ΚΟΣΜΟΣ

24.10.2025 13:26

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο… παρά πέντε της αλλαγής

Οι Έλληνες ετοιμάζονται τα ξημερώματα της Κυριακής να γυρίσουν τα ρολόγια πίσω μία ώρα, περνώντας στην λεγόμενη χειμερινή ώρα, ωστόσο, φαίνεται ότι από Βρυξέλλες μεριά τα πράγματα μοιάζουν μπερδεμένα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η Κομισιόν επανέφερε χθες το ζήτημα της κατάργησης της αλλαγής ώρας. Πρόκειται για μια συζήτηση που… μπαίνει και βγαίνει στον «πάγο» τα τελευταία χρόνια, με την Επιτροπή να έχει προτείνει την κατάργηση της αλλαγής της ώρας ήδη από το 2018, μετά από πανευρωπαϊκή διαβούλευση στην οποία το 84% των συμμετεχόντων ψήφισαν υπέρ του τερματισμού της.

Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή ώρας καθιερώθηκε στις ΗΠΑ μέσα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας, ενώ η θερινή ώρα καθιερώθηκε στην Ευρώπη το 1916 στη Γερμανική Αυτοκρατορία και την Αυστροουγγαρία. Από εκεί και πέρα, το μέτρο καθιερώθηκε ευρέως στη δεκαετία του 1970, στη διάρκεια της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σήμερα, το σύστημα της αλλαγής σε θερινή και χειμερινή ώρα διατηρεί περίπου το 34% των χωρών του κόσμου, ωστόσο, η Κομισιόν θέλει να το καταργήσει και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει την πρόταση, η οποία, όμως, έχει «κολλήσει» στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λόγω αντιρρήσεων κάποιων κρατών-μελών της ΕΕ.

Εν πάση περιπτώσει, ο Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της αλλαγής ώρας, λέγοντας ότι «ήρθε η ώρα να σταματήσουμε επιτέλους αυτή την πρακτική», υπογραμμίζοντας ότι «με τη σημερινή τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, το σύστημα αυτό δεν παράγει πλέον καμία εξοικονόμηση ενέργειας, για κανέναν τομέα. Στην πραγματικότητα, τώρα κάνει το αντίθετο. Η αλλαγή της ώρας δυο φορές το χρόνο έχει γίνει πηγή περιττών επιπλοκών για την κοινωνία».

«Οι πολίτες της Ευρώπης θέλουν να δράσουμε. Και στόχος μου είναι να προχωρήσω. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε επιτέλους την αλλαγή της ώρας δυο φορές τον χρόνο. Η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως για την εξεύρεση μιας ρεαλιστικής και έγκαιρης λύσης που θα ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους», υπογράμμισε ο Επίτροπος Μεταφορών.

Την ίδια ώρα, η Ισπανία ηγήθηκε νέας πρωτοβουλίας για οριστική κατάργηση της αλλαγής της ώρας, με Πολωνία και Φινλανδία να στηρίζουν την πρόταση. «Η αλλαγή ώρας δύο φορές τον χρόνο δεν έχει κανένα νόημα. Δεν βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Για την ώρα, το σύστημα διατηρείται, ωστόσο, εκτιμήσεις από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι τα… ψωμιά του είναι λίγα.

