Νέα επένδυση της Lidl Ελλάς στη Σαντορίνη με κατάστημα σύγχρονων προδιαγραφών και υποδομών

Την παρουσία της σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας ενισχύει η Lidl Ελλάς, προχωρώντας στη λειτουργία ενός νέου καταστήματος στη Σαντορίνη, ύστερα από επένδυση που ξεπέρασε τα 14,8 εκατ. ευρώ. Το νέο σημείο πώλησης, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στις 18 Ιουνίου στην περιοχή Μεσαρρά, έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο κατάστημα της εταιρείας στο νησί, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες και σύγχρονες υποδομές.

Η επένδυση, συνολικού ύψους 14,86 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης της αλυσίδας στην ελληνική αγορά και αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδει η εταιρεία σε περιοχές με έντονη τουριστική και οικονομική δραστηριότητα.

Το νέο κατάστημα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού. Η αρχιτεκτονική του ακολουθεί τη χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αισθητική, επιδιώκοντας να ενταχθεί αρμονικά στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της Σαντορίνης.

Με συνολική επιφάνεια πώλησης 916 τετραγωνικών μέτρων, το κατάστημα προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στους καταναλωτές και βελτιωμένη εμπειρία αγορών. Οι χώροι έχουν οργανωθεί ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των επισκεπτών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η λειτουργία έξι ταμείων αυτοεξυπηρέτησης (self-checkout), τα οποία συμπληρώνουν τα τέσσερα συμβατικά ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει τους χρόνους αναμονής και να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών που δέχεται το νησί κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Παράλληλα, το κατάστημα διαθέτει ανανεωμένους χώρους εξυπηρέτησης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το τμήμα Bake Off, όπου καθημερινά προσφέρονται φρεσκοψημένα προϊόντα αρτοποιίας. Στις νέες υποδομές περιλαμβάνεται επίσης ανελκυστήρας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πελατών, καθώς και εργονομικά σχεδιασμένοι εξωτερικοί χώροι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις υποδομές στάθμευσης. Συνολικά έχουν δημιουργηθεί 111 θέσεις πάρκινγκ, εκ των οποίων 98 για το ευρύ κοινό, επτά για άτομα με αναπηρία και έξι θέσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Η βιωσιμότητα και η πράσινη μετάβαση αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία του νέου έργου. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του καταστήματος τέθηκε σε λειτουργία σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ έχει προβλεφθεί η δυνατότητα επέκτασης των σχετικών υποδομών ώστε μελλοντικά να εξυπηρετούνται έως και έξι σημεία φόρτισης.

Η νέα επένδυση της Lidl Ελλάς στη Σαντορίνη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου επενδύουν σε καταστήματα νέας γενιάς, τα οποία συνδυάζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την τεχνολογική αναβάθμιση και τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών.

Για τη Lidl Ελλάς, το νέο κατάστημα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που δίνει έμφαση στον εκσυγχρονισμό του δικτύου της, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από επενδύσεις που δημιουργούν νέες υποδομές και ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

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