Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία και τα ναυπηγεία βρίσκονται σε ένα σημείο καμπής, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο για την Άμυνα. Το έγγραφο δημιουργεί νέες δυνατότητες για την Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη τεχνολογίας και παραγωγής.

Η χώρα διαθέτει πάνω από 400 ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα, σημαντική τεχνογνωσία και στρατηγική γεωγραφική θέση, στοιχεία που μπορούν να μετατρέψουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου σε κόμβους συμπαραγωγής και καινοτομίας. Η στρατηγική πρόκληση είναι να περάσει η Ελλάδα από ρόλο παθητικού αγοραστή σε ενεργό συμπαραγωγό ισχύος και αξίας.

Η Λευκή Βίβλος της Κομισιόν περιλαμβάνει τέσσερις βασικές πρωτοβουλίες: την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας Drone, το Eastern Flank Watch, την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Αεράμυνας και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα. Στόχος είναι η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, η επιτάχυνση παραγωγής και η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ, συμβάλλοντας στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 400 επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, start-ups και πανεπιστημιακά τμήματα, απασχολεί πάνω από 15.000 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών 1,5 δισ. ευρώ. Περίπου 100 επιχειρήσεις συμμετέχουν ήδη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με ποσοστό συμμετοχής 57%, υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Παρά ταύτα, η συμμετοχή της Ελλάδας σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 15 δισ. ευρώ παραμένει περιορισμένη, κάτω από 3%.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει ότι η εγχώρια βιομηχανία και τα ναυπηγεία αποτελούν κρίσιμους πυλώνες στρατηγικής για την αποτρεπτική ικανότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Αμυντικής Βιομηχανίας, διακυβερνητική συνεργασία και ενίσχυση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω διεθνών συμπράξεων είναι απαραίτητη ώστε τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου να αναβαθμιστούν και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η συνεργασία των ναυπηγείων στο πλαίσιο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων μπορεί να ενισχύσει την αυτάρκεια της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το EDF και το EDIP, ανοίγει δρόμους για εξαγωγές, συμπαραγωγές και ενίσχυση της οικονομικής υπεραξίας, ενώ το νέο πρόγραμμα SAFE, με προϋπολογισμό 150 δισ. ευρώ σε ευνοϊκά δάνεια, προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη για την αναβάθμιση υποδομών, την ενσωμάτωση τεχνογνωσίας και την παραγωγική συνέχεια.

Στα ελληνικά ναυπηγεία προβλέπεται συμμετοχή στην κατασκευή φρεγατών, κορβετών, σκαφών ειδικών αποστολών και υποστηρικτικών πλατφορμών, ενώ τα δάνεια SAFE μπορούν να χρηματοδοτήσουν την αναβάθμιση στρατιωτικών σκαφών και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα καλείται να διαμορφώσει εθνική στρατηγική συμμετοχής, με σταθερές συμπράξεις και ρυθμό παραγγελιών, εξασφαλίζοντας βιομηχανική υπεραξία και συνέχιση της παραγωγής.

