ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:30
24.10.2025 11:36

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγούδησε και χόρεψε «νιάου βρε γατούλα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη (Video)

24.10.2025 11:36
Το τελευταίο αντίο στον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο θα πουν αύριο, Σάββατο (25/10) στη Μητρόπολη Αθηνών, συγγενείς και φίλοι του σπουδαίου τραγουδοποιού που έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στη νεότερη ελληνική μουσική και πολιτιστική ιστορία.

Πρωτοπόρος, βαθιά δημιουργικός, κάποιες φορές ανατρεπτικός αλλά ποτέ αδιάφορος, ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε από τις πιο επιδραστικές φιγούρες του ελληνικού τραγουδιού. Ένας γνήσιος καλλιτέχνης που με την ευρηματική του μουσική και τον αιχμηρό του λόγο, αποτέλεσε τον μουσικό μύθο της Ελλάδας, σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή.

Ένας δημιουργός που δεν χωρούσε σε κατηγορίες και που αναγνώριζε το ταλέντο σε κάθε καλλιτέχνη, ακόμα και σε εκείνους που υπηρετούσαν διαφορετικό είδος τέχνης από εκείνο που πρέσβευε ο ίδιος.

Μέσα στα αφιερώματα που έγιναν τις τελευταίες ημέρες για τον Διονύση Σαββόπουλο ήρθε στο φως και ένα «άγνωστο» τραγούδι – ρεμίξ που ο ίδιος είχε κάνει μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το 1987 σ’ ένα εορταστικό επεισόδιο της μουσικής εκπομπής «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» που παρουσίαζε τότε στην κρατική τηλεόραση.

Στην εορταστική εκείνη εκπομπή, λίγο πριν μπει το έτος 1988, είχε στήσει με την αείμνηστη εθνική μας σταρ ένα πρωτότυπο μουσικοχορευτικό σκετσάκι όπου οι δυο τους συνδύαζαν τη «Συννεφούλα», το υπέροχο αυτό και διαχρονικό κομμάτι του Σαββόπουλου με το «Νιάου νιάου βρε γατούλα» της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Μάνου Χατζιδάκι από την ταινία «Το Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο».

