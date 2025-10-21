Τρέχουν οι διαδικασίες για την επιστροφή ενοικίων σε 1,18 εκατ. νοικοκυριά έως το τέλος Νοεμβρίου

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την επιστροφή ποσών ενοικίου σε περίπου 1,18 εκατομμύρια νοικοκυριά, με την ΑΑΔΕ να προχωρά με ταχείς ρυθμούς στις απαραίτητες διασταυρώσεις. Στόχος είναι τα ποσά να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους πολίτες πέρα από τη σωστή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 στο έντυπο Ε1 καλύπτονται αυτόματα μέσω των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ, μεταξύ των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν φέτος και των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων. Το σύστημα αντλεί απευθείας τα απαραίτητα στοιχεία από τις δηλώσεις μίσθωσης των ακινήτων και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και εκμισθωτών, εξασφαλίζοντας ότι δεν απαιτείται η υποβολή αιτήσεων ή επιπλέον δικαιολογητικών.

Η οικονομική ενίσχυση για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Για φοιτητικές κατοικίες, το ανώτατο ποσό είναι επίσης 800 ευρώ. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά που διαμένει σε μισθωμένη κατοικία και καταβάλλει 1.000 ευρώ ενοίκιο τον μήνα, θα λάβει συνολικά 900 ευρώ (800+50+50). Σε άλλη περίπτωση, οικογένεια με κύρια κατοικία 800 ευρώ και φοιτητική κατοικία 300 ευρώ, θα λάβει συνολικά 1.100 ευρώ.

Η επιστροφή των ποσών προσαρμόζεται ανάλογα με την πληρωμή των ενοικίων. Σε περίπτωση καθυστερήσεων ή μη καταβολής, το ποσό που επιστρέφεται μειώνεται ή μηδενίζεται. Ο αυτόματος μηχανισμός της ΑΑΔΕ υπολογίζει το επίδομα βάσει των πραγματικά εισπραχθέντων ποσών, όπως δηλώθηκαν στο έντυπο Ε2, διασφαλίζοντας ότι οι καθυστερημένες ή μη καταβληθείσες πληρωμές αντικατοπτρίζονται στη συνολική επιστροφή.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, διατηρώντας την ως καθαρή οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδών ή παραποιημένων στοιχείων. Όταν διαπιστώνεται ότι υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις μισθώσεων, το ποσό χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις. Οι παραβάτες αποκλείονται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια, ενώ σε περιπτώσεις συστηματικών παραβάσεων, τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο και πιθανές πρόσθετες ενέργειες.

Το μέτρο στοχεύει στην έγκαιρη και ακριβή κατανομή των ποσών, ώστε να ενισχυθούν τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση λόγω μισθώσεων και να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των δημόσιων πόρων. Η διαδικασία που εφαρμόζεται συνδυάζει την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δηλώσεων με την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας των στοιχείων, εξασφαλίζοντας ότι τα ποσά θα φτάσουν σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται.

Διαβάστε επίσης

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

Στα ευρω-τάρταρα η αγοραστική δύναμη – Παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία

ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις και εκπτώσεις για κύρια κατοικία μικρών οικισμών και ευάλωτα νοικοκυριά