ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:26
24.10.2025 12:24

Audi Q6 Sportback e-tron: To ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει στυλ, άνεση και αυτονομία

24.10.2025 12:24
Το νέο Audi Q6 Sportback e-tron συνδυάζει την ευρυχωρία ενός SUV με τη δυναμική κομψότητα της σιλουέτας Sportback, ενσαρκώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ιδανικό μείγμα στυλ, άνεσης και αυτονομίας. Το νέο ηλεκτρικό SUV της Audi δεν υπόσχεται απλά ταξίδια χωρίς εκπομπές ρύπων, αλλά αξέχαστες αποδράσεις με χαρακτήρα, χαμηλό κόστος και οικολογική συνείδηση.

657 χλμ. αυτονομία και 1.373 λίτρα αποθηκευτικός χώρος

Με ηλεκτρική αυτονομία έως και 657 χλμ., προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και προσαρμοζόμενη αερανάρτηση, το νέο Audi Q6 Sportback e-tron κάνει τα μεγάλα ταξίδια πιο απλά, πιο ήσυχα και πιο απολαυστικά. Έτσι, ακόμη και μεγάλες αποστάσεις στον αυτοκινητόδρομο μπορούν να καλυφθούν με ελάχιστες στάσεις φόρτισης.

Η ευρυχωρία του είναι επίσης υποδειγματική: ο χώρος αποσκευών των 511 λίτρων επεκτείνεται έως τα 1.373 λίτρα, φιλοξενώντας με άνεση αποσκευές, ενώ κάτω από το μπροστινό καπό υπάρχει ένας επιπλέον χώρος 64 λίτρων για μικρότερα αντικείμενα. Παράλληλα, το νέο Q6 Sportback e-tron είναι ιδανικό για ρυμουλκούμενα ή σκάφη, προσφέροντας ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.400 κιλά.

265 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά

Σε σταθμούς ταχείας φόρτισης, στο νέο ηλεκτρικό SUV της Audi μπορούν να προστεθούν έως 265 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά, ενώ μια φόρτιση 21 λεπτών αρκεί για να ανέβει η μπαταρία από το 10% στο 80%. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η καμπίνα παραμένει κλιματιζόμενη και απόλυτα ήσυχη, προσφέροντας ένα άνετο περιβάλλον ξεκούρασης για τους επιβάτες — ένα πλεονέκτημα που λειτουργεί όταν το όχημα είναι συνδεδεμένο στον φορτιστή.

Κατά την οδήγηση, ο έξυπνος κλιματισμός επηρεάζει ελάχιστα την αυτονομία, ενώ η προσαρμοζόμενη αερανάρτηση με ελεγχόμενη απόσβεση ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο, διατηρώντας βέλτιστο ύψος και κορυφαία ποιότητα κύλισης.

Ιδανικό για λάτρεις της τεχνολογίας

Για τους λάτρεις της τεχνολογίας, το Q6 Sportback e-tron προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψυχαγωγίας. Μέσω της πλατφόρμας AirConsole, η Audi φέρνει διαδραστικά παιχνίδια στο αυτοκίνητο: οι επιβάτες μπορούν να παίζουν μαζί στην κεντρική οθόνη αφής MMI ή στην οθόνη συνοδηγού. Παράλληλα, δημοφιλείς εφαρμογές όπως το YouTube είναι διαθέσιμες μέσω του ενσωματωμένου Audi App Store, προσφέροντας ποιοτική ψυχαγωγία – ιδανική για τα διαλείμματα φόρτισης.

Με τον ιδανικό συνδυασμό αυτονομίας, ευρυχωρίας, τεχνολογίας και άνεσης, το Audi Q6 Sportback e-tron μετατρέπει κάθε διαδρομή σε εμπειρία με στυλ και σιγουριά.

Τι κρατάμε:

Το νέο Audi Q6 Sportback e-tron συνδυάζει ευρυχωρία και δυναμική κομψότητα
Με αυτονομία έως και 657 χλμ. και έως και 1.373 λίτρα αποθηκευτικού χώρου, το νέο ηλεκτρικό SUV της Audi κάνει τα ταξίδια πιο εύκολα κι απλά
Το Q6 Sportback e-tron προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψυχαγωγίας, μέσω της πλατφόρμας AirConsole

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:19
