Σανάε Τακαΐτσι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, που θυμίζει… Τραμπ – To heavy metal και ο δεύτερος γάμος με τον ίδιο άνδρα

Από τα πρώτα συγχαρητήρια που έλαβε η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι – η πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε σε αυτή τη θέση στη χώρα της – ήταν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα δεν περίμενε καν τη σημερινή ημέρα, κατά την οποία η Τακαΐτσι κέρδισε (αναμενόμενα) την ψηφοφορία στην ιαπωνική Βουλή.

Στις 6 Οκτωβρίου, λίγο μετά τη νίκη της στις εσωκομματικές εκλογές του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), έσπευσε να την συγχαρεί επιβεβαιώνοντας μία «ιδεολογική» συγγένεια μαζί της: «Η Ιαπωνία μόλις εξέλεξε πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργό, μια άτομο υψηλού κύρους, με μεγάλη σοφία και δύναμη. Συγχαρητήρια σε όλους!» έγραψε.

Η σχέση ανάμεσα στην Τακαΐτσι και τον Τραμπ δεν είναι προσωπικά στενή με έντονα εμφανή συνεργατικά στοιχεία – δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία για προσωπικές επαφές συχνές ή συμφωνίες – ωστόσο διαμορφώνονται αρκετές σημαντικές «συνάφειες», που υποδεικνύουν ότι τα προφίλ τους ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό και ότι η άνοδος της Τακαΐτσι μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική των ΗΠΑ–Ιαπωνίας υπό τον Τραμπ.

Ατζέντα «Japan first»

Η Τακαΐτσι έχει υιοθετήσει μία πολιτική ατζέντα που πολλοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ως παρόμοια με την «America First» προσέγγιση του Τραμπ – δηλαδή προτεραιότητα στο εθνικό συμφέρον, έμφαση στην αυξημένη άμυνα, περιοριστική μεταναστευτική πολιτική, έμφαση στην οικονομική αυτοδυναμία.

Υπάρχει σαφής προσανατολισμός της Τακαΐτσι προς στενότερη σχέση με τις ΗΠΑ και μεγιστοποίηση της στρατιωτικής/αμυντικής συνεργασίας Ιαπωνίας–ΗΠΑ, κάτι που ταιριάζει με τις προτεραιότητες της περιόδου Τραμπ. Ταυτόχρονα, η άνοδος της Τακαΐτσι συνέβη σε χρονικό σημείο όπου η επίσκεψη ή η εμπλοκή των ΗΠΑ με την Ιαπωνία (στο πλαίσιο της πολιτικής του Τραμπ) ήταν στο προσκήνιο.

Ακροδεξιά πτέρυγα, κοινωνικός συντηρητισμός, heavy metal και δύο γάμοι

Η Τακαΐτσι ανήκει στην δεξιά, εθνικιστική (ακροδεξιά) πτέρυγα του LDP. Υποστηρίζει συνταγματική αναθεώρηση για να ενισχυθεί ο ρόλος των Ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επιδιώκει ενίσχυση των δεσμών με τις ΗΠΑ, ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της Ιαπωνίας. Είναι αρνητική στις απολογίες για τα εγκλήματα πολέμου της Ιαπωνίας και έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το ιερό Γιασουκούνι, κάτι που προκαλεί αντιδράσεις από Κίνα και Κορέα.

Προωθεί πολιτικές ενίσχυσης της τεχνολογικής και βιομηχανικής αυτάρκειας της Ιαπωνίας, ιδιαίτερα έναντι της Κίνας. Έχει εμφανιστεί ως «γεράκι» έναντι της Κίνας, και υπέρ της στήριξης της Ταϊβάν. Στα κοινωνικά θέματα έχει συντηρητική γραμμή. Εκφράζεται αρνητικά σε θέματα όπως ο γάμος ομοφυλοφίλων ή η αναγνώριση ξεχωριστού επωνύμου για έγγαμα ζεύγη. Και βεβαίως συνδέεται με εθνικιστικές/πατριωτικές οργανώσεις όπως η Nippon Kaigi και έχει επικριθεί για πίεση στα μέσα ενημέρωσης ως Υπουργός Εσωτερικών & Επικοινωνιών.

Σχεδόν όλη η βασική της ατζέντα δηλαδή προσιδιάζει σε εκείνη του Τραμπ.

Στην προσωπική της ζωή έχει αξιοσημείωτα στοιχεία, που την καθιστούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της ιαπωνικής πολιτικής σκηνής.

Παντρεύτηκε με τον βουλευτή Taku Yamamoto το 2004, πήραν διαζύγιο το 2017, και το 2021 ξαναπαντρεύτηκαν! Δεν έχει βιολογικά παιδιά – υιοθέτησε τα τρία παιδιά του Yamamoto από προηγούμενο γάμο.

Έχει ενδιαφέροντα όπως η heavy metal μουσική, οι μηχανές, τα πιο «αντρικά» hobby για Γιαπωνέζα πολιτικό.

Εσωτερικές προκλήσεις και σχέσεις με ΗΠΑ

Γεννημένη στις 7 Μαρτίου του 1961 στο νομό Νάρα της Ιαπωνίας, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κόμπε και έζησε για ένα διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τελικά μπήκε στην πολιτική το 1993.

Με την ανάληψη της ηγεσίας, η Τακαΐτσι αντιμετωπίζει όχι μόνο τις εσωτερικές προκλήσεις — όπως η αύξηση του κόστους ζωής, η δημογραφική κρίση, η αναζήτηση μεταναστευτικού πολιτικού μοντέλου — αλλά και έναν αναβαθμισμένο ρόλο στο διεθνές πεδίο. Η σχέση της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ ενδέχεται να πάει σε νέα φάση, ειδικά εάν η στάση της Τακαΐτσι ευθυγραμμιστεί με την προσέγγιση Τραμπ σε ζητήματα όπως το εμπόριο, η άμυνα, η Κίνα. Το αν η Τακαΐτσι λειτουργήσει ως ισχυρός «εταίρος» των ΗΠΑ ή αποδειχθεί ότι τα συμφέροντα διαφέρουν – για παράδειγμα στο εμπόριο ή στην παγκόσμια ασφάλεια – θα καθορίσει πολλά στην ανατολική Ασία.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Ένοχος σωφρονιστικός υπάλληλος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου αφροαμερικανού κρατούμενου (video)

«Η μάνα σου»: «Τραμπική» απάντηση Λέβιτ σε δημοσιογράφο της Huffington Post – Ρώτησε ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για συνάντηση με τον Πούτιν

Ιαπωνία: Η συντηρητική Σανάε Τακαΐτσι θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας