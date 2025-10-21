Νότια Κορέα: Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μία κατσαρίδα και έκανε στάχτη το σπίτι της – Νεκρή η γειτόνισσά της

Ηθελε να κάψει μια κατσαρίδα. Τελικα έκαψε το ίδιο της το σπίτι. Και όχι μονο αυτό αλλά προκάλεσε τον τραγικό θάνατο μιας γειτόνισσάς της. Oλα τα παραπάνω συνέβησαν στη Νότια Κορέα.

Μία γυναίκα, λοιπόν έβαλε φωτιά στην πολυκατοικία της προσπαθώντας να σκοτώσει μια κατσαρίδα με έναν αυτοσχέδιο φλογοβόλο και για αυτό θα ζητηθεί η σύλληψή της.

Από την προσπάθεια αυτή της γυναίκας, μία από τις γειτόνισσές της έχασε τη ζωή της, όταν προσπάθησε να διαφύγει από το διαμέρισμά της νομιζοντας ότι εγκλωβίστηκε από τη φωτιά πηδώντας από το παράθυρο, αλλά έπεσε στο έδαφος.

Η γυναίκα, η οποία είναι στα 20 της, είπε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα και ένα εύφλεκτο σπρέι, προσθέτοντας πως είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο και στο παρελθόν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της στη φωτιά της Οσάν ήταν Κινέζα, περίπου 30 ετών. Έμενε στον πέμπτο όροφο του κτιρίου μαζί με τον σύζυγό της και το δίμηνο μωρό τους.

Όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά, άνοιξαν το παράθυρο και άρχισαν να καλούν για βοήθεια.

Κατάφεραν να δώσουν το μωρό τους σε έναν γείτονα στο διπλανό κτίριο, μέσω του παραθύρου.

Ο άνδρας κατάφερε να σκαρφαλώσει και να σωθεί, αλλά η γυναίκα, προσπαθώντας να τον ακολουθήσει, έπεσε στο κενό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία θεωρεί ότι το ζευγάρι προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο επειδή ο καπνός από τη φωτιά είχε φράξει τη σκάλα του κτιρίου.

Το κτίριο έχει εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο και 32 διαμερίσματα από τον δεύτερο έως τον πέμπτο όροφο. Οκτώ ακόμη κάτοικοι υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό.

Η αστυνομία της πόλης Οσάν, στα βόρεια της χώρας, ανέφερε ότι η γυναίκα θα κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Τα τελευταία χρόνια, η «τεχνική» εξόντωσης κατσαρίδων με φλογοβόλα ή αυτοσχέδιες συσκευές που εκτοξεύουν φλόγες έχει γίνει δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

