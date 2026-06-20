Το νέο ΤΕΑ της Εθνικής Τράπεζας φέρνει σύγχρονη επαγγελματική ασφάλιση και μεγαλύτερη διαφάνεια

Ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική ασφάλιση των εργαζομένων της ανοίγει η Εθνική Τράπεζα με τη δημιουργία του ΤΕΑ-ΕΤΕ, ενός νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης που φιλοδοξεί να συνδυάσει τη διατήρηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών δικαιωμάτων με ένα πιο σύγχρονο και διαφανές μοντέλο λειτουργίας.

Η νέα δομή παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπου η διοίκηση της τράπεζας ανέλυσε τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του εγχειρήματος. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, η μετάβαση στο νέο σχήμα δεν συνιστά ρήξη με το παρελθόν, αλλά φυσική συνέχεια της ασφαλιστικής κάλυψης που παρείχε το ΤΑΠΕΤΕ στους εργαζομένους.

Κεντρικός στόχος του νέου ταμείου είναι να προσφέρει ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης, το οποίο θα λειτουργεί με αυξημένη διαφάνεια, σαφείς κανόνες εποπτείας και μεγαλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων από τους ίδιους τους εργαζομένους.

Το ΤΕΑ-ΕΤΕ βασίζεται σε δύο διακριτούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά πρόγραμμα προκαθορισμένων παροχών και καλύπτει το ασφαλιστικό δικαίωμα που έχει δημιουργηθεί μέσω του ΤΑΠΕΤΕ έως το τέλος του 2024. Στο συγκεκριμένο σκέλος μεταφέρεται και η περιουσία του υφιστάμενου ταμείου, ενώ η Εθνική Τράπεζα εγγυάται την καταβολή του εφάπαξ που αντιστοιχεί στις συντάξιμες αποδοχές και στον χρόνο ασφάλισης κάθε εργαζομένου.

Ο δεύτερος πυλώνας ακολουθεί τη λογική των σύγχρονων κεφαλαιοποιητικών συστημάτων επαγγελματικής ασφάλισης. Λειτουργεί με προκαθορισμένες εισφορές και προβλέπει τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού για κάθε ασφαλισμένο. Στον λογαριασμό αυτόν καταγράφονται οι εισφορές και οι επενδυτικές αποδόσεις που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, δίνοντας στον εργαζόμενο πλήρη εικόνα για την πορεία του κεφαλαίου που διαμορφώνεται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας μέσω εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες ενισχύουν το τελικό ασφαλιστικό όφελος των εργαζομένων. Η συμβολή αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αυξάνει το ύψος των συσσωρευμένων κεφαλαίων χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά τους ασφαλισμένους πέρα από τις προβλεπόμενες εισφορές τους.

Παράλληλα, το νέο ταμείο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρμόζοντας συγκεκριμένους κανόνες διακυβέρνησης, φερεγγυότητας και επενδυτικής διαχείρισης. Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος και στην προστασία των ασφαλισμένων, οι οποίοι θα έχουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία των αποθεματικών τους.

Για τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, η ίδρυση του ΤΕΑ-ΕΤΕ δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική μεταβολή. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που συνδέεται με την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και τη σταδιακή υιοθέτηση πρακτικών που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Η τράπεζα αντιμετωπίζει το νέο ταμείο ως μια μακροπρόθεσμη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της, επιδιώκοντας να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων και να προσφέρει ένα σύγχρονο εργαλείο συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Όπως επισήμανε ο κ. Χαρδούβελης, η ανάπτυξη σύγχρονων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε ένα περιβάλλον δημογραφικών και οικονομικών προκλήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση τέτοιων θεσμών συμβάλλει τόσο στην προστασία των εργαζομένων όσο και στη συνολική ανθεκτικότητα της οικονομίας, δημιουργώντας πρόσθετα αποθέματα αποταμίευσης και επενδυτικών κεφαλαίων για το μέλλον.

Με τη λειτουργία του ΤΕΑ-ΕΤΕ, η Εθνική Τράπεζα επιχειρεί να συνδυάσει τη διατήρηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων με ένα μοντέλο επαγγελματικής ασφάλισης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας εποχής, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, την εποπτεία και τη μακροχρόνια ασφάλεια των εργαζομένων της.

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