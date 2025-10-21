search
21.10.2025 08:10

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ παρουσίασε ελληνικά προϊόντα στην Anuga 2025 με κοινό περίπτερο «EssentiallyGreek»

21.10.2025 08:10
elladika mas

Με στόχο την ενίσχυση της προβολής της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές, 12 Μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Anuga 2025, παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους μέσα από ένα ενιαίο concept «one-stop-shop».

Επτά εταιρείες συμμετείχαν σε κοινό περίπτερο, ενώ πέντε ακόμη είχαν ξεχωριστή παρουσία σε άλλα HALL της έκθεσης. Οι εταιρείες ήταν οι: Agrino, Λουξ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, Ευβοϊκή Ζύμη, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας, SATIVA, ΧΙΩΝ, Μέλι Αττική, Οικογένεια Χριστοδούλου, Αφοί Κοροντζή και Mediterra.

Η παρουσία υπό το σήμα «Essentially Greek» έδωσε έμφαση στην κοινοπραξία των ελληνικών, καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων, προσελκύοντας εμπορικούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο και δίνοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική παραγωγή.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συνεχίζει να υποστηρίζει συνεργασίες στο εξωτερικό, ενισχύοντας την εξαγωγική εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων.

