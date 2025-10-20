search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:24
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 08:20

Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας

20.10.2025 08:20
naupigeia

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία και τα ναυπηγεία βρίσκονται σε ένα σημείο καμπής, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο για την Άμυνα. Το έγγραφο δημιουργεί νέες δυνατότητες για την Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη τεχνολογίας και παραγωγής.

Η χώρα διαθέτει πάνω από 400 ενεργές επιχειρήσεις στον τομέα, σημαντική τεχνογνωσία και στρατηγική γεωγραφική θέση, στοιχεία που μπορούν να μετατρέψουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου σε κόμβους συμπαραγωγής και καινοτομίας. Η στρατηγική πρόκληση είναι να περάσει η Ελλάδα από ρόλο παθητικού αγοραστή σε ενεργό συμπαραγωγό ισχύος και αξίας.

Η Λευκή Βίβλος της Κομισιόν περιλαμβάνει τέσσερις βασικές πρωτοβουλίες: την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας Drone, το Eastern Flank Watch, την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Αεράμυνας και την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα. Στόχος είναι η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, η επιτάχυνση παραγωγής και η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ, συμβάλλοντας στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 400 επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, start-ups και πανεπιστημιακά τμήματα, απασχολεί πάνω από 15.000 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών 1,5 δισ. ευρώ. Περίπου 100 επιχειρήσεις συμμετέχουν ήδη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με ποσοστό συμμετοχής 57%, υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Παρά ταύτα, η συμμετοχή της Ελλάδας σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 15 δισ. ευρώ παραμένει περιορισμένη, κάτω από 3%.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει ότι η εγχώρια βιομηχανία και τα ναυπηγεία αποτελούν κρίσιμους πυλώνες στρατηγικής για την αποτρεπτική ικανότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Τονίζει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Αμυντικής Βιομηχανίας, διακυβερνητική συνεργασία και ενίσχυση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω διεθνών συμπράξεων είναι απαραίτητη ώστε τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου να αναβαθμιστούν και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η συνεργασία των ναυπηγείων στο πλαίσιο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων μπορεί να ενισχύσει την αυτάρκεια της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το EDF και το EDIP, ανοίγει δρόμους για εξαγωγές, συμπαραγωγές και ενίσχυση της οικονομικής υπεραξίας, ενώ το νέο πρόγραμμα SAFE, με προϋπολογισμό 150 δισ. ευρώ σε ευνοϊκά δάνεια, προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη για την αναβάθμιση υποδομών, την ενσωμάτωση τεχνογνωσίας και την παραγωγική συνέχεια.

Στα ελληνικά ναυπηγεία προβλέπεται συμμετοχή στην κατασκευή φρεγατών, κορβετών, σκαφών ειδικών αποστολών και υποστηρικτικών πλατφορμών, ενώ τα δάνεια SAFE μπορούν να χρηματοδοτήσουν την αναβάθμιση στρατιωτικών σκαφών και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα καλείται να διαμορφώσει εθνική στρατηγική συμμετοχής, με σταθερές συμπράξεις και ρυθμό παραγγελιών, εξασφαλίζοντας βιομηχανική υπεραξία και συνέχιση της παραγωγής.

Διαβάστε επίσης:

Η CrediaBank και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Η THEON ενισχύει τη διατλαντική αμυντική συνεργασία στην AUSA 2025 και επιταχύνει την επέκτασή της στις ΗΠΑ

Ελληνικός Χρυσός: Προχωράει το έργο στις Σκουριές –  Επίσκεψη του Προέδρου του ΣΕΒ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
italy_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νεκρός οδηγός τουριστικού λεωφορείου από επίθεση χούλιγκαν (Photos)

melina-nikolaidi-new
LIFESTYLE

Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Δέσποινας Βανδή τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

ktel-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Απελευθέρωση» της αγοράς των ΚΤΕΛ με… αστερίσκους και ερωτήματα – Σοβαρός κίνδυνος για επιβάτες και οδηγούς

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:22
italy_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νεκρός οδηγός τουριστικού λεωφορείου από επίθεση χούλιγκαν (Photos)

melina-nikolaidi-new
LIFESTYLE

Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Δέσποινας Βανδή τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

1 / 3