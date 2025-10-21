Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα και πότε αναμένεται βελτίωση

Τοπικές βροχές σε όλη την χώρα και στην Αττική και πιο έντονα φαινόμενα στις Κυκλάδες και το ανατ. Αιγαίο συνθέτουν το σκηνικό του καιρού.

Στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Λέσβο και νοτιότερα) και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές έως το μεσημέρι στις Κυκλάδες και έως το βράδυ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη όπου το πρωί στη δυτική Κρήτη ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 23 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη καιρού ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αραιές νεφώσεις, από το απόγευμα κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη Μακεδονία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα και τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο, κυρίως τη νότια, σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες οι νεφωσεις στα βόρεια θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στην Ήπειρο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς έως το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς το πρωί στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Λέσβο και νοτιότερα) σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Από το απόγευμα καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, ενώ στα νοτιότερα τμήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

