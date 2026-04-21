SWOT: Το OVEA Paros ανοίγει τις πόρτες του τη θερινή σεζόν 2026

Το OVEA Paros, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, κορυφαίας εταιρείας hotel management με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτελεί μια νέα πρόταση σύγχρονης φιλοξενίας στη Νάουσα της Πάρου. Το ξενοδοχείο αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του τη θερινή σεζόν 2026, φέρνοντας μια νέα προσέγγιση στην πολυτελή διαμονή.

Το OVEA δεν αποτελεί απλώς ένα νέο ξενοδοχείο, είναι ένα project με σαφή ταυτότητα και ξεκάθαρη φιλοσοφία, που δίνει έμφαση στην ισορροπία, την ακρίβεια και την ουσία της εμπειρίας.

Eκτείνεται σε 19.000 τ.μ., μόλις 1,5 χλμ. από το κέντρο της Νάουσας, και περιλαμβάνει 21 σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες. Οι χώροι έχουν σχεδιαστεί ως αυτόνομα περιβάλλοντα διαμονής, όπου η αρχιτεκτονική καθοδηγεί το φως, την κίνηση και τη φυσική συνέχεια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, προσφέροντας ιδιωτικότητα και αίσθηση ανοιχτού χώρου ταυτόχρονα.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίζεται σε καθαρές γραμμές, φυσικά υλικά και μια ήπια ένταξη στο κυκλαδίτικο τοπίο, με τους κήπους, τους ανοιχτούς ορίζοντες και τη θέα προς το Αιγαίο να αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς σε όλη την εμπειρία. Παράλληλα, ο σχεδιασμός δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, με επιλογές που σέβονται το φυσικό περιβάλλον του νησιού, αξιοποιώντας μεσογειακή φύτευση και υλικά που ενισχύουν τη διαχρονικότητα και την αρμονική ένταξη στο τοπίο.

Στο ΚΟΑ, το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, το μενού αντλεί έμπνευση από τη μεσογειακή γαστρονομία και την ουσία της ελληνικής κουζίνας, επαναπροσδιορίζοντάς τες μέσα από σύγχρονη τεχνική, καθαρότητα στην εκτέλεση και προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας. Κάθε πιάτο ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη διακριτική καινοτομία, με σεβασμό στο προϊόν, τη φυσική του ταυτότητα και την εποχικότητα των πρώτων υλών.

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν επίσης χώρους ευεξίας, εσωτερικά και εξωτερικά fitness areas, yoga και meditation deck, καθώς και περισσότερα από 10.000 τ.μ. διαμορφωμένων κήπων. Η συνολική εμπειρία έχει σχεδιαστεί ως ένα retreat που επιτρέπει στον επισκέπτη να επιβραδύνει και να επανασυνδεθεί με έναν πιο φυσικό ρυθμό ζωής.

Παράλληλα, η τοποθεσία του OVEA Paros εξασφαλίζει ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και την πρόσβαση στο νησί, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Νάουσα και τις παραλίες της περιοχής, επιτρέποντας την εύκολη μετάβαση μεταξύ έντασης και ηρεμίας.

Ο Πάνος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της SWOT Hospitality, δήλωσε: «Με το OVEA Paros στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια εμπειρία με ξεκάθαρη κυκλαδίτικη ταυτότητα, όπου η γαστρονομία βρίσκεται στον πυρήνα, σε άμεση σύνδεση με την αρχιτεκτονική και τον συνολικό σχεδιασμό. Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό εκφράζει μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στην πολυτελή διαμονή».