στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν; Αναβάλλεται το τετ-α-τετ Ρούμπιο-Λαβρόφ

1 / 3