search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 09:36

Νότια Κορέα: Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μία κατσαρίδα και έκανε στάχτη το σπίτι της – Νεκρή η γειτόνισσά της

21.10.2025 09:36
katsarda new

Ηθελε να κάψει μια κατσαρίδα. Τελικα έκαψε το ίδιο της το σπίτι. Και όχι μονο αυτό αλλά προκάλεσε τον τραγικό θάνατο μιας γειτόνισσάς της. Oλα τα παραπάνω συνέβησαν στη Νότια Κορέα.

Μία γυναίκα, λοιπόν έβαλε φωτιά στην πολυκατοικία της προσπαθώντας να σκοτώσει μια κατσαρίδα με έναν αυτοσχέδιο φλογοβόλο και για αυτό θα ζητηθεί η σύλληψή της.

Από την προσπάθεια αυτή της γυναίκας, μία από τις γειτόνισσές της έχασε τη ζωή της, όταν προσπάθησε να διαφύγει από το διαμέρισμά της νομιζοντας ότι εγκλωβίστηκε από τη φωτιά πηδώντας από το παράθυρο, αλλά έπεσε στο έδαφος.

Η γυναίκα, η οποία είναι στα 20 της, είπε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα και ένα εύφλεκτο σπρέι, προσθέτοντας πως είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο και στο παρελθόν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της στη φωτιά της Οσάν ήταν Κινέζα, περίπου 30 ετών. Έμενε στον πέμπτο όροφο του κτιρίου μαζί με τον σύζυγό της και το δίμηνο μωρό τους.

Όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά, άνοιξαν το παράθυρο και άρχισαν να καλούν για βοήθεια.

Κατάφεραν να δώσουν το μωρό τους σε έναν γείτονα στο διπλανό κτίριο, μέσω του παραθύρου.

Ο άνδρας κατάφερε να σκαρφαλώσει και να σωθεί, αλλά η γυναίκα, προσπαθώντας να τον ακολουθήσει, έπεσε στο κενό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία θεωρεί ότι το ζευγάρι προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο επειδή ο καπνός από τη φωτιά είχε φράξει τη σκάλα του κτιρίου.

Το κτίριο έχει εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο και 32 διαμερίσματα από τον δεύτερο έως τον πέμπτο όροφο. Οκτώ ακόμη κάτοικοι υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό.

Η αστυνομία της πόλης Οσάν, στα βόρεια της χώρας, ανέφερε ότι η γυναίκα θα κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Τα τελευταία χρόνια, η «τεχνική» εξόντωσης κατσαρίδων με φλογοβόλα ή αυτοσχέδιες συσκευές που εκτοξεύουν φλόγες έχει γίνει δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Ένοχος σωφρονιστικός υπάλληλος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου αφροαμερικανού κρατούμενου (video)

«Η μάνα σου»: «Τραμπική» απάντηση Λέβιτ σε δημοσιογράφο της Huffington Post – Ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για συνάντηση με τον Πούτιν

Ιαπωνία: Η συντηρητική Σανάε Τακαΐτσι θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

vouli-olomeleia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Με ένσταση αντισυνταγματικότητας και ονομαστική ψηφοφορία η μάχη στη Βουλή

floridis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο παραλήρημα Φλωρίδη με επίθεση κατά Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη εκβιάστηκε – Ξεκίνησε απεργία πείνας χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:53
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

1 / 3