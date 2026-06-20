Ευρωπαϊκή διάκριση για την KG Law Firm μέσω της συμφωνίας Intralot και Bally’s

Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο των διεθνών νομικών υπηρεσιών απέσπασε η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (KG Law Firm), η οποία βραβεύθηκε στα IFLR Europe Awards 2026 για τη συμμετοχή της σε μία από τις μεγαλύτερες διασυνοριακές εταιρικές συναλλαγές των τελευταίων ετών με ελληνικό αποτύπωμα.

Η εταιρεία διακρίθηκε στην κατηγορία International M&A Deal of the Year για τη συμφωνία μεταξύ της Bally’s Interactive και της Intralot, μια συναλλαγή συνολικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας λόγω του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και της στρατηγικής της σημασίας για τον κλάδο των τεχνολογιών τυχερών παιχνιδιών και των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων gaming.

Η συγκεκριμένη συμφωνία θεωρείται ορόσημο για την ελληνική αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς αφορά δύο εισηγμένες εταιρείες με παρουσία σε διεθνείς αγορές και πολυεπίπεδη εταιρική δομή. Παράλληλα, καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια με ελληνική συμμετοχή.

Η KG Law Firm συμμετείχε ως νομικός σύμβουλος της Bally’s Interactive για ζητήματα ελληνικού δικαίου, συνεργαζόμενη με τη διεθνή αμερικανική δικηγορική εταιρεία Fried Frank. Η ομάδα της ανέλαβε την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε θέματα εταιρικού δικαίου, κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτήσεων, υποστηρίζοντας τη συναλλαγή σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και υλοποίησής της.

Η βράβευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα IFLR Europe Awards συγκαταλέγονται στους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς της διεθνούς νομικής κοινότητας. Κάθε χρόνο αξιολογούν συναλλαγές και νομικές ομάδες από ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, την αντιμετώπιση σύνθετων διασυνοριακών ζητημάτων και τη συμβολή στη διαμόρφωση νέων προτύπων στην αγορά.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, ο managing partner της KG Law Firm, Γιάννης Κυριακίδης, υπογράμμισε ότι η αναγνώριση αυτή αντανακλά την υψηλή εξειδίκευση της εταιρείας σε ζητήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και σε υποθέσεις κεφαλαιαγοράς με διεθνή διάσταση. Όπως σημείωσε, στρατηγική επιλογή της εταιρείας παραμένει η συνεργασία με κορυφαίους νομικούς οργανισμούς παγκοσμίως, με στόχο την παροχή υπηρεσιών διεθνών προδιαγραφών σε συνδυασμό με βαθιά γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού και νομικού περιβάλλοντος.

Η διάκριση για τη συμφωνία Intralot – Bally’s Interactive έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων συμμετοχών της KG Law Firm σε σημαντικές εταιρικές συναλλαγές και επιβεβαιώνει τη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία ελληνικών νομικών σχημάτων σε σύνθετα projects ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυνατότητα της ελληνικής νομικής αγοράς να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε συμφωνίες υψηλής αξίας, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, διεθνή εμπειρία και αποτελεσματικό συντονισμό διαφορετικών δικαιοδοσιών. Σε μια περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων παραμένει έντονη, η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νομικού κλάδου.

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