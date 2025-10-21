search
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 14:49

Τα κουνούπια… ανακαλύπτουν την Ισλανδία – Η κλιματική αλλαγή έστειλε τα πρώτα έντομα στη χώρα της βόρειας Ευρώπης

Η Ισλανδία ήταν ένα από τα ελάχιστα μέρη στον πλανήτη που δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα με κουνούπια ή άλλα έντομα που θέλουν θερμό κλίμα.

Αυτό… έπαψε πλέον να ισχύει καθώς για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στη χώρα του βόρειου Ατλαντικού.

Η κλιματική κρίση -η υπερθέρμανση του πλανήτη συγκεκριμένα- έκανε τα κουνούπια να… μεταναστεύσουν στην -όχι και τόσο πια- παγωμένη Ισλανδία που φαίνεται να είναι πιο φιλόξενη πλέον γι αυτά.

Ισλανδία και Γροιλανδία δεν είχαν καταγράψει ποτέ κουνούπια, όμως επιστήμονες διαπίστωσαν πως πλέον μπορούν να μετακινηθούν βορειότερα, καθώς υπάρχουν άφθονα έλη και λίμνες. Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα. Προς το παρόν τουλάχιστον.

Η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από ό,τι το υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο, γεγονός που δικαιολογεί την παρουσία κουνουπιών. Ακόμη και ψάρια που βρίσκει κανείς σε νοτιότερα κλίματα, έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Ο Ματίας Αλφέοσον, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα στη χώρα.

«Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Κίνταφελ, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό» είπε. Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις ισλανδικές συνθήκες καταφεύγοντας τον χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.

