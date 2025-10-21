Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ παρουσίασε ελληνικά προϊόντα στην Anuga 2025 με κοινό περίπτερο «EssentiallyGreek»

Με στόχο την ενίσχυση της προβολής της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές, 12 Μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Anuga 2025, παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους μέσα από ένα ενιαίο concept «one-stop-shop».

Επτά εταιρείες συμμετείχαν σε κοινό περίπτερο, ενώ πέντε ακόμη είχαν ξεχωριστή παρουσία σε άλλα HALL της έκθεσης. Οι εταιρείες ήταν οι: Agrino, Λουξ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, Ευβοϊκή Ζύμη, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας, SATIVA, ΧΙΩΝ, Μέλι Αττική, Οικογένεια Χριστοδούλου, Αφοί Κοροντζή και Mediterra.

Η παρουσία υπό το σήμα «Essentially Greek» έδωσε έμφαση στην κοινοπραξία των ελληνικών, καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων, προσελκύοντας εμπορικούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο και δίνοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική παραγωγή.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συνεχίζει να υποστηρίζει συνεργασίες στο εξωτερικό, ενισχύοντας την εξαγωγική εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Νέα εποχή για το Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Πεντέλης – Δωρεά 2,5 εκατ. ευρώ από την ΤΕΡΝΑ

ΟΝΕΧ: Επίσκεψη Τάκη Θεοδωρικάκου στα Ναυπηγεία της Σύρου

Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας